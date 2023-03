Japón es uno de los países referentes a la hora de hablar sobre hábitos alimenticios saludables, pues no solo presenta una de las poblaciones más longevas del mundo, sino que también sus índices de obesidad son extremadamente bajos en comparación con el resto de regiones.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y sobrepeso son un problema de salud muy bajo en el continente asiático. Esta región cuenta con una tasa de sólo el 3 por ciento de la población padeciendo este tipo de diagnósticos.



Los nipones, por ejemplo, mantienen una media de 3.5%, mientras que en naciones como Colombia, abarca más del 50% de ciudadanos mayores de edad con obesidad de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud Nutricional del Ministerio de Salud.



"Estas cifras significa que la prevalencia de personas con exceso de peso en Colombia, es del 56,4 %, por lo que se ha convertido en un problema en salud pública en el país", expuso a EL TIEMPO Elisa Cadena, subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas, en 2022.



Pero, ¿a qué se debe que en territorio japonés tengan estilos de vida tan diferentes? Según algunos portales especializados, una dieta específica sería la causante que en estas zonas exista un patrón de hábitos alimenticios saludable tan marcado: el régimen Hara Hachi Bu.



Los habitantes de la isla de Okinawa, al sur de Japón, son los más lóngevos de ese país gracias a su dieta baja en calorías. Foto: Toru Yamanaka / AFP

¿En qué consiste?



Hara Hachi Bu o siete partes del viente en español, es una rutina alimenticia que ha aumentado considerablemente la calidad de vida de las personas de Japón. Nació en Okinawa y consiste en comer hasta el 80 por ciento de la capacidad de cada persona que la práctica.



Esto quiere decir que con cada comida quedará satisfecho, pero nunca lleno. Sin embargo, esto no significa que deba pasar hambre, pues debe saber qué alimentos escoger y en qué proporción para no solo satisfacer la necesidad de comer, sino también que sea beneficioso para su cuerpo.



Entre los esenciales: verduras, hortalizas, legumbres, frutas, granos enteros como el arroz, y la carne en su justa medida, aunque ésta sea altamente consumida en países de Lationoamérica. No obstante, un indispensable como el pescado debe ir dentro de la dieta.



Debe reducir las grasas de origen animal y los azúcares al máximo, aunque puede sustituirlo por otra de origen vegetal. Los frutos secos son perfectos para saciar el apetito y las legumbres son la mejor proteína para conseguir energía.



Para comer pescado crudo, este debe haberse congelado por al menos 48 horas. Foto: iStock

¿Cómo comer?

El portal ‘Telva’ ha dado algunos consejos que debería seguir a la hora de empezar a prácticar el Hara Hachi Bu:



Coma despacio: Mastique con tranquilidad de forma que de tiempo a su estómago de digerir los alimentos y responder con sensación de hambre. Según expresa el portal, el estómago necesita 20 minutos para empezar a sentir la comida, por lo que una ingesta lenta le ayudará a regular el consumo.



Menos es más: si está acostumbrado a comer con grandes cantidades, deberá regular un poco sus hábitos, pues debe reducir las porciones estrictamente a lo necesario para satisfacer lo requerido por el cuerpo en el día. Sin embargo, no debe quedar con hambre, siempre debe saciar la sensación con un comer consciente.



Las personas que llevan este estilo de vida pueden obtener nutrientes en gran variedad de alimentos. Foto: iStock

