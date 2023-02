La Garra del Diablo es una planta africana que se utiliza para calmar dolores de espalda y artritis.



Aunque la planta fue introducida por primera vez en Europa en el año 1953, es desde los años 70 cuando se empieza a usar para calmar ciertas dolencias.

La parte que se utiliza de la planta es la raíz secundaria, cortada y quitándole toda la humedad que pueda contener. Se administra por vía oral en dosis de entre 108 y 2.400 miligramos al día durante ocho a doce semanas en adultos.



Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, esta planta es “posiblemente eficaz” para el dolor de espalda y para la osteoartritis. Y a pesar de que se usa para otros fines, no es recomendable ya que no existe suficiente información.



(Lea también: Se filtra documento: los reparos de algunos ministros sobre reforma a la salud).

La Garra del Diablo, debido a sus sustancias químicas, también ayuda a disminuir la inflamación; por lo que es usada para disminuir tanto la hinchazón como el dolor de los pacientes.

¿Qué tan seguro es?

- Cuando se toma por vía oral: para la mayoría de los adultos es seguro cuando se toma por un periodo máximo de doce semanas. Sin embargo, existen posibles efectos secundarios como la diarrea, la indigestión y reacciones alérgicas en la piel.



- Aplicada en la piel: debido al uso clandestino de la misma, no es posible asegurar o negar su seguridad al aplicarla directamente sobre la dermis, por ello no es recomendable.

Precauciones

- Respecto a la ingesta de la Garra del Diablo durante el embarazo o la lactancia no existe información suficiente para decir si es riesgoso o no. Por lo tanto, en estos casos, los expertos recomiendan no tomar riesgos innecesarios.



- Personas con problemas cardíacos o respiratorios, cálculos biliares, bajos niveles de sodio en el cuerpo y enfermedad de la úlcera péptica deben evitar el consumo de esta planta, pues es posible que incremente los síntomas de estos padecimientos.

(Le puede interesar: ¿Qué es la úlcera varicosa y cómo se puede tratar? Le contamos).

Más noticias en EL TIEMPO

- Estudio explica por qué cayó mortalidad infantil del país en últimos 180 años.



- ¿Qué es la auriculoterapia y para qué sirve?



- Crean 'pan saludable' que reduce niveles de azúcar y controla ganas de comer.

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO