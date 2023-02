Frase de la semana:



“Mientras te preocupes por lo que otros piensen de ti, les perteneces”, Neale Donald Walsch.

ACUARIO

​La Casa de Dios



La vida del hogar se mueve esta semana. Por un lado, es posible que se avecinen mudanzas, remodelaciones o cambios de ciudad. Por el otro, este arcano puede anunciar la explosión de una crisis que estaba contenida, un desacuerdo o una discusión. No te asustes, la aparición de La Casa Dios siempre trae bendiciones escondidas. Acepta la crisis y comprende que su presencia es importante, te está ayudando a mover tus estructuras, a vivir más ligero y a decirle adiós a lo que ya no vibra contigo.

PISCIS

Seis de Bastos



En temas creativos y proyectos laborales, la energía comienza a cambiar. Nuevas posibilidades se abren y, de repente, comienzas a experimentar una vibración más ligera, positiva y expansiva dentro de ti. Aprovecha este semana para realizar acciones que te ayuden a concretar tus sueños, habla con quienes puedan ayudarte y crea una estrategia que te permita seguir creciendo. También es un buen momento para viajar y para observar qué tan satisfecho te encuentras con tu sexualidad.

ARIES

Seis de Oros



Cambia tu visión sobre el dinero. El Seis de Oros te pide dejar de preocuparte y soltar pensamientos angustiosos sobre el futuro. Cuando te relacionas con la energía del dinero desde la escasez y el miedo, le cierras la puerta a la abundancia. El dinero quiere apoyarte, pero necesita que pongas de tu parte. Cambia tus creencias y emociones y empieza a comprender que el dinero vibra con la frecuencia del gozo y el amor. Paga tus deudas con gratitud y entrégale tus dudas a Dios.

TAURO

Dos de Bastos



Esta semana te comienzas a dar cuenta de que sí es posible sacar adelante un proyecto, cumplir un sueño o realizar ese viaje que tanto anhelas. Aunque aún no es momento de tomar decisiones importantes, el panorama laboral y creativo comienza a despejarse. Haz compromisos contigo mismo que puedas cumplir y realiza con entusiasmo acciones concretas que te apoyen en la manifestación de tus deseos. Poco a poco, sin afanes, pero con mucha pasión y entrega, irás viendo los resultados.

GÉMINIS

Diez de Oros



El Diez de Oros trae un buen augurio para tu vida financiera. Es posible que comiences a salir de deudas o que llegues a un mejor acuerdo con el banco, que recibas un ingreso importante de manera inesperada o que se te presenten inversiones que tendrás que analizar muy bien. Este arcano te pide ser generoso y recordar que, entre más das, más recibes. También son días para observar esos patrones familiares que aun no se han resuelto y que se han transmitido de generación en generación.

CÁNCER

As de Bastos



El As de Bastos te pide usar con sabiduría tu poder personal. Si has realizado un trabajo interior, es probable que cada día reconozcas más tu fuerza, tu creatividad y te estés animado a brillar en tus relaciones y en tu trabajo. Aprovecha estos días para observar cómo te relacionas con tu poder. ¿Abusas de él en ocasiones? ¿Quieres imponer tu punto de vista? ¿O apagas tu fuego cuando una situación social te pone tenso e inseguro? Sé consciente para que puedas extender tu verdadero poder.

LEO

Cinco de Oros



Esta semana préstale atención a tu salud y a tu cuerpo físico. El Cinco de Oros te invita a cambiar tus hábitos de vida. Tal vez necesites buscar una alternativa más holística para tratar un tema de salud, alimentarte de una manera más consciente y hacer un poco de ejercicio. Tu cuerpo necesita moverse y requiere que lo cuides con amor. Trata de observar cuáles son las rutinas que más te cuesta soltar y pregúntate qué ganas conservándolas. Empieza poco a poco y no te desanimes.

VIRGO

Ocho de Bastos



Esta semana te invita a recordar que la vida misma es un viaje y que no tienes que llegar a una única meta o cumplir con determinados logros para sentirte pleno. Este arcano te invita a soltar expectativas y a renunciar a ideas de control y perfección para que puedas fluir con lo que la vida te presenta aquí y ahora. Anímate a realizar prácticas de respiración o meditación que te ayuden a conectar con el momento presente. Recuerda que hay un propósito detrás de todo lo que sucede.

LIBRA

Paje de Oros



Esta semana te impulsa a la aventura, los viajes y la necesidad de comprometerte con tus sueños. Deja de aplazar lo que quieres y no pongas como excusa la falta de dinero para no hacerlo. Tampoco creas que necesitas más experiencia, que no estás listo o que podrás lograrlo cuando las condiciones externas cambien o alguien pueda ayudarte. Estás preparado, con lo que tienes y como eres ahora. La vida te irá poniendo en el camino las lecciones y los retos que necesites. Haz tu parte y actúa.

ESCORPIÓN

La Emperatriz



La energía de esta semana te invita a experimentar, a conectar con tus hobbies y pasiones, y hacer lo que más te gusta. Abre espacios para ti y elige no preocuparte durante estos días por temas laborales o familiares. Entrégate al gozo, haz un viaje o pasa un tiempo en la naturaleza para sentir de nuevo paz y confianza. Necesitas calma para poder tomar decisiones que son muy importantes. También es un buen momento para estudiar algo que quieres o realizar alguna actividad creativa.

SAGITARIO

Dos de Espadas



El Dos de Espadas te pide resolver tus dudas y dejar de alimentar pensamientos que proyectan ante ti un futuro trágico y doloroso. Observa la manera en la que tu mente cae en ansiedad y recuerda que tienes el poder para elegir de nuevo y hacerlo diferente. Para, conecta con el silencio, va a un retiro, medita, habla con alguien en quien confíes o escribe. Tienes las herramientas para salir de esta montaña rusa en la que tu propia mente te metió. Entrégale tus pensamientos a Dios y confía.

CAPRICORNIO

El Colgado



Esta semana te regala la oportunidad de soltar el estrés y las preocupaciones. Anímate a pensar más en ti, y dedica tiempo a consentirte y contenerte. El Colgado te invita a cambiar la mirada sobre alguna situación que estás atravesando en este momento y te genera dolor o inquietud. Hay otra forma de abordarla, pero sí sigues haciendo lo mismo no encontrarás esos nuevos caminos. Entrégate a la vida y deja de luchar. Acepta lo que sea que esté ocurriendo y elige la paz. Esto también pasará.

FASES LUNARES FEBRERO 2023



Luna llena: domingo 5

Cuarto menguante: lunes 13

Luna nueva: lunes 20

Cuarto creciente: lunes 27

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial