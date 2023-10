¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 29 de octubre?

Frase de la semana: “Lo decisivo para traer paz al mundo es nuestra conducta diaria”. Jiddu Krishnamurti, pensador.

Escorpio



Reina de Bastos



Es hora de salir de una zona de confort en tu trabajo y de emprender algo nuevo. La vida te invita a moverte, a explorar tu creatividad y a activar la energía del eros en tu rutina. Disfruta, diviértete y ríete más; pasa tu tiempo libre con las personas que realmente te aportan y elevan tu energía, y observa qué amistades tal vez ya cumplieron un ciclo en tu camino. La Reina de Bastos te pide conectar con tu sexualidad y magnetismo. Reconoce tu belleza y anímate a expresar tu sensualidad.



Sagitario



El Juicio



La vida siempre florece y, lo que hasta hace muy poco, parecía oscuro y difícil, ahora se aclara y se llena de esperanza. No juzgues este momento ni trates de analizarlo, tan solo ábrete a recibir y confía en la guía divina que te acompaña. Se te ofrece la oportunidad de ir más profundo en tu proceso de despertar de conciencia y de alinearte, cada vez más, con el pedido de tu alma. Permanece en calma para que puedas escuchar todas las señales que llegan para indicarte el camino.



Capricornio



Paje de Espadas



Es posible que el miedo al fracaso te esté paralizando. Hay algo que hace mucho deseas hacer y no haces por temor a equivocarte, a perder o a ser herido. Pero nada de eso es cierto. Si te sientes así es porque elegiste escuchar a la voz de tu ego. La buena noticia es que puedes elegir no hacerlo, puedes decirle sí a eso que amas, y escuchar la paz y la confianza de Dios en tu corazón. Ten disciplina para observar a tu mente y cultivar únicamente pensamientos amorosos hacia tu proceso.



Acuario



Siete de Oros



El Siete de Oros te invita a brillar en tu trabajo y a amar lo que haces, pues es una extensión más de tu ser. Si en este momento te encuentras feliz en tu trabajo, aprovecha esta energía para plantear nuevas ideas y explorar tu creatividad. Pero, si no te sientes pleno ni bien remunerado tal vez es ahora de moverte y de buscar un empleo que realmente te guste. No permitas que el miedo al cambio o a no tener dinero te detenga, la vida es muy corta para estar donde no quieres estar.



Piscis



La Fuerza



La energía de esta semana te invita a comprometerte con tu camino y a hacer lo que te corresponde para sacar un proyecto o sueño adelante. Es posible que tu energía haya estado vacilante y que requieras más disciplina en este momento. Elige desde el amor y reconoce que cuentas con la experiencia y la pasión necesaria para lograr lo que deseas. Confía en tu poder personal y comunícate mejor contigo y con los demás. Es un buen momento para trabajar tu sexualidad y la relación con tu cuerpo.

Aries



Diez de Bastos



Suelta cualquier resistencia que aun puedas tener con respecto al cambio. La vida te invita a abrirte a lo nuevo, a tener experiencias distintas y a conectar con tus pasiones, pero para poder vivir este momento con gozo y libertad, es necesario que elimines estrés y cualquier carga que te impida cerrar un ciclo que ya pasó. Observa tus apegos y la ansiedad que el futuro pueda generarte. Controla tu mente, respira y habita el momento presente. Nuevas propuestas laborales pueden presentarse.



Tauro



Ocho de Oros



El Ocho de Oros te invita a abrirte a la energía de la abundancia, te recuerda que el dinero te acompaña y que tu realidad financiera viene de una certeza interna y, aunque no lo parezca, no depende de las dinámicas del mundo. Evita llenarte de temor y no te apegues a lo que tienes, comparte con alegría y usa el dinero en lo que amas y necesitas. Además, cuida de ti y de tu cuerpo, haz ejercicios de fuerza con regularidad y observa qué alimentos elevan tu energía y cuáles la drenan.



Géminis



Dos de Espadas



El Dos de Espadas te recuerda que tus pensamientos crean tu realidad y que eres responsable de las experiencias que atraes a tu vida. Tu mente es poderosa, pero si no la entrenas, puede llenarte de temor. Puedes elegir renunciar a cualquier pensamiento que te cause dolor, pero necesitas dejar de distraerte y aprender a enfocarte en el momento presente. Una mente agitada no puede tomar

decisiones acertadas, así que cálmate y medita para que puedas escuchar la guía que necesitas.

Cáncer



El Ermitaño



Esta semana te invita a pasar más tiempo contigo mismo y a evitar compromisos sociales y familiares a los que realmente no quieras asistir. Este tiempo te pide seguir tu camino con fe y dejar las opiniones de los demás a un lado. Estás listo para emprender algo nuevo a tu manera. Estás gestando la manifestación de un proyecto que amas y es clave que estés enfocado y evites distracciones. Además, se abre la oportunidad de sanar situaciones del pasado que aun no has perdonado.



Leo



La Emperatriz



Es una gran semana para explorar tu creatividad y poner en acción alguna idea, proyecto o viaje que anhelas. La Emperatriz te invita a soltar el resultado y a disfrutar el proceso, te pide confiar en tu creatividad y permitirte llevar a cabo los sueños que están en tu corazón. También es un buen momento para estar en contacto con la madre tierra, para soltar el miedo al fracaso, para sanar tu relación con el dinero y reconocer la abundancia que te rodea. Sigue tus instintos.



Virgo



Siete de Copas



El Siete de Copas te recuerda que, todo lo que tu corazón sueña, puede ser manifestado en este plano. No dudes ni juzgues el llamado que hoy te hace tu corazón, este momento te exige un compromiso mayor contigo mismo. Anímate a realizar los cambios que sean necesarios, a dejar ir lo que ya cumplió su ciclo y a soltar emociones negativas que no te permiten avanzar con confianza. Sé muy honesto contigo y con tus seres queridos y expresa tus emociones desde un lugar de calma y empatía.



Libra



La Luna



Situaciones que estaban ocultas o secretos profundos, con familia o pareja, salen a la superficie. Es posible que ahora estés listo para ver algo que no te habías animado a ver o para tocar una herida que habías estado evitando. Aunque este proceso pueda doler, también trae un gran aprendizaje y liberación para ti. La Luna te pide valentía para poder atravesar las emociones que empiezan a moverse. Anímate a sentir, confía en tu intuición y recuerda que la luz también entra por la herida.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 6 de octubre.



Luna nueva: 14 de octubre.



Cuarto creciente: 21 de octubre.



Luna llena: 28 de octubre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial