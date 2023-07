Con el tiempo, se han dado a conocer teorías, historias y mitos sobre los supuestos pactos con 'seres oscuros' que pudieron haber realizado las personas que hace algunas décadas eran denominadas líderes.



Las historias señalan que, el objetivo de estas alianzas, si así se le puede llamar, era alcanzar el poder. De hecho, se relacionan a los nazis con dichos pactos con entidades sobrenaturales, según explicó The History Channel.

"Existen muchas historias de quienes han hecho tal pacto y han obtenido vidas llenas de dinero, poder y placer sexual", dijo el reverendo Lionel Fanthorpe para el citado medio.



Lo anterior, logró llamar la atención de quienes estaban dispuestos a escabullirse en una minuciosa investigación sobre el tema, al estudiar las acciones que tuvieron personajes como Joseph Stalin y Adolfo Hitler.



Por lo tanto, expertos afirmaron que, de acuerdo con ideas que se crearon en la antigüedad, no se traba de un pacto con el diablo, sino con seres de otra dimensión.

Incluso, investigadores y teóricos se preguntan: ¿esto podría ser real?

Castillo Wewelsburg

Por ejemplo, en el noreste de Alemania se encuentra el castillo Wewelsburg, el cual es conocido por haber sido arrendado por 100 años por Heinrich Himmler, máximo líder de las Schutzstaffel (SS), guardia personal de Adolfo Hitler.



Lo anterior, con el fin de "transformarlo en un centro clave de ideología, consolidar el estatus de élite de las SS en la sociedad alemana y garantizar que la organización mantuviera su pureza y valores compartidos", según el medio de la BBC.



Por otra parte, The History Chanel explicó que el castillo cuenta con 12 pedestales alrededor de una tubería de gas para "alimentar una llama eterna". Asimismo, allí también se encuentra tallado un sol negro.

Michael Fitzgerald, autor del libro 'The Nazi Occult War: Hitler's Compact with the Forces of Evil', deja ver la obsesión que tenían los nazis respecto al ocultismo y el poder arcano. Además, explicó, al citado medio, lo que para él sería el símbolo del sol negro, situado en el piso de mármol del castillo.



"El sol negro simbolizaba un sol invisible o un sol muerto, por consecuencia se creía que había un poder oculto residiendo en ese lugar, se trataba de un poder que podía ser intervenido y nos unía a fuente de energía diferente a las que conocemos”, dijo Fitzgerald.



Asimismo, Eric Kurlander, profesor de historia en la Universidad de Stetson, escribió el libro 'Hitler's Monsters: A Supernatural History of the Third Reich', en el que da cuenta de creencia de algunos líderes nazis con "la brujería, el luciferianismo, la teoría mundial del hielo, las máquinas antigravedad, la astrología y las religiones paganas, bajo la rúbrica", según una reseña del medio The Washington Post.



No obstante, a pesar lo dicho por historiados, la relación de los nazis con entidades oscuras aún genera dudas.

