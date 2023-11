¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 26 de noviembre?

Frase de la semana: “Si no quieres repetir el pasado, estúdialo”, Baruch Spinoza, filósofo.

Sagitario

El Colgado



Muchas veces lo mejor que puedes hacer es no hacer nada, no tomar decisiones ni actuar en el mundo. Es un momento para ir hacia adentro y para volver a ti. La vida te pide parar y enfocarte en tu desarrollo espiritual, comprometerte con tu luz y tu dicha, y alimentar la energía de la claridad. Hay algo que necesitas ver de otra manera, pero las respuestas no llegarán de afuera, únicamente tu ser interno te dará la guía que buscas y te mostrará para que estás listo ahora.

Capricornio

El Mago



El Mago te recuerda que tú eres el único responsable de tu bienestar y que cuentas con todos los recursos internos para crear la vida que sueñas. No te conformes con menos, aprovecha esta energía para identificar qué deseas en una relación de pareja, qué nuevos proyectos quieres crear, qué estás listo para empezar y en qué quieres invertir tu dinero y tu tiempo. Pon la atención en lo que deseas y comienza a actuar en coherencia con ese deseo. Cultiva la certeza y ábrete al placer.

Acuario

Diez de Copas



Esta semana trae mucha felicidad y armonía. Es posible que estés viendo la luz al final del túnel o que te estés dando cuenta de que sí es posible cumplir todos tus sueños y que la vida nunca te quita nada que sea valioso para ti. Es momento de dar gracias por las bendiciones recibidas, por todo el amor que te rodea y la abundancia que te acompaña. Ábrete a la dicha y comparte tu luz con los demás. Pasa tiempo valioso con tu pareja, con tus amigos del alma y expresa lo que sientes por ellos.

Piscis

Nueve de Espadas



Es posible que estés atravesando un periodo de ansiedad e incertidumbre. Esto genera estrés, insomnio y te desconecta de tu poder personal. Si no te estás sintiendo a gusto, llegó el momento de sacudirte y de volver a elegir. Reconoce el daño que tus propios pensamientos pueden estar ocasionándote y elige de nuevo. Tu ego ha estado al mando, haciéndote sentir miserable y pequeño, pero esto no es cierto. Permite que tu ser superior te guíe y te enseñe la verdad de quien eres.

Aries

Cinco de Copas



Es tiempo de seguir adelante. Permite que el pasado quede atrás y enfócate en lo que viene. Date la oportunidad de mirar dentro de ti y observar si aún hay dolores o situaciones que no has podido perdonar. Renuncia a entender lo que pasó y acepta lo ocurrido como parte de tu camino. No pretendas cambiarlo, no te culpes ni culpes a otros. Libérate de juicios y toma la enseñanza para seguir adelante con más energía y claridad. Recibe los regalos de la vida. Lo peor ya quedó atrás.

Tauro

La Papisa



Es una linda semana para ver dentro de ti y reconocer el trabajo interior que has realizado. Es hora de apreciar todo lo que has hecho y de cultivar un profundo amor por ti. Aprovecha esta energía para valorar tu camino y tu compromiso, y para afianzar nuevos propósitos de vida. También es un buen momento para sanar tu relación con la energía femenina, resolver un tema con tu madre (o tu maternidad) y expresar eso que aún no has dicho y que ya no da más espera. La escritura es tu aliada.

Géminis

Caballero de Copas



No huyas de tus emociones. Aunque sea incómodo y doloroso, enfrenta lo que sientes, no desde el sacrificio y la lucha, sino desde la entrega, la compasión y la aceptación total. Expresa eso que aun no has dicho, pues hay silencios que hacen mucho ruido interno, y abraza tus sentimientos sin intentar racionalizar lo que está sucediendo. Es un buen momento para cambiar de dirección laboral o afectiva y de hacer algo que, hasta hace muy poco tiempo, te parecía impensable. Confía en tu llamado.

Cáncer

Siete de Oros



Ten paciencia, no te apresures ni caigas en dudas y negatividad. Tu trabajo poco a poco empieza a verse recompensado, las semillas que has sembrado comienzan a germinar y la abundancia económica vuelve a sentirse parte de tu camino. Respeta tu proceso y confía en los tiempos de Dios, pues por más que intentes acelerar los resultados, no llegarás a la meta antes de lo previsto. Elimina la ansiedad por el futuro respirando profundo y volviendo siempre al momento presente.

Leo

Ocho de Bastos



Cuando las cosas no salen como lo esperabas la única opción que te queda es entregarte. Tu confianza se pone a prueba, así que no te impacientes, la vida te está llevando dulcemente a donde debes estar. Si estás atravesando una crisis laboral, esta te está dando la oportunidad de revisar qué es lo que realmente quieres y de volver a conectarte con los deseos de tu corazón. Es un buen momento para tocar puertas, para activar tu vida social y para realizar viajes con los que siempre has soñado.

Virgo

Nueve de Bastos



Estás en la recta final de algo que es muy importante para ti y, aunque el camino te ha presentado desafíos, no es momento de rendirte. Confía en que tu perseverancia y disciplina se verán recompensadas. En vez de enfocarte en lo que aún no ha sucedido o en lo que te falta, pon tu mirada en eso que has logrado, en el trabajo realizado y en el amor que has dado. Reconócete y aprecia tu particular manera de servir a los demás. No permitas que nada te estrese o empañe este momento.

Libra

Siete de Espadas



El Siete de Espadas te pide ser muy honesto contigo mismo y con los demás, y te recuerda que es preferible tener paz a tener la razón. Suelta tus puntos de vista y reconoce que siempre hay otra manera de ver las cosas. Si hay algo que aún no has dicho y que te molesta, llegó el momento de hacerlo. No te reprimas por evitar un supuesto conflicto, ya que esto puede traerte consecuencias innecesarias. Controla tus pensamientos y no permitas que el ego dirija tus decisiones.

Escorpio

La Rueda de la Fortuna



Este arcano te recuerda que la única constante en este mundo dual es el cambio, así que no te resistas y fluye con lo que la vida te está presentando. Es posible que no sea lo que habías planeado, pero ten la certeza de que es lo que necesitas experimentar en este momento para aprender y evolucionar. Tienes la oportunidad de atravesar el velo de la ilusión y de ubicarte en la conciencia del observador. Elimina tus juicios, medita y haz ejercicios de respiración que te ayuden a volver a ti.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 6 de noviembre.



Luna nueva: 13 de noviembre.



Cuarto creciente: 20 de noviembre.



Luna llena: 27 de noviembre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial