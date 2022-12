Frase de la semana:



“El equilibrio es no dejar que nadie te quiera menos de lo que te quieres tú”: Elizabeth Gilbert

ARIES

Siete de Copas



Esta semana el Siete de Copas te invita a limpiar tus vínculos y a animarte a expresar lo que sientes. Posiblemente hay situaciones que te están haciendo mucho ruido y que te están saturando emocionalmente, pero si les das la espalda no vas a solucionar nada. Anímate a comunicar lo que sientes sin proyectar tus emociones en el otro. Hazte cargo y crea espacios de encuentro que te permitan vivir tus relaciones de una manera más honesta y fluida o terminar esas relaciones que ya cumplieron su ciclo.



TAURO

Rey de Oros



El Rey de Oros te pide tener confianza en ti mismo y no abandonar el barco antes de tiempo. Hay proyectos en los que has estado trabajando arduamente y que por fin comienzan a dar frutos. Tu situación económica empieza a mejorar o que ahora te des cuenta de qué manera quieres utilizar tu dinero y cuáles son esas inversiones que realmente quieres hacer. El mundo material se mueve para traerte claridad y seguridad. Sé generoso con los demás y, si vas a dar regalos, hazlo con mucho amor.



GÉMINIS

Nueve de Oros



En estos días dedícate a dar gracias por la abundancia que te rodea. Es un lindo momento para darte unas vacaciones o pasar un tiempo en la naturaleza que te ayude a recargar energías y tener claridad sobre los próximos proyectos en los que te quieres embarcar. Pasa un tiempo en soledad para que puedas conectar con tu riqueza interior y logres renunciar a ideas limitantes sobre el dinero que ya no necesitas. La vida te pide sintonizarte con la certeza de que nunca te va a faltar nada.



CÁNCER

Dos de Oros



El Dos de Oros te invita a observar tus sentimientos con respecto a la salud o el dinero. Tal vez aun no ha llegado el momento de tomar una decisión importante, así que no te apresures y entrégate a la incertidumbre del momento. Analiza las distintas alternativas que tienes, investiga y escucha dentro de ti qué vibra más contigo. Intenta mantener un equilibrio interior en este tiempo y sé muy prudente con tus gastos. Sé generoso sin exagerar, lo importante es que des desde tu corazón.



LEO

Siete de Bastos



El Siete de Bastos te pide que comiences a renunciar a tus luchas y tus defensas, pues te están alejando de la paz y no te permiten ver con claridad lo que está pasando en tu trabajo o en tu relación de pareja. Observa cuándo reaccionas automáticamente, cuando tu fuego se convierte en un incendio e identifica los patrones mentales y emocionales que están detrás de esa reacción. Si estás listo y estás dispuesto a hacer el trabajo interior que esto implica, podrás hacerlo distinto.



VIRGO

La Papisa



Esta semana trae varios regalos, si decides tomarlos. Por un lado, te abre la posibilidad de afianzar tu espiritualidad y comprender el verdadero significado de estas fiestas, puedes vivir esta Navidad con mucha entrega y confianza si así lo deseas. Por otro, te ofrece tiempo para ti, para hacer lo que te gusta, escribir, meditar y leer. También es un tiempo para liberar secretos y sanar una situación con tu madre o la maternidad. Las emociones van a moverse, fluye con ellas.



LIBRA

El Loco



Es tiempo de buscar nuevos horizontes y de moverte con alegría, aunque no sepas exactamente qué va a pasar. Tampoco busques tener todas las respuestas y garantías antes de moverte, ya que El Loco te invita a hacerlo con desprendimiento. Lanzarse a la aventura implica valentía y confianza. Haz lo que te indique tu corazón y aprovecha esta energía para vivir más ligero, regala los objetos que ya no utilizas y vive desde lo esencial. Recuerda que eres libre, no permitas que el miedo te encadene.



ESCORPIO

Nueve de Bastos



El Nueve de Bastos te invita a ser consciente del origen de tus conflictos contigo mismo y con los demás. Observa de dónde surge la necesidad de pelear o imponer tu punto de vista, y comienza a hacerte responsable. Muchas veces es más fácil ver el error en los demás, pero al hacerlo únicamente estás proyecto un aspecto interno del que aún no te has hecho cargo. Aprovecha esta semana para darte el permiso de hacerlo de otra manera. Confía en que tienes todo para hacerlo.



SAGITARIO

Ocho de Bastos



Este arcano te recuerda que en un solo instante también habita la eternidad. Esta semana te invita a dejarte llevar, a fluir y a confiar totalmente. No intentes controlar nada, pues no podrás hacerlo y te frustrarás. Permítete vivir en el presente, sin pasado y sin futuro, en una actitud receptiva y abierta. Medita, haz lo que más amas y ríndete al gozo. La vida misma se encargará de llevarte a dónde debes estar y de mostrarte qué es eso que ahora el alma te pide realizar.



CAPRICORNIO

La Rueda de la Fortuna



Esta semana comienzas a ser consciente de los ciclos que se están cerrando en tu vida. Tú estás cambiando y todo a tu alrededor cambia contigo. Así que no te aferres al pasado ni creas que estás perdiendo algo. Por el contrario, la vida te pide soltar para poder avanzar y crear una vida distinta. Ya estás listo para esta transformación, así que confía y salta. Aún no sabes a dónde te llevarán estos cambios y no es importante saberlo. Todo tiene su tiempo y, cuando estés listo, lo sabrás.



ACUARIO

La Justicia



La Justicia te pide ser muy honesto durante estas fiestas y decidir qué quieres hacer y qué no, a dónde quieres ir, con quienes realmente quieres compartir y qué regalos quieres dar de corazón. Si actúas desde el deber ser y les das mucho poder a los compromisos sociales y familiares antes que, a tus deseos, vas a sentir que te traicionas a ti mismo. Hacerte justicia es ponerte de primero y animarte a ser autentico y honesto con los demás de una manera respetuosa y amorosa.



PISCIS

Diez de Bastos



Es posible que te estas semanas te hayas llenado de muchas responsabilidades y obligaciones, y estés viviendo a un ritmo que ya no puedes sostener. El Diez de Bastos te invita a parar para ver las cosas desde otra perspectiva y volver a llevar la mirada a ti. En medio del agobio no logras emplear tu energía de la manera más productiva, por eso es clave que te des un tiempo para ti y pongas en orden las cosas. Toma distancia de esta situación y date unas buenas vacaciones.



FASES LUNARES - DICIEMBRE 2022

​

Luna llena - jueves 8

Cuarto menguante - viernes 16

Luna nueva - viernes 23

Cuarto creciente - viernes 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial