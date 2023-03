Frase de la semana:

"Si pierdes el momento presente, pierdes tu cita con la vida", Thich Nhat Hanh.

PISCIS

​El Mundo



La energía de esta semana te apoya en la realización de tus sueños. La rutina comienza a cambiar, la incertidumbre queda atrás y vuelves a conectar con tus pasiones. Date el permiso de soñar y ten fe. Recuerda que todo es posible y que tienes todo lo que necesitas para lograr eso que anhelas. El Mundo te invita a conectar la energía de la celebración y a compartir con tus seres queridos. Los viajes están muy bien aspectados. Es un gran momento para decirle sí a ese viaje que está en tu corazón.

ARIES

Cuatro de Oros



Deja de angustiarte por el dinero. Cuando alimentas pensamientos de miedo y le das tanta realidad a lo que sucede en el país, solo generas más escasez. El dinero necesita moverse, por lo que no llegará a ti si tienes miedo de perderlo. Ahorra, pero no te obsesiones queriendo guardar todo lo que tienes ni te enfoques en los tiempos de las vacas flacas. Ahorra para cumplir un sueño, no pensando en que un día no tendrás. Comparte con alegría y elige cambiar tus creencias sobre el dinero.

TAURO

Reina de Bastos



Conecta con tus pasiones y entrégate al gozo. La Reina de Bastos te invita a ser muy honesto contigo mismo y a darte cuenta si estás experimentado una vida sexual plena o no. ¿Estás disfrutando de tu sexualidad en pareja o usas tu energía sexual como un mecanismo de distracción? ¿Te estás vinculando amorosamente a través de la sexualidad o tu vida sexual es pura monotonía? Solo tú tienes la respuesta. Anímate a ir adentro y enciende de nuevo el placer, permite que te guie estos días.

GÉMINIS

Siete de Copas



La energía del Siete de Copas te invita a revisar tus deseos. Es hora de descubrir qué es real y qué no, qué deseos vienen de tu alma y cuáles han sido impuestos por tu familia o la sociedad. Sé valiente y rompe las ilusiones para que solo quede el poder de la verdad. Tampoco te desanimes si aún no has logrado algo que deseas de corazón. Ten paciencia y confía en que las cosas sucederán a su tiempo. Sigue haciendo tu parte con entusiasmo y no pienses tanto en el resultado.

CÁNCER

Reina de Oros



La Reina de Oros te pide cuidarte mejor. Escucha a tu cuerpo y prestarle atención a tu salud. Es clave que crees hábitos saludables que te permitan alimentarte con más conciencia y saber qué alimentos te dan energía y cuáles no. Amplia tu información, visita a un nutricionista o ve donde un médico que pueda ayudarte a transformar tu salud. Si ya estás en un camino de vida saludable, este arcano te pide no obsesionarte con el tema y aprender a ser flexible cuando sea necesario.

LEO

La Luna



La energía de esta semana trae mucho movimiento emocional. Es clave que no intentes racionalizar lo que sientes o ponerte una máscara, anímate a expresar tus emociones y fluye con ellas. La Luna te invita a ir profundo y a ponerle atención a esas situaciones o heridas del pasado que aun te siguen doliendo. Revisa cómo está la relación con tu madre o qué tanto te han marcado sus ideas sobre la vida. Es hora de hacerlo diferente. Si eres mamá, no te juzgues tan duro, trátate con más cariño.​

VIRGO

Diez de Oros



La energía de esta semana es muy poderosa y te pide cerrar ciclos que ya cumplieron un propósito en tu vida. Hay patrones familiares que están listos para ser sanados y perdonados, hay creencias sobre el dinero que ya puedes soltar y situaciones con tu salud que empiezan a aclararse. Lo que parecía difícil ya no lo es. El camino está libre de obstáculos. La vida solo te pide tomar la enseñanza y agradecer por todo lo que has atravesado. Ábrete a lo nuevo con alegría y esperanza.

LIBRA

​Siete de Oros



El Siete de Oros te invita a revisar cómo te estás sintiendo en tu trabajo actual. Este arcano te pide ser muy honesto. ¿Amas lo que haces o no? ¿Tu trabajo es una extensión de tu ser o es un suplicio? ¿Trabajas por placer o únicamente por dinero? En ti están las respuestas, solo escucha lo que tu ser te pide y no te desanimes. Honra el trabajo que tienes y da gracias por él, pero si no lo estás disfrutando no te conformes. Conecta con tus pasiones y recuerda que todo es posible.

ESCORPIO

El Carro



El Carro te pide soltar el control y aceptar la vida tal como es ahora. Cuando quieres controlar todo lo que sucede a tu alrededor o crees que eres el único capaz de resolver las cosas, te llenas de ansiedad y te desconectas de tu poder personal. Cuando controlas desconfías de la guía divina. Aprende a delegar y recuerda que no todo depende de ti. Cultiva la confianza. No te sobrecargues de trabajo ni alimentes más estrés. Cuando te relajas, tu energía cambia y todo vuelve a fluir.

SAGITARIO

Cinco de Copas



Esta semana te ofrece la posibilidad de realizar una profunda depuración emocional. Acepta la tristeza o la desilusión que puedas estar sintiendo y date cuenta de que la vida te está pidiendo hacerlo distinto. Llegó la hora de decirle adiós a una relación, un trabajo, una casa, un país o un patrón emocional que no te permite avanzar. Aunque te duela, suelta. Tu corazón anhela libertad y tranquilidad y, en estos momentos, resulta más doloroso quedarte. Sé valiente y sigue tu camino.

CAPRICORNIO

Seis de Espadas



El Seis de Espadas te invita a soltar tus miedos. Pensar y analizar tanto tus problemas no te está ayudando, por el contrario, te está llenado de estrés. Preocuparte no es amoroso. Las situaciones que estás atravesando te piden cambiar, empezar a ver la vida con otros ojos y entender que estás en un proceso de aprendizaje en el que estás dejando muchas cosas atrás. Cultiva pensamientos más positivos y aprende a confiar en Dios. Es un buen momento para asistir a un retiro.

ACUARIO

Paje de Bastos



Aprovecha la energía de esta semana para cultivar el amor propio y afianzar tu poder personal. No dudes tanto de ti y confía más en tu talento. Nuevos proyectos y oportunidades laborales se están presentando, pero es clave que no te autosabotees con pensamientos que te hacen creer que no estás listo, que te falta experticia o que no vas a saber manejar los nuevos retos. Observa cómo te relacionas con las personas de poder y elige confiar en tus capacidades y conocimientos.

FASES LUNARES MARZO 2023

Luna llena: martes 7

Cuarto menguante: miércoles 15

Luna nueva: martes 21

Cuarto creciente: miércoles 29



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial