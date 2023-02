Frase de la semana:



"La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección", Jim Rohn

ACUARIO

Templanza



La energía de esta semana te invita a tener conversaciones que te ayuden a sanar y a procesar lo que has vivido en los últimos meses. Es un buen momento para hacer terapia o para afianzar tu camino espiritual y sentir que la paz vuelve a habitar tu corazón. Es clave que te animes a mirar adentro y a expresar eso que sientes para que el equilibrio interior que buscas y la esperanza regresen a ti. Apóyate en las esencias florales o pasa un tiempo en la naturaleza para volver a encontrarte.

PISCIS

La Luna



Con la energía de este arcano una información que estaba oculta o un secreto salen a la luz. Por supuesto, esto va a requerir de tu prudencia y paciencia. No actúes apresuradamente y permite que las aguas internas se calmen antes de actuar. Aprovecha esta energía para afianzar tu luz y tu camino, permite que lo que tenga que moverse o irse de tu vida lo haga y confía en que ya estás listo para ir más allá del mundo que conoces. Además, hay una gran energía creativa e intuitiva rodeándote.

TAURO

Tres de Oros



Es una gran semana para avanzar en proyectos laborales, coordinar equipos de trabajo o ajustar los presupuestos de tu empresa o tus ahorros. La energía del Tres de Oros te invita a mover el dinero con inteligencia y tener mucha claridad antes de crear asociaciones o realizar colaboraciones con otras personas. No tomes decisiones con premura, ten calma y observa qué es lo mejor para ti y para tu empresa. Aliméntate con conciencia y haz ejercicio sin obsesionante con los resultados.

GÉMINIS

Cinco de Espadas



Aprovecha esta semana para llegar a acuerdos laborales que es importante comenzar a dejar claros o para pedir una asesoría que necesitas en términos legales o de negocios. Ábrete a recibir la orientación que requieres y permite que personas con más experiencia te aconsejen. Además, es clave que aprendas a escuchar a tu guía interna para que no tomes decisiones que no estén alineadas contigo. Cultiva la paciencia y ten esas conversaciones personales que has estado aplazando.

CÁNCER

El Mago



Estás a punto de comenzar un nuevo ciclo creativo o laboral en tu vida, o tal vez estés preparado para revelarle al mundo algo en lo que has estado trabajando. El Mago te pide confiar en tu poder y tener la certeza de que ha llegado el momento de recoger lo que sembraste en los últimos seis meses. Enfoca tu energía, no te distraigas en asuntos que no son relevantes y mantén intacto tu optimismo. Es un buen momento para probar cosas nuevas, estudiar algo que te emocione o cambiar de look.

LEO

El Loco



El Loco te da el impulso que necesitas para dejar algo atrás y sanar esa situación que te sigue haciendo ruido y no te permite avanzar. Es hora de comenzar la siguiente etapa de tu vida y de llevar una existencia en la que sientas que tienes más tiempo para ti y para disfrutar de lo que más te apasiona. Aprovecha esta energía para soltar cargas, regalar esos objetos que no usas ni necesitas y perdonar situaciones pasadas. Vive con lo esencial y anímate a lanzarte a nuevas aventuras.

VIRGO

El Sol



El Sol te invita a entregarte completamente al amor. No pienses en qué va a suceder ni en cuánto va a durar tu historia con esa persona, por ahora recibe el regalo de un nuevo romance o la consolidación de una relación importante. Déjate llevar y comprende que no puedes controlar nada. En términos materiales este arcano te pide dar con generosidad y recordar que la riqueza es tu derecho divino. Si tienes deudas, comienza a sanar tu relación con el dinero y anímate a verlo con otros ojos.

LIBRA

Tres de Copas



La energía de este arcano te invita a ser valiente y a expresar lo que sientes. Es hora de madurar emocionalmente y no dar nada por sentado. Tampoco supongas que la otra persona entiende y sabe lo que piensas. Anímate a ser vulnerable y a decir qué te gusta y qué no, qué quieres y en qué no estás dispuesto a ceder. Aprende a poner límites sin sentirte culpable y comprende que tu corazón necesita fluir y entregarse sin condiciones. Ábrete a un amor real y gozoso en el que puedas ser tú mismo.

ESCORPIÓN

Cuatro de Copas



Esta semana te pide poner tu vida familiar y emocional como prioridad. Es clave que seas consciente de aquellas dinámicas y hábitos que no funcionan más y que, de alguna manera, generan tensiones y malentendidos en tus relaciones. Ábrete a diálogos honestos con tu pareja o tus familiares y lleguen a nuevos acuerdos. Cambiar viejas estructuras puede llevar tiempo y generar resistencias, pero no es una tarea imposible. La vida te da la oportunidad de hacer un cambio, aprovéchala.

SAGITARIO

El Enamorado



La energía de la vida en pareja se mueve mucho esta semana. Es posible que la relación avance y se tomen importantes decisiones para el futuro de ambos, que una crisis se supere para abrir un nuevo panorama o que finalmente acepten que la relación ha llegado a su fin. Sea cual sea tu situación, El Enamorado te pide elegir lo que sea más amoroso para ti y dar las gracias por las enseñanzas y regalos que esa relación ha traído a tu vida. Piensa en ti y deja que tu corazón te guie. Todo estará bien.

CAPRICORNIO

Tres de Espadas



Tienes grandes ideas y nuevos sueños rondando tu cabeza, pero es importante que aprendas a poner los pies en la tierra y a enfocar tu energía. No permitas que el miedo a no lograrlo te detenga, enfócate en lo que más te emociona en este momento de tu vida y actúa en consecuencia. Poco a poco podrás hacer realidad todos tus sueños, sin embargo, es clave elegir y comenzar por algo. También es una gran semana para estudiar un tema que te emocione o para sanar dolores y angustias del corazón.

FASES LUNARES FEBRERO 2023



Luna llena: domingo 5

Cuarto menguante: lunes 13

Luna nueva: lunes 20

Cuarto creciente: lunes 27



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial