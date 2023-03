Frase de la semana:

​“Todo lo que puede ser imaginado es real”.

PISCIS

Cuatro de Copas



El Cuatro de Copas te invita a solucionar un tema con tu pareja que no puedes aplazar más. Así que anímate a tener esa conversación que necesitan. Expresa lo que sientes y deseas, ya que hay hábitos, rutinas y estructuras que deben cambiar y que parecen estar ahogándolos. Las cosas pueden mejorar, pero ambos tienen que poner de su parte. No permitas que la rutina y el trabajo te distraigan, durante esta semana es clave centrar tu atención en tu pareja o tu familia.

ARIES

As de Bastos



Esta semana comienzas a sentir una energía renovada. El fuego vuelve a crecer dentro de ti y te sientes con ganas de moverte, de viajar, de hacer lo que más te gusta y de explorar tu sexualidad. El As de Bastos te invita a tomar tu poder y a realizar acciones concretas que te conduzcan a la manifestación de tus sueños. Entrégate a esta energía creativa y date el permiso de abrirte a nuevas posibilidades laborales que pueden ser muy interesantes. Enfócate en lo que quieres y confía.

TAURO

As de Copas



La energía de esta semana te pide sentir y fluir con tus emociones. Si estás en una relación, es un buen momento para tener esas conversaciones pendientes o para definir qué desean ahora, qué necesitan cómo pareja y cuáles son los sueños que quieren cultivar juntos. Abre espacios para compartir con esos seres que más amas. Si aún no estás en una relación, el As de Copas te pide afianzar la relación contigo mismo, aprender a escuchar tus necesidades y dedicar tiempo a hacer lo que más te gusta.

GÉMINIS

El Sol



Esta semana empiezas un ciclo más tranquilo en el que tu energía se siente renovada y vuelves a conectar con la alegría de vivir. Si estás cambiando la relación con el dinero, vas a experimentar cómo la abundancia se convierte en una presencia constante en tu vida. Da con generosidad y aprende a darte a ti también, ya que hacerlo es un acto de amor propio. El Sol te invita a observar cómo está la relación con tus hermanos y a sanar aquellos aspectos del pasado que aún te hacen ruido.

CÁNCER

El Diablo



El Diablo te pide mostrar tu brillo y no esconder tu potencial creativo. En temas de relaciones te invita a salir de aquellos vínculos tóxicos en los que hay mucho sufrimiento, entregas tu poder a una pareja o te callas para evitar un conflicto. Date tu lugar y anímate a ser tú mismo. Suelta apegos y resistencias, y date cuenta de que el amor no exige sacrificios. Aprovecha esta energía para subir tu energía vital, hacer algo creativo y ser muy honesto contigo y con los demás.

LEO

El Mago



La energía de esta semana te invita a empezar algo nuevo o a concretar un proyecto en el que vienes trabajando y ya está listo para salir al mundo. Es hora de ordenarte y crear un plan estratégico y concreto que te ayude a alcanzar tus objetivos de una manera tranquila y fluida. Recuerda que donde pones tu atención, pones tu energía, así que suelta tus miedos y céntrate en eso que quieres ver florecer. Alimenta pensamientos positivos y amorosos, y cultiva la paciencia y la certeza.

VIRGO

El Papa



El Papa te invita a hacerlo diferente. Hay relaciones, trabajos, hábitos o estructuras mentales que ya no te honran y que es necesario empezar a dejar atrás. Reconcíliate con la incertidumbre para que este proceso de cambio sea más fácil y amoroso para ti. La vida no te está quitando nada, sencillamente te está pidiendo ser honesto con lo que ahora deseas. Has realizado un trabajo interior profundo y estás listo para vivir de una manera más plena, abundante y auténtica.

LIBRA

Ocho de Copas



Tu vida emocional se está moviendo. Hay relaciones que ya cumplieron su ciclo y tal vez llegó el momento de agradecerles por lo aprendido. No te aferres a una relación con la que ya no vibras por miedo al futuro, es importante que seas tu mejor compañía y honres tu camino. El Ocho de Copas te invita a perdonar situaciones del pasado. Suelta dolores enquistados, culpas y rabias. Haz los duelos que necesitas para que puedas avanzar. Recuerda que te tienes a ti mismo y que Dios está contigo.

ESCORPIO

El Emperador



El Emperador te invita a observar cómo te relacionas con las figuras de poder y cuándo y por qué disminuyes tu luz frente a personas que te intimidan. Confía en ti, en tu voz y en tus capacidades, date tu lugar y no le temas a tu brillo. También es una semana para aprender a poner límites, afianzar tu energía masculina, concretar proyectos y revisar qué tanto has sanado la relación con tu padre o cómo estás experimentado tu propia paternidad. Es un tema prioritario en este momento.

SAGITARIO

Dos de Copas



Es una semana para cultivar la relación contigo mismo y consolidar tu relación de pareja. El Dos de Copas te invita a conectar con el pedido de tu corazón para que puedas escuchar con más facilidad tus necesidades y deseos. Anímate a hacer lo que más te gusta, sal de la rutina y crea espacios para ti y tu pareja en los que puedan compartir y conectarse. Hazle saber cuánto lo aprecias y entrega tu amor sin condiciones. Es un gran momento para activar tu vida sexual y tomar decisiones importantes.

CAPRICORNIO

Reina de Copas



La Reina de Copas te invita a pensar en ti, a ponerte de primeras y a no aplazar más el cambio que vienes necesitando. Es un buen momento para sanar y soltar viejos dolores haciéndote responsable y actuando con madurez. Haz terapia, ve a un retiro, escribe lo que sientes o realiza alguna terapia alternativa que te ayude a procesar tus emociones, a renovar tu energía y a volver a sentir la fuerza que te habita. Pregúntate qué necesitas, escucha la respuesta y actúa con coherencia.

ACUARIO

As de Espadas



Esta semana te pide observar con mucha atención tus pensamientos. Hay momentos en los que tu mente se convierte en tu peor enemiga, así que aprende a elegir de nuevo y a cultivar pensamientos que te empoderen y te recuerden tu luz y tu soberanía. Puedes transformar tus creencias, pero necesitas comprometerte con este proceso. Renuncia a los juicos y abre espacios para el descanso. Medita, haz silencio, escribe y pídele guía a Dios, de esa manera el camino será más fácil para ti.

FASES LUNARES MARZO 2023

Luna llena: martes 7

Cuarto menguante: miércoles 15

Luna nueva: martes 21

Cuarto creciente: miércoles 29



