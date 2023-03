Frase de la semana:

“Son tus decisiones, no tus condiciones, las que determinan tu destino”. Tony Robbins.

ARIES

Nueve de Oros



El Nueve de Oros te asegura que ya estás listo. Has hecho un profundo proceso interior de sanación, has aprendido tus lecciones y madurado en estos meses de retos e incertidumbres, pero ahora estás preparado para salir al mundo, para ofrecer tus servicios, para lanzar un proyecto y para compartir tu luz. Todo lo que necesitas es relajarte, expresar tu creatividad y disfrutar del momento. La abundancia te rodea y te pide confiar. Vas a recibir el dinero que necesitas, úsalo con sabiduría.

TAURO

Templanza



Templanza te invita a integrarte y a dejar de juzgarte. Te pide balancear tu energía femenina y masculina, y crear una rutina más armónica y equilibrada. Es importante que abras espacios dedicados a la acción, la concreción de metas y el trabajo, y que tengas otros para la contemplación, el descanso y el gozo. Pasa tiempo con tu familia, pero también pasa tiempo a solas y haz lo que más te gusta. Puedes lograrlo todo, solo necesitas darte el permiso de hacerlo diferente.

GÉMINIS

Tres de Bastos



Comienza una semana que te pide experimentar y probar cosas nuevas. El Tres de Bastos te invita a volver a maravillarte con la vida, a disfrutar de todo lo que te rodea y a confiar en el poder de tus sueños. Enfoca tu intención y realiza acciones concretas que te acerquen a tus metas con desprendimiento y certeza. También es un gran momento para desconectarte de redes sociales y pasar un tiempo en la naturaleza. Observa la belleza de lo simple y permite que se aquiete tu mente.

CÁNCER

Cinco de Copas



No te apegues al pasado ni alimentes la idea de que pudiste hacerlo distinto. Acepta lo que sucedió, que hiciste lo mejor que podías y suelta. Cuando te aferras emocionalmente a una situación paralizas tu acción. Perdona lo que pasó, deja que los recuerdos ocupen su lugar mientras tú vuelves al presente y te abres a lo nuevo. No puedes cambiar las cosas, pero sí puedes aprender tus lecciones y agradecer por ellas. Habita el presente para que puedas recibir sus bendiciones.

LEO

Diez de Espadas



El Diez de Espadas habla de un momento de transformación, de crecimiento y cambio. Todo está siendo creado para ti y a través tuyo, así que no te preocupes y permítete fluir. Tu conciencia se expande y tu camino espiritual se fortalece. Es un gran momento para cambiar patrones de pensamientos que ya no vibran contigo y para darte el permiso de hacerlo a tu manera. Si hay dolor, escúchalo, entrégate a él y recuerda que cuando está más oscuro es porque ya va a amanecer.

VIRGO

La Fuerza



Es hora de soltar viejas cargas, de dejar de sentir que el bienestar de tu familia depende únicamente de ti y de esconder tus dolores. Rompe los viejos moldes que han impedido que fluya tu poder y tu energía. Libérate de tus limitaciones para que puedas recordar tu soberanía y te animes a retomar tus sueños más profundos. Piensa en ti y empieza de nuevo. La Fuerza te invita a cultivar el amor propio. Además, te sugiere hacer reiki o alguna terapia que te ayude a balancear tu energía.

LIBRA

Reina de Copas



La Reina de Copas te invita a tomar la energía femenina y a ser más receptivo. Estás atravesando un momento de desapego emocional en el que estás dejando atrás tus expectativas y demandas. Sé compasivo contigo y con los demás, permite que tus emociones fluyan y aprende del dolor y la tristeza. Este momento trae bendiciones escondidas, así que da gracias por todo lo que está sucediendo y por la liberación que estás recibiendo. Expresa tus emociones y confía en tu intuición.

ESCORPIO

Diez de Bastos



No reprimas tu luz ni restrinjas tus posibilidades tratando de responder a las expectativas de los demás. No entregues tu poder a la mirada de otros ni renuncies a tu visión. Cuando acumulas tus emociones y frustraciones, terminas explotando y drenando tu energía. Es momento de parar y volver a ti. Necesitas liberar la tensión y el estrés, y recuperar tu felicidad. Grita, dibuja, baila, escribe o pasa un rato en la naturaleza. Tu energía necesita circular y renovarse. Ánimo.

SAGITARIO

Seis de Espadas



El Seis de Espadas te invita a observar los "tengo que" que dominan tu vida y tus relaciones. Cuando te llenas de trabajo y te sobre exiges, la vida se convierte en una lucha para ti. Es momento de sacudirte y soltar las cargas. Es momento de volver a experimentar la fluidez y la libertad. Cambia tus creencias para que puedas hacerlo distinto. Date el permiso de poner límites y de dejar de alimentar las expectativas que los demás tienen de ti. Cultiva tus sueños y aligera el camino.

CAPRICORNIO

Caballero de Oros



El Caballero de Oros te recuerda que no necesitas apresurarte y que hay tiempo para todo. Cultiva la paciencia y la certeza, y honra tu propio ritmo. Huyendo de una relación por miedo a ser vulnerable o yéndote del país no solucionarás nada. Tus problemas irán donde estés, si antes no los has resuelto dentro tuyo. Mira hacia dentro y descansa en la plenitud que te habita. Perdona lo que tengas que perdonar y ponte en acción. Descansa y disfruta el hecho de ir más despacio.

ACUARIO

Caballero de Copas



Esta semana, salta y confía. La vida te pide ir hacia lo desconocido, seguir tus sueños sin pretender saber qué va a pasar y confiar en tu corazón. Para lograrlo, es necesario dejar el ego a un lado y cultivar una confianza absoluta en ti y en la divinidad que te habita. Suelta el control y reconoce que todo es posible. El Caballero de Copas también te invita a perdonar situaciones del pasado, a tener una charla importante y a atravesar las resistencias que no te permiten avanzar.

PISCIS

Reina de Bastos



La aparición de este arcano te invita a reconocer que la vida no es blanca o negra, buena o mala, moral o inmoral. Atraviesa la dualidad, no te exijas tanto ni juzgues tan duro a tus seres queridos cuando actúan diferente a como a ti te gustaría. Tus propios conceptos a veces son muy rígidos y te alejan del amor. Libera tus juicios y sal de condicionamientos mentales que no te dan paz ni alegría. Busca la verdad dentro de ti para que puedas ver la vida con otros ojos.

FASES LUNARES MARZO 2023

Luna llena: martes 7

Cuarto menguante: miércoles 15

Luna nueva: martes 21

Cuarto creciente: miércoles 29

