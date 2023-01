Frase de la semana



“El amor será la medicina fundamental. Y tú serás su milagro”. Clarissa Pinkola Estés.

ARIES

El Enamorado



El amor será el eje central durante esta semana. Son días para tomar importantes decisiones que te conduzcan hacia tu paz y tu felicidad. Es hora de decidir si estás dispuesto a entregarte completamente en tu relación de pareja o, si, por el contrario, aún no te sientes listo para un compromiso mayor. Lo que decidas, si lo haces desde el corazón, estará bien, pero es clave que seas honesto. También es un buen momento para conectar con tus hobbies y hacer lo que más te gusta.



TAURO

Siete de Espadas



El Siete de Espadas te recuerda que la mejor manera de llevar luz a una situación muy tensa o comenzar a resolver un viejo conflicto, es afrontándolo y asumiendo las consecuencias de tus decisiones. No huyas para protegerte emocionalmente de lo que está sucediendo, ni aplaces esas charlas que sabes que necesitas tener con tu pareja, un amigo o un socio. Actúa con madurez, pero entiende que no controlas lo que pueda pasar ni la reacción de los demás. Confía en que sucederá lo mejor.



GÉMINIS

Reina de Espadas



Esta semana observa muy bien en qué momento pensamientos negativos y desempoderantes comienzan a rondarte. Date cuenta qué tanto te dominan y qué tanto bajan tu estado de ánimo. Es clave que cultives pensamientos más amorosos y que entrenes tu mente para que aprendas a poner límites a esos pensamientos que no te apoyan. Es tiempo de madurar y tomar total responsabilidad sobre la creación de tu vida. Ejercicios para activar la intuición y la meditación son tus grandes aliados durante estos días.



CÁNCER

Paje de Oros



Esta semana trae una energía fresca y de renovación. El Paje de Oros te invita a entregarte a la aventura y a empezar a tomar decisiones sin cargarlas de grandes expectativas. Analiza tus opciones y ponte en marcha con alegría y confianza. Es un buen momento para comenzar un proyecto, realizar viajes cortos o empezar a realizar un plan de ahorro serio. Apóyate en una alimentación sana y balanceada, y haz un poco de ejercicio, para tener la energía vital que necesitas en este momento.



LEO

La Rueda de la Fortuna



Esta semana comienzas a sentir que realmente ha iniciado un nuevo año para ti. La vida se siente más ligera y viejas situaciones del pasado, que hasta hace muy poco parecían difíciles, de repente comienzan a sanar y a disolverse. Hay temas familiares que se aclaran y eventos del pasado que por fin comprendes. Poder cerrar este ciclo te hará sentir más libre para hacer lo que realmente te apasiona. Así que confía en que el pasado ya pasó y que estás listo para nuevos desafíos.



VIRGO

Siete de Bastos



El Siete de Bastos te pide confiar en tu poder interior y en todo lo que has realizado hasta el momento, gracias a tu empeño y disciplina. Así que no entregues tu poder a lo que otros puedan decir de tu trabajo, no te tomes nada personal ni permitas que las opiniones y los juicios ajenos intervengan en lo que haces. Continúa trabajando con amor, ya que tu trabajo se está convirtiendo en una extensión más de tu ser. Haz tu parte y permítete ser exitoso. No puedes esconder tu luz. Brilla.



LIBRA

Caballero de Copas



El Caballero de Copas te pide afrontar los acontecimientos de tu vida familiar y laboral con madurez. Así que no escondas tus emociones ni pretendas que todo está bien para evitar un posible conflicto. Permite que tus emociones te guíen y no luches con ellas. Abre tu corazón y anímate a verte de una manera más compasiva y amorosa. No hay ningún peligro en ser vulnerable, ya que cuando lo eres te das cuenta de que el amor y la coherencia de tu corazón son tu mayor protección.



ESCORPIO

Nueve de Bastos



Este arcano te pide perseverar y no renunciar a tus sueños antes de tiempo. Si las cosas no están resultando como esperabas, tal vez necesites parar y observar qué está pasando dentro de ti, qué pensamientos y emociones estás alimentados y qué desea ahora tu corazón con respecto a un proyecto o un anhelo que te acompaña hace tiempo. Escúchate, cambia la mirada y date cuenta de que necesitas hacer diferente. Al hacerlo, podrás descubrir posibilidades que antes no contemplabas.



SAGITARIO

Tres de Bastos



Esta semana ponte en contacto con tus pasiones y activa tu espíritu aventurero. No es momento para ponerte serio y concretar grandes planes, es un momento para explorar y divertirte. Date el permiso de que, a través de una acción gozosa y desinteresada, lleguen las respuestas que estás buscando. Sal de rutinas que puedan encasillarte y dile sí a la vida. Pasa tiempo con tus amigos y empieza a explorar ese aprendizaje o actividad que te está llamando cada vez más la atención.



CAPRICORNIO

Paje de Copas



El Paje de Copas te invita a conectar con tus emociones y realizar un profundo trabajo con tu niño interior. Es posible que algunas situaciones de la infancia o la relación con alguno de tus padres haya dejado una cicatriz en ti, un dolor o una herida que la vida quiere que comiences a observar, escuchar y sanar. También hay dones que pudieron quedar encerrados en la infancia o de los que te has olvidado, y ahora ha llegado el momento de incorporarlos de nuevo a tu vida.



ACUARIO

Rey de Oros



Es posible que el panorama laboral y financiero comiencen a cambiar durante esta semana, que proyectos en los que venías trabajando finalmente reciban luz verde o que nuevas asociaciones te permitan ir más lejos con un negocio. Es clave que tomes las oportunidades, pero también que aprendas a observar las señales que la vida te da a cada instante. Sigue tus instintos y actúa con madurez y con paciencia. Sé el líder que otros esperan y no hagas transigencias, confía en tu visión.



PISCIS

Cuatro de Copas



Es posible que alguna situación emocional o de pareja te tenga aburrido y desconsolado. Tal vez sientas que lo has intentado todo y que las cosas no cambian, pero a la vez te da miedo soltar y tomar las decisiones que el corazón te pide. Así que no te apresures, pero abre espacio para ti. Escúchate y sé honesto contigo mismo. Hay una situación emocional que está llegando a su fin, pero esto no es un castigo, tan solo es una oportunidad para hacerlo distinto. Llegó la hora de cerrar un ciclo.



FASES LUNARES ENERO 2023



Luna llena: sábado 7

Luna menguante: domingo 15

Luna nueva: sábado 21

Luna creciente: sábado 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial