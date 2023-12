¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 24 de diciembre?

Frase de la semana: “El símbolo de la Navidad es una estrella: una luz en la oscuridad. No la veas como algo que se encuentra fuera de ti, sino como algo que refulge en el cielo interno”, Un Curso de Milagros (libro).

Capricornio

El Juicio



Tu mes comienza ofreciéndote una energía de sanación y reconciliación muy especial. La vida te apoya para que puedas expresar eso que aún no has dicho o cierres procesos de perdón con familiares o amigos cercanos. Elige renunciar a los juicios que puedan surgir sobre tu propio proceso, renuncia a la mirada de los demás y reconoce que no necesitas de su aprobación para hacer eso que el alma te pide hace tiempo. Es seguro confiar en el llamado de tu corazón, pues nace de un lugar de mucho amor.

Acuario

Seis de Oros



Si lo deseas, es un buen momento para buscar becas y oportunidades de estudio o trabajo en el exterior. También para compartir generosamente con los demás y para recordar que la energía del dinero está conectada en el gozo y la gratitud. El dinero te acompaña a cumplir tus sueños y desea que lo inviertas en lo que más amas hacer. Ofrece tus tesoros sin poner condiciones y observa el espejo que te muestran tus seres más cercanos. Al hacerlo puedes tomar un aprendizaje importante para ti.

Piscis

Cuatro de Espadas



Es un tiempo para descansar y recuperar tu energía vital. Es posible que algunos planes que tenías para este año se hayan postergado o que las cosas no se hayan materializado en el momento que pensabas, pero todo ha sido por un bien mayor. Deja de pelear, de culparte y de resistirte. Si tu mente está muy ansiosa, para, respira, medita o escribe. No hay nada más que puedas hacer ahora, así que dedícate a ti, cambia pensamientos que no te sirven y date unas buenas vacaciones.

Aries

La Emperatriz



Durante esta semana dedícate a hacer lo que más te gusta, permítete descansar y abrir espacios para ti. Es un tiempo para soltar cargas y decidir en dónde vas a poner tu energía el próximo año, cuáles son esos proyectos que no dan más espera o esas áreas de la vida que deseas explorar, aunque no sepas a dónde puedan llevarte. También es un buen momento para soltar el nudo en la garganta y expresar eso que aún no has dicho. Anímate a tener charlas con esas personas importantes de tu vida.

Tauro

Reina de Oros



Es posible que el deseo de salir de una zona de confort sea cada vez más intenso. Hay estructuras y hábitos de vida que sabes que es necesario cambiar y este es el momento de dar un salto de fe y de cultivar la confianza. El alma te está empujando a descubrirte en escenarios que pueden ponerte a prueba y a cambiar tu relación con el dinero. Suelta las angustias económicas que puedas tener y que drenan tu energía. Cuida de tu salud y evita los excesos de comida y alcohol en esta época.

Géminis

El Diablo



Tu energía creativa está al cien y es momento de permitir que esas ideas y proyectos que quieren venir al mundo a través de ti tengan un lugar. No te distraigas en fiestas y eventos sociales, enfócate en lo más importante. La vida te está ofreciendo espacios de libertad en los que puedes crear algo nuevo sin tener que preocuparte por las responsabilidades del día a día. Activa tu poder personal y tu sexualidad, reconoce que hacen parte de ti y date el permiso de explorar más el gozo.

Cáncer

Tres de Oros



Es un lindo momento para compartir tus tesoros con el mundo. Tu generosidad es un imán para la abundancia y tu capacidad de compartir y hacer sentir bien a los demás, la entrada a tu paz interior. Esta semana expande tu luz y reconoce que, cuando más das, más recibes. También es un buen momento para llegar a acuerdos con socios o pareja, para invertir el dinero en un viaje importante, para remodelar tu casa o cambiar de look. Si tienes dudas, escucha las señales que vienen del cuerpo.

Leo

Cuatro de Oros



El Cuatro de Oros te recuerda que, para que una realidad material cambie, es necesario llevar luz a lo que aún está en oscuridad y ajustar lo que está desajustado. Es importante que tengas más conciencia sobre el uso que le das al dinero y sobre las dinámicas financieras que tienes con tu pareja. Es clave balancear los gastos y no cargarte con todas las responsabilidades del hogar. Al dinero le gusta el orden, pues de esa manera puede llegar de una manera más fluida a ti.

Virgo

Dos de Espadas



Es un lindo momento para parar y pensar más en ti. Esta semana te ofrece la posibilidad de entrar en contacto con tu mundo interior y de escuchar tus deseos más profundos. La calma y la meditación son tus mejores aliadas. Es hora de soltar dudas, miedos y de atravesar las dualidades de tu mente. Una mente ansiosa no puede lograr nada, pero una mente en calma es receptiva y puede crear un mundo entero. Haz silencio, lee textos que te inspiren y pasa un tiempo en la naturaleza.

Libra

El Colgado



Aprovecha este tiempo para darte cuenta de la necesidad de hacer conciencia de patrones mentales heredados de tus padres que es necesario empezar a poner en duda para que puedas sentirte más libre. Reconoce que no viniste a repetir la historia de tus ancestros, sino a tener la vida que realmente deseas. Observa pensamientos repetitivos sobre el dinero, el amor y el éxito que no son tuyos, pero que siguen operando en tu vida. Es hora de confiar en que puedes hacerlo a tu manera.

Escorpio

As de Espadas



Esta semana te ofrece la posibilidad de bajar el ritmo y de tener más tiempo para ti. Enfócate en lo esencial y date la oportunidad de discernir que es necesario soltar y en qué realmente es importante continuar en este momento de tu vida. Observa tu mente y cambia esos pensamientos y palabras que no te ayudan y que te mantienen en un estado de ansiedad o desconexión. Recuerda que tu mente es poderosa y que tus pensamientos son los únicos que puedan hacerte daño o iluminarte.

Sagitario

El Emperador



Es un gran momento para tener claridad sobre lo que quieres y sobre lo que no quieres más. La energía de manifestación que te rodea es inmensa, pero es clave que tu mente esté enfocada, que te animes a poner límites y que reconozcas el poder que te habita. El Emperador abre una puerta de cocreación muy grande en la que todo lo que nazca de tu corazón encuentra fácilmente su lugar en el mundo de la materia. Permite que tu energía masculina se exprese y te muestre el camino.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 5 de diciembre.



Luna nueva: 13 de diciembre.



Cuarto creciente: 19 de diciembre.



Luna llena: 27 de diciembre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial