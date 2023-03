Frase de la semana:

"Quien tiene reservas contra su madre, las tiene también contra la vida y contra la felicidad”. ​Bert Hellinger

Acuario

Ocho de Bastos



El Ocho de Bastos potencia el amor en tu vida, así como proyectos creativos y reconocimientos laborales. Los retrasos se han acabado, al igual que las dudas, y llegó el momento de tomar importantes decisiones. Tus palabras se convierten en acciones y todos los planes se ponen en marcha. Puede que tu vida social esté muy agitada o que nuevos compromisos surjan. Disfruta este momento y no te abrumes. Este arcano también te invita a concretar viajes o a pasar unos días en la naturaleza.

Piscis

Seis de Espadas



El Seis de Espadas te augura el nacimiento de una etapa más tranquila. La incertidumbre y el miedo al cambio están quedando atrás para que comiences a experimentar la vida con actitud más positiva y confiada. Pueden aparecer nuevas oportunidades laborales o proyectos que te emocionan. Prioriza lo que es importante para ti y deja atrás a personas o situaciones que ya no necesitas. Sigue el curso de la vida y ábrete a la posibilidad de cambiar de casa o de trasladarte a otro país.

Aries

Ocho de Oros



El Ocho de Oros te augura logros en tu profesión, tus proyectos o tu campo de estudios. Reconoce el trabajo que has realizado y celebra, pero también recuerda dejar la perfección a un lado y no obsesionarte con los resultados. La vida está respondiendo a tus sueños y es clave dejar espacio para las sorpresas que esta energía quiere entregarte. Tus finanzas también comienzan a mejorar como consecuencia de tu compromiso y deseo de cambio. Es gran momento para afianzar tus estudios.

Tauro

Cuatro de Bastos



Esta semana deja los problemas atrás y disfruta de las recompensas que te regala tu trabajo. Reconoce los objetivos alcanzados y decide ser feliz. El Cuatro de Bastos te invita a divertirte más, a dedicarle más tiempo a tus amistades y tu relación de pareja, y a realizar viajes cortos que te permitan expandir la abundancia y la claridad de esta energía. Abre espacios de conexión en los que puedas recibir las señales de tus guías espirituales sobre los próximos pasos que debes dar.

Géminis

​Caballero de Oros



El Caballero de Oros te invita a transitar esta semana sin prisas, planeando cuidadosamente tus movimientos y cultivando la certeza. Sé leal a ti mismo y aprende a decirle sí a esos proyectos, inversiones o negocios que se alineen con tu esencia. También te augura posibles cambios de casa o ciudad y te invita a tomar una decisión seria sobre tu futuro. Es un tiempo de trabajo duro, en el que puedes sentirte agotado, pero ten paciencia, los resultados te darán mucha satisfacción.

Cáncer

Cuatro de Espadas



Llegó el momento de tomarte un respiro que te permita recobrarte física y emocionalmente. Necesitas renovar tu energía y recuperarte de un trabajo estresante, una situación de salud o una relación que atraviesa una crisis. Este tiempo de tranquilidad es necesario, ya que te regala la posibilidad de cultivar la paciencia, la entrega y la confianza. Descansa y cuida amorosamente de ti. Si se postergan tus planes no te preocupes, recuerda que todo sucede para tu bien. Ten fe.

Leo

Nueve de Bastos



El Nueve de Bastos te invita a soltar tus defensas y a cambiar la manera en la que te estás relacionando con tu trabajo o tu energía sexual. Pareciera que estás haciendo mucho esfuerzo para lograr algo y que en medio del proceso te estás olvidando de ti. Si te sacrificas y sufres no estás vibrando desde el amor, sino desde el miedo. No te aferres a acciones que no te dan paz por miedo a perder algo. Busca una manera más autentica de hacer las cosas y abre espacios para tus hobbies.

Virgo

El Enamorado



El amor llama a tu puerta, pero necesitas dejar de dudar y tomar decisiones. No escuches otras voces ni pidas consejos que pueden confundirte, haz silencio, pídele guía a tu ser superior y escucha a tu corazón. Tomar decisiones con respecto a tu pareja, tu trabajo o a posibles inversiones es fácil cuando haces silencio y te preguntas qué es más amoroso para ti. No pienses en lo que más te conviene o en lo que esperan los demás, ponte en el centro y elige desde el amor y el placer.

Libra

Diez de Copas



El Diez de Copas te invita a celebrar y a entregar tu corazón. Su presencia te indica que en estos días el amor en pareja y en familia crece y se consolida. Tus conexiones sociales y laborales se abren y prosperan, y cualquier desacuerdo que se presente podrá superarse con empatía y comprensión. Aprovecha esta energía para dar gracias por las bendiciones recibidas y consolidar tu camino espiritual. Este arcano también te habla de la posibilidad de encontrar la casa de tus sueños.

Escorpión

Cinco de Bastos



Este arcano habla de pruebas que se presentan en tu vida laboral o familiar y de posibles competencias o roces con tus compañeros de trabajo. Tal vez sientas que nadie te comprende y que explicar tu punto de vista es una lucha. Es posible que te sientas cargado de trabajo y sin un minuto para ti. El Cinco de Bastos te invita a volver a tu centro y a dejar de darle tanto poder a las opiniones de otras personas. Organízate mejor y abre espacios en tu agenda para hacer lo que más te gusta.

Sagitario

El Mundo



​El Mundo te invita a celebrar tus logros, pero también te recuerda que la vida se sigue moviendo y que, a pesar de los cambios, puedes fluir y confiar. Hay un ciclo que se está cerrando y otro nuevo que comienza. Inicia esta etapa con fe y optimismo. Tienes el mundo a tus pies, enfoca tu energía en eso que quieres ver florecer y permítete vivir bajo tu propia definición de éxito. Los viajes al exterior están muy bien aspectados y te ayudarán a seguir despertando tu poder manifestador.

Capricornio

​Cinco de Oros



Es posible que esta semana te sientas inestable e inseguro. Tal vez temes perder un trabajo o equivocarte en algún movimiento financiero o decisión importante. Si sigues escuchando al miedo o dándole mucho valor a las opiniones de tu familia, esta energía te abrumará y te llenará de ansiedad. El Cinco de Oros te pide poner el foco en ti, activar tu intuición y escucharte. Te invita a moverte en medio de la incertidumbre y a cultivar la confianza. Algo nuevo está a punto de nacer.

FASES LUNARES MARZO 2023

Luna llena: martes 7

Cuarto menguante: miércoles 15

Luna nueva: martes 21

Cuarto creciente: miércoles 29

