Hace unos meses, un estudio sobre infidelidad en Colombia desarrollado por Gleeden, aplicación de citas extraconyugales, quiso conocer qué porcentaje de los colombianos ha sido infiel por qué y las consecuencias que sufrieron tras haber cometido una traición.



Para este fin se realizó una investigación no dirigida, que revisó 6.218 publicaciones en internet con el objetivo de determinar de qué se habla en el país en cuanto a las relaciones de pareja, y una dirigida; con una muestra de 6.532 personas, quienes fueron encuestadas sobre el tema.

De acuerdo con este análisis, el 63 por ciento de los encuestados respondió que ha sido infiel, frente a un 37 por ciento que no. Además, un 51 por ciento consideraría llegar a ser infiel en algún momento, mientras un 49 por ciento no.



Ahora, para actualizar los datos, Silvia Rubies, licenciada en ciencias de la comunicación, dijo que un estudio de Gleeden (plataforma de citas conyugales) indica que los hombres son más infieles que las mujeres.



En diálogo con Blu Radio, indicó que una de las consultas se centró en si las personas creían en la monogamia, y el 49 por ciento no cree en esto.



"Un 68 % cree que la infidelidad está más castigada en las mujeres que en los hombres; en pleno Siglo XXI, pues entienden que es "algo normal" y parte de su naturaleza e incluso lo cuentan en los bares. Pero las mujeres no pueden expresarse de la misma manera porque son criticadas", dijo a la emisora.



Ahora bien, otro concepto es que para sociedad colombiana el sexo es importante, pero hay cosas más importantes e incluso el 41 por ciento de los encuestados dijo que se puede amar y ser infiel al mismo tiempo.

