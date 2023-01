Frase de la semana:



“Si estás solo y te aburres, entonces obviamente estás en mala compañía”. Sadhguru.

ARIES

Rey de Copas



El Rey de Copas te pide actuar con madurez en alguna situación que te esté afectando o poniendo a prueba emocionalmente. Escucha tus emociones, pero no dejes que te dominen y te abrumen. Es importante que cultives la paciencia y que tomes decisiones con calma y no bajo la premura o la necesidad de salir de algún estado emocional. Ten paciencia y permite que tus pensamientos y tu vida espiritual te apoyen en este momento. Tienes todos los recursos que necesitas para transitar esta situación.



TAURO

Cuatro de Oros



El Cuatro de Oros es un indicador de estabilidad material, de salud y de abundancia, pero también puede simbolizar avaricia y miedo. Si crees que el dinero es tu mejor amigo y siempre fluye en tu vida, esa es la realidad que experimentarás y el dinero llegará a ti por muchas vías. Pero, si, por el contrario, consideras que el dinero se puede acabar y que no hay para todos, este arcano aumentará tus miedos financieros. Así que decide qué quieres que sea para ti el dinero.



GÉMINIS

As de Bastos



El As de Bastos te recuerda la creatividad que te habita. Es hora de confiar en tus sueños y de hacer lo que te corresponde para materializarlos. Este arcano te pide enfoque y disciplina, para que tu energía no se disperse en muchas cosas y puedas concéntrate en que lo que para ti es más importante. Recuerda que tú no controlas el proceso, en realidad eres solo un canal de Dios en esta tierra. Entrégate para que las ideas fluyan y puedas dar a luz esos proyectos que están en tu corazón.



CÁNCER

Nueve de Copas



El Nueve de Copas te pide soltar hábitos que ya no te sirven. Es hora de dejar atrás patrones de comportamiento y maneras de relacionarte con tus emociones que te roban la paz. Si este proceso te genera dolor y llanto, no te resistas a él. El dolor puede ser un gran maestro cuando te animas a escucharlo. La vida te está pidiendo hacer un détox emocional y encontrar maneras más sanas de relacionarte contigo y con los demás. No estás perdiendo nada, es solo una oportunidad de hacerlo distinto.



LEO

Nueve de Oros



Este arcano te pide reconocer la abundancia que te rodea. Estás atravesando un momento de fertilidad creativa y buena salud, y lo único que tienes que hacer es permitir que esa energía fluya a través tuyo. El tiempo que pasas en conexión con la naturaleza o con las personas que más quieres, te nutre profundamente y tú, con tu presencia, los nutres a ellos. Comparte lo que sabes y lo que tienes con generosidad. Recuerda que entre más das, más recibes, y que el dinero viene a ti cuando disfrutas la vida.



VIRGO

Reina de Copas



Esta semana quiere enseñarte a pensar más en ti y a ponerte de primeras. Aunque amas servir a los demás, muchas veces te olvidas de ti mismo por estar pendiente de las necesidades de tus seres queridos. Es hora de abrir espacios para ti, poner sanos límites y actuar en coherencia con lo que tu corazón quiere decir, hacer y experimentar en este momento de tu vida. La Reina de Copas te pide maternarte, cuidarte, sostenerte y mimarte. Cuando eres amoroso contigo, todos tus vínculos se ordenan.



LIBRA

Cinco de Espadas



La energía de esta semana te pide elegir muy bien tus batallas. Pretender tener la razón a toda costa no siempre es la mejor elección y por eso necesitas aprender a ceder, a dialogar y a trabajar de una manera más armoniosa en equipo. Lánzate a explorar alternativas que antes no contemplabas y que puedan ayudarte a relacionarte con tu trabajo desde un lugar de calma. El Cinco de Espadas te pide cambiar tus creencias con respecto al trabajo y actuar con coherencia. Baja el ruido mental para que sepas qué hacer.



ESCORPIO

El Sol



Es una linda semana para dar gracias por los logros conquistados. Estás atravesado un momento de éxito y dicha, y la vida te pide compartir esa alegría con el mundo y no disimularla ni esconderla. Anímate a expresar tu autenticidad y comunícale al mundo lo que realmente piensas sobre la vida, las relaciones y la abundancia. El Sol te pide afianzar tu relación con Dios, darte cuenta de tus proyecciones y comprender que todo lo que ves en los demás también hace parte de ti.



SAGITARIO

El Papa



El Papa puede simbolizar un momento de transición y te está pidiendo que te entregues a lo nuevo y dejes de aferrarte a dinámicas emocionales, sistemas de creencias, trabajos o relaciones que ya no vibran contigo. Te está pidiendo cruzar el puente entre un mundo conocido, que tú dominas muy bien, y un mundo nuevo que, aunque te inquiete, te emociona y deseas explorar. Confía en la sabiduría de tu corazón y muévete con confianza, soltando el miedo, y siendo receptivo a las sorpresas de la vida.



CAPRICORNIO

Seis de Espadas



La energía de esta semana te invita a moverte. Esto puede significar moverte de un sistema de creencias a otro, de un trabajo a uno que esté más alineado contigo o cambiar de casa o de país e ir hacia un territorio desconocido. Sea cual sea tu caso, el Seis de Espadas te pide moverte con certeza, sin sentir que estás perdiendo o que se te está quitando algo valioso. Muévete desde la conciencia de que todo se te está ofreciendo y de que estás listo para este cambio. Recíbelo con libertad y gratitud.



ACUARIO

La Fuerza



La Fuerza abre un nuevo ciclo en tu vida que te pide ponerte en el centro y aprender a ser más amoroso contigo. Este arcano te invita a soltar cargas familiares y a poner en orden tus vínculos. También te pide confiar en el poder de tu mensaje y expresarle al mundo tus dones, tus talentos y tu particular manera de entender la vida. La Fuerza no te pide volverte rudo y frío; por el contrario, quiere que integres la energía femenina y que abras espacio para el gozo, la creatividad y la dulzura.



PISCIS

Siete de Copas



Es posible que tu corazón esté imaginado quimeras emocionales y relaciones perfectas, y haya llegado el momento de poner los pies en la tierra. Mira de frente cómo está la relación contigo mismo y qué tan a gusto estás en tu relación de pareja. Mira de frente qué deseos vienen de tu corazón y cuáles han sido impuestos por tu familia o la sociedad. Permite que las ilusiones se rompan para que solo quede la verdad de tu corazón y tu camino se haga más claro. Esto no es un castigo, es una liberación.



FASES LUNARES FEBRERO 2023



Luna llena: domingo 5

Cuarto menguante: lunes 13

Luna nueva: lunes 20

Cuarto creciente: lunes 27



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial