“Cuando cambiamos nuestra forma de mirar las cosas, las cosas que miramos cambian”. Wayne Dyer.

ARIES

Dos de Oros



Esta semana te pide comenzar a organizar tu mundo material para que puedas encontrar un balance más justo entre tus ingresos y egresos. Es clave que centres tu atención en lo prioritario y que te animes a establecer un plan de ahorro efectivo que no te genere estrés. No se trata de guardar todo el dinero y dejar de darte gusto, pero sí de utilizarlo con más inteligencia. Es un buen momento para renunciar a malabares financieros y proponerte tener una relación más equilibrada con el dinero.



TAURO

Cinco de Oros



Muchas veces te enfrascas tanto en tus problemas que no logras observar las bendiciones escondidas que están detrás de todo eso que juzgas como “malo”, “desagradable” o “penoso”. El Cinco de Oros te pide dejar de lamentarte y abrirte a recibir la ayuda que necesitas, la cual puede llegar por caminos que ni siquiera imaginas. Suelta el control para que puedas ver la luz en medio del túnel en el que te sientes. También es un gran momento para buscar alternativas más holísticas para tu salud.



GÉMINIS

Ocho de Espadas



Cada vez que permites que tus problemas te agobien, te cierras al mundo y te olvidas de que tienes la capacidad de transformar tu realidad. Los únicos que te están haciendo daño son tus propios pensamientos, los cuales pareces alimentar sin darte cuenta de la desesperanza que están trayendo. Deja de verte como una víctima y toma tu poder, empieza a pensar distinto sobre ti mismo y sobre la vida, y verás cómo las cosas, poco a poco, comienzan a cambiar. Cultiva la fe y la constancia.



CÁNCER

Rey de Bastos



Esta semana te pide activar tu liderazgo y tu fuerza masculina. Llegó el momento de moverte y de hacer lo que sabes que tienes que hacer con respecto a tu trabajo, un nuevo proyecto o tu vida sexual. Pon límites donde tengas que ponerlos y toma las decisiones que tu ser te indique. Es posible que tu poder intimide a otros, pero lo que otros puedan sentir no te corresponde. Se abre una linda energía de creatividad y acción que podrá conducirte al éxito y la realización de tus sueños.



LEO

El Mundo



Es una gran semana para conectar con tu brillo y darte el permiso de vivir bajo tu propia definición de éxito. Tienes el poder de crear la vida que deseas, así que deja cualquier limitación mental atrás y dile sí a la vida. Empieza nuevos proyectos y haz esos viajes que tanto anhelas. Anímate a salir de rutinas que ya no funcionan para ti y comienza a escuchar más lo que tu alma te pide. Vive con autenticidad y confianza. Todo es posible, pero necesitas afianzar tus convicciones.



VIRGO

Rey de Copas



El Rey de Copas te invita a escuchar tus emociones y abrirte, si es el caso, a un profundo proceso de sanación de perdón y liberación. Puede ser una gran semana para buscar ayuda, empezar alguna terapia o realizar una práctica de sanación alternativa que te permita traer calma y comprensión a este momento de tu vida. Es un tiempo para expresar lo que sientes y fortalecer los vínculos que son importantes para ti. No estás solo, pide ayuda y esta llegará en la manera en la que más la necesites.



LIBRA

Tres de Copas



El Tres de Copas te pide conectar con la energía de la celebración y la gratitud, para experimentar una mayor abundancia emocional y financiera. No permitas que situaciones laborales te distraigan de este potencial que la vida te presenta. Aprovecha para dar gracias y abrirte de nuevo al amor, toma los regalos que te llegan sin cuestionarlos y anímate a compartir tu dicha con otros. Son días para estar con tus amigos, hacer lo que más te gusta y conectar con los sueños de tu corazón.



ESCORPIO

Cuatro de Bastos



Es una gran semana para compartir con los demás y abrirte al éxito. El Cuatro de Bastos te pide confiar en ti, en tus talentos y en tu capacidad de dirigir un equipo hacía unos objetivos comunes. Las asociaciones están muy bien aspectadas y necesitarás de la ayuda de otros para lograr lo que más deseas. No te apartes del mundo, por el contrario, confía en que tu visión es importante y contagia a quienes te rodean con entusiasmo. Ten paciencia, hay proyectos que muy pronto se materializarán.



SAGITARIO

La Casa Dios



Esta semana se hace evidente que hay situaciones en tu vida que no puedes ni quieres sostener más, tal vez se trata de una relación, de la manera en la que estás trabajando o de proyectos que necesitas dejar atrás. Si no te mueves, la vida te moverá, así que ha llegado la hora de tomar una decisión importante. No esperes más tiempo, creyendo que cuando tengas certezas te moverás. Tu alma sabe lo que necesitas y quiere cambiar. Así que lánzate, reconcíliate con la incertidumbre y confía en Dios.



CAPRICORNIO

Diez de Bastos



Deja de esforzarte. Hacer las cosas con esfuerzo, sacrificio y lucha te está drenando energéticamente y no te está llevando a ningún lado. Sé completamente honesto contigo mismo y respóndete si tus esfuerzos te están dando paz y felicidad, si llegar a la meta es tan importante y si, tal vez, hay otra forma más fluida de hacerlo. No te aferres a viejas estructuras que ya no funcionan, suelta tus cargas y busca una manera más tranquila y gozosa de relacionarte con tu trabajo y con la vida.



ACUARIO

As de Oros



Hay un gran potencial de manifestación rodeándote durante esta semana, pero está esperando por ti para poder activarse. El As de Oros te pide enfocar tus pensamientos y emociones en eso que quieres manifestar en tu vida, y dejar de alimentar miedos y situaciones del pasado que no te permiten avanzar. Es clave que pongas de tu parte y te comprometas con tus sueños. Si necesitas dinero para lograrlo, no te detengas, búscalo, ya que al dinero le encanta acompañarte a cumplir tus anhelos.



PISCIS

El Emperador



El Emperador te invita a sentirte en casa estés donde estés y a establecer una relación armoniosa con tu entorno, así que dedícate a ordenar tu apartamento y a sanar tus creencias sobre tu ciudad y tu país. También es un gran momento para activar tu poder personal y poner límites en tu familia y en tu trabajo. Date tu lugar para que otros también puedan dártelo y observa la relación que tienes con las figuras de poder, qué tanto te intimidan y qué tanto te afecta la visión que tienen de ti.



FASES LUNARES ENERO 2023



Luna llena: sábado 7

Luna menguante: domingo 15

Luna nueva: sábado 21

Luna creciente: sábado 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial