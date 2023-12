¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 10 de diciembre?

Frase de la semana: “Mira -le insiste el minotauro a Teseo- solo hay un medio para matar los monstruos: aceptarlos”. Julio Cortázar (Los reyes).

Sagitario

Siete de Oros



El Siete de Oros te invita a reconocer las bendiciones y la abundancia que tu trabajo ha traído a tu vida. Da las gracias por poder hacer lo que amas y date cuenta de que todas tus pasiones son bienvenidas, puedes innovar y probar cosas nuevas a cada instante. Tus proyectos serán lo que tú quieras que sean. Anímate a moverte, a salir a la luz, a ponerte en servicio y a renovar lo que ya caducó. Confía en que el dinero te acompaña y te apoya en la realización de tus sueños.

Capricornio

La Justicia



La Justicia te invita a eliminar cualquier idea de sacrificio, victimismo y de esfuerzo que sigas alimentando. Olvídate del deber ser o del “tengo que hacer…”. No tienes que hacer nada que no te honre o te haga feliz. Tampoco ser infiel a tus principios por darles gusto a los demás o evitar un posible conflicto. Pensar en ti no es egoísmo, es una muestra de amor propio. Elimina juicios, críticas y trátate con más cariño. Cuando reconoces tu belleza y tu soberanía, te haces justicia.

Acuario

La Estrella



Es una linda semana para pasar tiempo en la naturaleza, para aprender más sobre alimentación o para aprovechar el poder sanador de las plantas. Si estás atravesando un tema de salud, las terapias alternativas y las esencias florales pueden apoyarte mucho durante este proceso. La Estrella te pide soltar viejos dolores y nostalgias y volver a ti, reconocer tu luz y tu belleza, y sanar la relación con tu cuerpo. También es un buen momento para lanzar un proyecto o consolidar una idea.

Piscis

Rey de Oros



Aunque el tema del dinero te haya tenido estresado últimamente o los proyectos que deseas estén tardando más de la cuenta en materializarse, el Rey de Oros te invita a tener calma y a confiar en tu visión. No renuncies a tus sueños. No permitas que ideas de escasez empañen tu trabajo o te desconecten de tu hacer. Sana creencias y emociones que pudiste heredar de tu padre sobre el éxito y la abundancia, y date cuenta de que viniste a hacerlo diferente. Tu manera es válida, hónrala.

Aries

Dos de Espadas



Esta semana observa los mecanismos que usa tu mente para llenarte de dudas y miedos, y la manera en la que el ego te va envolviendo, haciéndote creer que lo que deseas no es posible o que tienes que hacer mucho esfuerzo para llegar a donde quieres. Hay pensamientos negativos que necesitas soltar, pues te hacen creer que eres algo que no eres, te desconectan de tu poder y paralizan tus decisiones. Medita todo lo que puedas o realiza ejercicios de respiración que te apoyen en este momento.

Tauro

El Loco



El Loco te hace un llamado de libertad, te invita a salir de la rutina y a lanzarte a nuevas aventuras. Aunque te sientas más cómodo en tu zona conocida, a veces es necesario animarse a hacerlo distinto y consolidar nuevos hábitos y estructuras de vida que te ayuden a alivianar las cargas y a pensar más en ti. Date el permiso de probar cosas nuevas, de jugar y divertirte más, de hacer ese viaje que anhelas, de regalar objetos que no te representan. Olvídate del resultado y disfruta el proceso.

Géminis

El Emperador



Es un buen momento para organizar tu mundo material y para cultivar una relación con el dinero desde el amor y la confianza. El Emperador te recuerda que tu mente es poderosa y que tus pensamientos y palabras crean tu realidad. Hay creencias, posiblemente heredadas de tu padre o su linaje, que en este momento no te están permitiendo avanzar. Ideas relacionadas con la abundancia, el éxito o el poder personal. Date cuenta de que esa manera de pensar no es tuya y hazlo diferente.

Cáncer

Siete de Copas



El Siete de Copas te invita a revisar el origen de tus deseos para que puedas discernir cuáles vienen de un pedido auténtico de tu ser y cuáles son peticiones de tu ego originadas por un anhelo de fama o reconocimiento o por un mandato familiar que sientes que debes cumplir. El corazón se siente muy cargado cuando no tienes claridad o cuando persigues resultados sin ser coherente contigo, con tu manera de sentir y ver el mundo. Respétate honrando únicamente lo que es verdad para ti.

Leo

La Papisa



La Papisa te invita a abrir espacios para ti. Luego de mucha actividad externa o largos periodos de trabajo, es necesario invitar de nuevo a la energía de la calma, la contemplación y el descanso. Aprovecha este tiempo para consolidar una práctica espiritual, estudiar algo nuevo, inscribirte en talleres que te inspiren y te ayuden a cerrar el año con conciencia o para comenzar a gestar un nuevo proyecto creativo. Conecta con la energía femenina, con la dulzura y con los sonidos del agua.

Virgo

Paje de Bastos



Es hora de salir de dudas y de tomar una decisión. No le des poder a la voz de tu ego, a la cual le encanta hacerte creer que aún no estás listo o que necesitas tener más experiencia antes de actuar. Confía en ti, en lo que sabes, en los recursos internos que tienes y en tu inmensa creatividad. Conecta con la alegría y con la inocencia de tu niño interior para que te ayude a jugar y a disfrutar cada vez más el proceso. Explora tu sexualidad y descubre qué desea tu cuerpo.

Libra

El Ermitaño



Esta semana te invita a poner la mirada en el pasado y a iluminar situaciones que aún no has podido procesar o perdonar del todo. Muchas veces, el camino no se despeja hasta que hayamos integrado temas de nuestro pasado que involucran dolor, vergüenza o culpa, emociones muy pesadas para el corazón. Pero ahora tienes el poder y la sabiduría para llevar luz a esos aspectos que aún están en oscuridad. Confía en tu proceso, atraviesa la incomodidad, todo se dará en el tiempo perfecto.

Escorpio

Rey de Espadas



Si lo sientes, es un buen momento para compartir lo que sabes con los demás, para transmitir tus conocimientos o para crear un portafolio de servicios diferente, que te permita llegar a más gente y diversificar tu profesión. Lo importante es que tu mente se mantenga receptiva y enfocada, y que la manera en la que comunicas tus ideas esté alineada contigo. Por otra parte, temas legales o contractuales pueden resolverse o tomar un giro inesperado. No te dé miedo poner límites. Mantén la calma.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 5 de diciembre.



Luna nueva: 13 de diciembre.



Cuarto creciente: 19 de diciembre.



Luna llena: 27 de diciembre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial