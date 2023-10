La horchata es una bebida refrescante que se puede extraer de varios frutos o cereales molidos, disueltos en agua y endulzada con azúcar.



Quien haya viajado a México o conozca de cerca su gastronomía sabrá que esta mezcla es una de las principales bebidas en la mesa de los mexicanos y que la preparan a base de arroz.

Pese a lo que muchos puedan creer, esta mezcla no tiene su origen de manera específica en el país azteca, sino de sus colonizadores, pues se dice que viene de la cocina española, donde tradicionalmente se prepara con chufas, un tubérculo del tamaño de un garbanzo de sabor dulce.



De acuerdo con la revista de viajes 'Travesías', la razón por la que esta bebida se llama horchata, se remonta a un mito del municipio de Valencia en España, donde se le atribuye su creación.



Según la leyenda, el rey Jaime I de Aragón del siglo XIII recibió la visita de una doncella que le ofreció la deliciosa bebida. Sorprendido por su sabor, este le preguntó qué era lo que se estaba tomando, a lo que ella respondió que era leche de chufa. Afirmación que el monarca contestó diciendo que no era leche, sino oro.



Lo anterior es una traducción del valenciano, la lengua romance que se hablaba en la época en aquella región y que evolucionó del latín.



De acuerdo con el blog, las palabras del monarca en dicha lengua fueron "¡Açò no és llet, açò és or, xata!", esto no es leche, es oro, muchacha. Son las últimas dos acepciones que entran en un juego de sonidos y que con el paso del tiempo, se termina transformando en horchata.

Por otro lado, el significado etimológico de dicha palabra se remonta a su participio en italiano "orzata", y al latín "hordeata" que la define como "hecha de orzo" y que en la voz latina se refiere al grano de cebada, según la página de turismo del Gobierno de Ecuador.



Sin duda, dos maneras originales y posibles de indagar el origen de la horchata que la historia ha señalado como una preparación tradicional que se podría tener su principio en el siglo XVIII.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

