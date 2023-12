¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 3 de diciembre?

Frase de la semana: “He elegido confiar, lo que sencillamente equivale a amar. El amor por encima del sufrimiento. Siempre”, Elizabeth Gilbert, escritora.

Sagitario

Seis de Copas



El Seis de Copas te invita a conectar con tu niño y niña interior. Es momento de sanar heridas de la infancia y de volver a integrar ese lado juguetón y divertido que a veces olvidas. No te tomes las cosas tan en serio, nada es tan grave y, hasta las peores situaciones, traen grandes bendiciones y enseñanzas. Esta semana haz lo que más te gusta, abre espacios para el ocio y el placer, y olvídate del deber ser. Reconoce que cuentas contigo y con tu inmensa luz y sabiduría.

Capricornio

Siete de Bastos



No fuerces las cosas ni intentes controlar los resultados. No luches contra tus deseos ni contra tus aparentes enemigos. La lucha y el esfuerzo drenan tu energía y te desconectan de tu poder; cuando operas desde ahí alimentas el miedo y la necesidad de protegerte, pero no necesitas más corazas. Por el contrario, la vida te llama de nuevo a la paz, a la confianza y al cultivo de tu poder personal. Recuerda que estás siendo sostenido y que nada malo puede ocurrirte cuando vibras desde el amor.

Acuario

El Diablo



Mira profundamente dentro de ti y comprométete con tu camino espiritual. El Diablo te pide observar tu sombra y darte cuenta en qué momentos actúas bajo la dirección de tu ego. Siempre que sientes miedo, que te crees superior o que te convences de que no puedes lograrlo, estás bajo la influencia de tu ego. No se trata de huir, sino de conocer mejor tu sombra para que puedas elegir desde tu verdad y eliminar cualquier obstáculo hacia la paz. Despierta tu lado más creativo.

Piscis

Caballero de Espadas



Llegó el momento de ponerte en acción y de tomar decisiones importantes que no puedes seguir aplazando. A pesar de la incertidumbre, muévete. A pesar del miedo, confía y atrévete. La vida te está empujando, el tiempo del dolor y la tristeza está quedando atrás para que puedas volver a conectar con esos sueños profundos que te habitan. Permite que tu mente apoye a tu corazón y evita analizar y juzgar lo que sientes. Además, es un buen momento para viajar y conocer nuevos lugares.

Aries

Reina de Oros



La energía comienza a sentirse más ligera y el optimismo regresa a tu vida. La Reina de Oros te pide hacerte cargo de tu mundo material, ordenar tus finanzas y solucionar problemas o situaciones pendientes. Es clave que liberes espacio para lo nuevo delegando tareas, renunciando a compromisos que no deseas y poniendo límites en tus relaciones. Es un buen momento para cultivar hábitos más saludables, cuidar de tu alimentación y tu cuerpo, y pasar un rato en la naturaleza.

Tauro

El Juicio



Es una linda semana para solucionar temas familiares, llegar a acuerdos con tu pareja o afianzar tus vínculos más cercanos. El Juicio te recuerda que lo que haces por ti, lo haces por todos y que, cuando tú te sanas, todo tu núcleo sana también. Es un buen momento para cortar patrones familiares y conflictos emocionales que se han repetido y para animarte a hacerlo distinto. No juzgues el pasado ni te juzgues a ti mismo, reconoce que es tiempo de avanzar y de escuchar el pedido de tu alma.

Géminis

El Sol



El Sol te invita a brillar con luz propia y a reconocer que eres infinitamente abundante cuando haces lo que amas. El dinero te acompaña en tus aventuras de vida y en la manifestación de tus sueños, tan solo tienes que confiar y recordar que la riqueza es tu derecho divino. Son días para compartir con tus seres queridos, para tener una charla honesta con tus hermanos y para afianzar tu relación de pareja. Hazle saber cuánto la amas y sorpréndela con un plan que ambos disfruten.

Cáncer

Seis de Espadas



La vida te pide moverte, salir de una zona conocida y lanzarte a nuevas aventuras. Reconcíliate con la incertidumbre para que este momento sea más gozoso y menos temible. Es importante que controles tus pensamientos, tu ansiedad y el temor a equivocarte, pues hasta que no lo intentes no podrás saber si lo que deseabas te convenía o no. Cultiva pensamientos más positivos y amorosos, que te ayuden a realizar los cambios que necesitas. Los viajes están muy bien aspectados.

Leo

As de Bastos



El poder de manifestar lo que deseas está dentro de ti. En esta temporada tu fuego vuelve a arder para mostrarte todo lo que eres capaz si te lanzas y confías. No intentes controlar, tan solo entrégate, haz tu parte y suelta el resultado. Permite que la vida te ofrezca lo que es mejor para ti. También es un buen momento para conectar con tu energía creativa y para desbloquear cualquier nudo relacionado con tu sexualidad. Observa qué tanto placer hay en tu vida cotidiana.

Virgo

As de Espadas



El As de Espadas te recuerda el poder que tienen tus pensamientos y tus palabras en la creación de tu realidad. Esta semana observa la manera en la que funciona tu mente, date cuenta qué estás pensando y qué estás diciendo en tu vida cotidiana, y cómo te hacen sentir esos pensamientos y palabras. Si no te gustan, cámbialos. Abre espacio para la escritura, la meditación o prácticas de atención plena que te ayuden a volver al momento presente y a ubicarte en la conciencia del observador.

Libra

El Enamorado



El Enamorado te invita a tomar decisiones que estén alineadas con el amor. Es hora de dejar las dudas y el miedo atrás, y de elegir lo que es más amoroso para ti en este momento, eso que te da más gozo y que te hace sentir pleno y seguro. El ego busca enredarte, pero cuando decides desde el corazón todo es muy simple y claro. Además, es un buen momento para afianzar tu relación de pareja o para abrirte al amor. Anímate a conocer gente nueva y a ser vulnerable. Diviértete más.

Escorpio

Reina de Copas



Durante esta semana se te ofrece la posibilidad de conectar con tu energía femenina a un nivel más profundo. Date el permiso de sentir, de explorar tus emociones, de expresar algo que no has dicho y de sanar cualquier situación del pasado con tu madre o una figura femenina que haya sido importante para ti. Es momento de perdonar, de tomar la enseñanza y de soltar lastres emocionales que no te permiten avanzar. Descansa, consiéntete y ponte de primeras. Escucha a tu corazón.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 5 de diciembre.



Luna nueva: 13 de diciembre.



Cuarto creciente: 19 de diciembre.



Luna llena: 27 de diciembre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial