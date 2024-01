¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 14 de enero?

Frase de la semana: “Amarnos a nosotros mismos hace milagros”, Louise Hay.

Capricornio

El Juicio



La vida te invita a escuchar el llamado de tu ser. Deja de juzgar lo que el alma te pide. No hay ningún peligro en seguir su llamado, por el contrario, lo peligroso es no hacerlo. Quedarte en tu zona de confort está resultando muy pesado, así como darles tanto valor a las opiniones ajenas. Acalla el ruido mental y escúchate, dentro de ti están todas las respuestas que buscas. Recuerda que no viniste a repetir la historia de tus padres sino a crear la tuya. Confía y date el permiso de sentir emoción por lo que viene.

Acuario

Caballero de Oros



El Caballero de Oros te invita a ir más despacio. Muchas veces lo más amoroso que puedes hacer por ti y por quienes te rodean es desacelerar las cosas. Habita el momento presente, siente lo que tu cuerpo necesita de ti y evita que tu mente se llene de pensamientos de miedo y ansiedad. Por más que corras no vas a llegar antes la meta, pues tu alma necesita espacio y tiempo para procesar todo lo que estás viviendo. Respeta tu ritmo y disfruta más el proceso. Es posible que sientas el deseo de cambiar de casa.

Piscis

Dos de Oros



Es un buen momento para organizar tu mundo material. Es clave que generes un mejor balance entre tus ingresos y egresos, y que crees un plan financiero que te ayude a salir de deudas o a generar los recursos extra que necesitas. El Dos de Oros te invita a cambiar tu relación con el dinero y te recuerda que la sensación de vivir en abundancia va mucho más allá de lo que puedas tener en el mundo material. Reconoce qué tan abundante eres en tu salud, en el amor y en la relación contigo mismo.

Aries

El Enamorado



La energía de esta semana te invita a abrirte al amor. Si estás en pareja es un buen momento para conectar de nuevo, hacer planes juntos y afianzar la relación. Si hay algo que aún no has dicho, anímate a hacerlo, permítete ser vulnerable y expresar lo que sientes. El amor todo lo ordena y no es oportuno quedarte callado o alimentar tus dudas. Si no estás en una relación, este arcano te pide darte la posibilidad de conocer gente nueva, de salir de tu zona de confort y de hacer lo que más te gusta.

Tauro

Diez de Bastos



Es un buen momento para soltar cargas y darte cuenta de que necesitas encontrar otra manera de hacer las cosas. La creencia en el esfuerzo y el sacrificio te llena de estrés y hace que tu salud y tu energía vital se debiliten. Reconoce que el estado interno de lucha no te ha ayudado a conseguir lo que más deseas y que ha llegado el tiempo de sentirte libre, pleno y tranquilo. Anímate a cambiar hábitos en tu vida y en tu trabajo que te mantienen atado a una versión tuya que no te hace feliz.

Géminis

As de Bastos



Es una gran semana para conectar con tu poder personal y tu capacidad de crear obras, proyectos, negocios o un estilo de vida que siempre has deseado. La energía creativa está contigo, tan solo tienes que reconocerla y confiar en que la fuente de tu poder no eres tú mismo sino la divinidad que te recorre. Cuando conectas con esa fuente te das cuenta de que todo es posible. Eres un cocreador con Dios. Tan solo necesitas enfocar tus pensamientos y tu energía en lo que más amas y deseas.

Cáncer

Rey de Espadas



El Rey de Espadas te invita a organizar tus pensamientos y cultivar la claridad que requieres para seguir adelante. A veces la aparición de este arcano indica que hay temas legales que necesitan resolverse para poder avanzar, contratos que es clave revisar o acuerdos que deben ser replanteados antes de ponerte en acción. Lleva luz a lo que aun está en desorden y date el tiempo que necesitas para crear un plan viable que esté alineado con tu ser. Es clave que entrenes tu mente a través de la meditación.

Leo

Templanza



La energía de esta semana te invita a abrir espacios para ti. Es importante que te consientas, que te escuches y que te permitas sanar esas situaciones que han quedado inconclusas, ya sea con otras personas o contigo mismo. Este es un tiempo para verte en tu totalidad y dejar ir pensamientos limitantes y negativos sobre ti mismo. Templanza te recuerda que no estás solo y que tan solo tienes que pedir la ayuda de tus ángeles para recibir su amorosa guía. Descansa, cuida de tu salud y confía.

Virgo

Nueve de Bastos



Es el momento de afianzar el compromiso con tus sueños más profundos o con proyectos en los que has venido trabajando. Aunque es posible que te sientas cansado o preocupado por el resultado, no tires la toalla. Por el contrario, la vida te pide confiar en que todo es posible. Deja las dudas y recuerda que eres merecedor de toda la dicha y la abundancia del universo. Sé fiel a tu visión, cultiva la paciencia, y pon tu energía y optimismo en esas áreas que más necesitan de ti.

Libra

El Sol



Es una linda semana para disfrutar en pareja o compartir con tus amigos más cercanos. El Sol te invita a reconocer tu luz y a abrirte a una mayor abundancia. Es un gran momento para cambiar tu relación con el dinero y para renunciar a sistemas de creencias que te limitan y te hacen sentir en escasez. Reconoce que la vida es abundante y que siempre hay para todos. Date el permiso de entender que el dinero quiere acompañarte a cumplir tus sueños. Sé generoso contigo y con los demás.

Escorpio

Caballero de Espadas



Llegó el momento de ponerte en acción. El tiempo de pensar y analizar ya quedó atrás y ahora la vida te empuja a moverte en la dirección que tu corazón y tu cabeza te están indicando desde hace tiempo. Confía en que estás listo para hacerlo y que tu movimiento te traerá gozo y abundancia. Ordena lo que necesite ser ordenado, pon los límites que se requieran y lánzate. La vida entera te acompaña en esta aventura. Además, eres tú quien decide qué tanto permiso te das de disfrutar el proceso.

Sagitario

Dos de Bastos



Es una gran semana para gestar esos proyectos que están en tu corazón hace meses. Es el momento de ponerte a crear, de trabajar en lo que viene y de ordenar tu mundo laboral o empresarial. Abre espacios en los que puedas tener el tiempo que requieres para dar vida a lo que pronto entregaras al mundo. Date cuenta de todas las posibilidades que tienes y permite que tu energía creativa se exprese sin límites. No te apresures y recuerda que todo tiene su tiempo. Poco a poco se llega a la meta.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 4 de enero.



Luna nueva: 11 de enero.



Cuarto creciente: 18 de enero.



Luna llena: 25 de enero.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial