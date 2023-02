Frase de la semana:



“Es seguro dejar ir lo que no es para ti”, Mujer Holística.

ACUARIO

El Mago



Todo se está alineando para que realmente sientas que puedes comenzar de nuevo. Una energía renovada y fresca te rodea, y te recuerda que tienes el poder de cocrear la vida que deseas. Es importante que sepas enfocar tus pensamientos y utilices este momento para avanzar en esos proyectos que sentías estancados y que ahora comienzan a fluir. Esta nueva etapa también puede traer el regalo de una nueva relación o la posibilidad de sanar situaciones de tu infancia de las que comienzas a ser consciente.

PISCIS

Ocho de Copas



El ocho de copas te pide aprender a tratarte con más cariño, dejar de ser tan duro contigo mismo y conectar con el dulce de la vida. Este arcano puede traer una gran inspiración y conexión espiritual, y la posibilidad de establecer una relación amorosa que para ti es importante. Pero también te pide fluir con tus emociones y ser muy honesto contigo mismo. Apóyate en la meditación, es necesario que tu corazón esté muy receptivo para que pueda recibir los regalos de esta nueva etapa.

ARIES

As de Bastos



Esta semana te acompaña una poderosa energía de manifestación. Todo se está acomodando y ya estás listo para lanzarte a hacer algo nuevo o mostrar en público esos proyectos en los que vienes trabajando. Necesitas poner todo tu empeño y positivismo y tener certeza de que la vida te apoya. Recuerda mantener el foco en tu poder personal y no permitas que las opiniones de otros te debiliten. Confía en tu visión. Vive con entusiasmo y permite que tu creatividad se exprese.

TAURO

La Papisa



La Papisa te recuerda la importancia de abrirte a recibir ayuda. Por momentos sientes que estás solo y que cargas con todo el peso familiar o laboral, pero no tiene que ser así. Suelta tus cargas y anímate a expresarles a tus seres queridos lo que sientes en este momento. Hablar sana. Es hora de salir del cascarón interno y empezar a procesar emociones que te habitan y que necesitan ser escuchadas. Realiza alguna práctica espiritual, abre espacio para la escritura o asiste a terapia.

GÉMINIS

La Justicia



Esta semana pueden avanzar temas relacionados con contratos laborales o situaciones legales que comienzan a despejarse. La Justicia te pide permanecer en tu centro y no hacer concesiones que puedan traicionar el verdadero deseo de tu corazón. Siente qué es justo para ti, con qué quedarías tranquilo y feliz, y llega a acuerdos que te honren. Es una semana para equilibrar tu vida laboral y emocional. Recuerda que no todo es trabajo, abre espacios para el descanso y el amor.

CÁNCER

El Loco



La vida te pide confiar en tu originalidad. No estás en este mundo para repetir patrones familiares o hacerlo igual a los demás. Tienes una manera muy propia de ver las cosas y de expresar tu creatividad. Suelta tus ideas de fracaso y miedo a no ser entendido por los demás. No te enfoques en lo que otros puedan pensar, dirige tu energía a eso que quieres hacer, eso que te emociona y que no puede esperar. Lánzate con alegría y no intentes controlar el resultado. Disfruta el proceso.

LEO

Seis de Bastos



Es posible que esta semana la sientas como una inyección de vida que te impulsa a avanzar en tus proyectos, comenzar a cerrar un importante ciclo de estudios o concretar viajes que anhelas. Tu trabajo comienza a prosperar y necesita de tu disciplina y entusiasmo, así como de tu liderazgo. En temas de pareja, este arcano te invita a entregarte al amor y a disfrutar de tu sexualidad. Hay muchas cosas que aún necesitas hablar y descubrir con esa persona que hace latir tu corazón.​

VIRGO

As de Copas



El as de copas trae una energía de romance muy linda, así que no te resistas y vive esta experiencia con entrega. Anímate a abrir tu corazón y a ser vulnerable. Es tiempo de endulzar tu vida, dejarte consentir y recibir lo que otros quieran darte. Este arcano también te pide confiar en los sueños que te habitan y hacer lo que te corresponde para poder manifestarlos con fluidez. Por último, te recomienda revisar médicamente tu corazón, verificar cómo están sus pulsaciones y su ritmo.

LIBRA

Dos de Copas



Tu relación de pareja o una situación con un socio avanza con fuerza esta semana. Es clave que aproveches esta energía para sembrar los cimientos de lo que quieres que sea esta relación y te animes a expresar lo que sientes. Muéstrate cómo eres y pon los límites que consideres necesarios, así mismo ten una actitud empática y receptiva para escuchar las necesidades del otro. Pero, sobre todo, disfruta de este momento, entrégate al presente y deja que la vida vaya fluyendo.

ESCORPIÓN

Cinco de Oros



El cinco de oros es la bandera verde que estabas esperando para avanzar en una situación financiera o para darte cuenta de que ya estás listo para hacer cambios en tu hogar o cambiarte de casa. La energía de este arcano es propicia para pedir un préstamo que necesitas, refinanciar un crédito o pedir una hipoteca. Habla de estos cambios con tu familia y tomen decisiones inteligentes que los hagan sentir tranquilos. Recuerda que tú eliges cómo relacionarte con el dinero.

SAGITARIO

Siete de Bastos



Tu mundo laboral se impulsa con fuerza. Es posible que aparezcan nuevas propuestas o que proyectos que venían andando se afiancen y salgan al mundo con éxito. Las alianzas con socios están muy bien aspectadas, pero necesitas seguir confiando en ti y entregándote al proceso. No pienses en el resultado final, deja que de eso se encargue la vida. Por ahora, disfruta de lo que haces y hazlo con amor y pasión. De esa manera te sientes libre y abundante, y la vida puede sorprenderte.

CAPRICORNIO

La Emperatriz



La Emperatriz te trae claridad sobre los pasos por dar en un proyecto. Su energía te pide activar tu fuerza creativa y confiar en tu visión. Es clave que expreses tus pensamientos y emociones, y que no te quedes callado por miedo a incomodar. Es tiempo de moverte, de volver a enamorarte, de explorar cosas nuevas y de abrirles espacio a tus pasiones. Si te sientes agobiado, pasa un tiempo en la naturaleza y descansa. Permite que las ideas se aclaren y luego actúa en coherencia.

FASES LUNARES FEBRERO 2023



Luna llena: domingo 5

Cuarto menguante: lunes 13

Luna nueva: lunes 20

Cuarto creciente: lunes 27



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial