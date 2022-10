Al igual que la Navidad, Halloween es la época más esperada por los niños, no solo en Colombia sino en la gran mayoría de países del mundo, pues muchos esperan el 31 de octubre para usar el mejor disfraz y salir a las calles a pedir dulces. Sin embargo, esta es la recomendación que debe tener en cuenta para evitar un consumo excesivo de golosinas.

Según una investigación de la web ‘Coupon Follow’, “en estas fechas los niños estadounidenses consumen un kilo de dulces y caramelos de media, es decir, alrededor de tres tazas de azúcar, lo que equivale a 220 sobres. Y tal consumo de azúcar representa un riesgo para la salud de los infantes”.



Si bien hay que dejar que los pequeños se diviertan en el 'día de las brujas’, es importante tener un control sobre la cantidad de azúcar que van a consumir esa noche y el resto de los siguientes días de noviembre.



(Le recomendamos leer: Lo que le pasa a su cuerpo y a su cerebro si deja de consumir azúcar).



Varios nutricionistas han hecho énfasis en las diferentes cantidades de azúcar que deben consumir sus hijos, dependiendo de la edad. Por ejemplo, lo recomendable es que los infantes menores de dos años no deben consumir azúcares añadidos en ninguna época del año, pues esto es perjudicial para su salud, según el estudio mencionado.



Por otro lado, los niños mayores de 2 años y los adolescentes únicamente deben consumir menos de seis cucharadas de azúcares añadidos al día y no tomar más de 235 mililitros de bebidas azucaradas por semana, los cuales equivalen a 25 gramos de azúcar, tal y como lo menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuáles son los azúcares añadidos?

Un control en el consumo excesivo de azúcar en los niños evitará complicaciones en su salud a futuro. Foto: iStock

Según la Clínica Mayo, los azúcares añadidos son aquellos que no existen naturalmente en los alimentos, como los endulzantes, los jugos de caja, las gaseosas, la miel, pasteles, galletas, golosinas, bebidas energizantes, helados, aderezos, panes, entre otros.



El alto consumo de azúcar puede traer varias complicaciones de salud, tales como enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, problemas bucodentales y cáncer.



Por ello, no solo en Halloween sino en cada época del año, es importante el control del consumo de azúcar para evitar que, tanto niños como adultos, padezcan dichas enfermedades.



(No deje de leer: Los 10 disfraces más populares de Halloween para 2022).​

¿Qué cantidad de dulces puede darle a su hijo/a?

No todos los dulces o golosinas cuentan con la misma cantidad de azúcar, así que lo favorable para evitar un consumo excesivo es guiarse por la información que se dio anteriormente, según la edad que tenga su pequeño.



Tenga presente las cantidades recomendadas según el rango de edad del niño o niña, el equivalente a menos de seis cucharadas de azúcar por día y así tendrá un aproximado de los dulces que le será permitido consumir.

