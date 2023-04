La fundación Española del Corazón (CAE) define la fruta como el "fruto, la inflorescencia, la semilla o partes carnosas de órganos florales que hayan alcanzado el grado de madurez y sean adecuadas para el consumo humano”.



Además, son un alimento recomendado por los nutricionistas y dietistas, dado que aportan vitaminas como A, C, B1, B2, B6, ácido fólico, además de tener minerales como el magnesio, sílice, cloruros, zinc, calcio, potasio, hierro, sulfatos y fosfatos, según la Fundación Española del Corazón.

Con base en lo anterior, lo invitamos a conocer las propiedades y vitaminas que ofrecen algunas frutas.

Fresas

Fresas Foto: iStock

Medical News Today afirma que las fresas tienen un gran contenido de agua, además de ofrecer fibra dietética.



Estas son preferidas por las personas, dado que contiene carbohidratos, calcio, fibra, magnesio, vitaminas (C, B6, B1, B2, A y K) y potasio, además de tener niacina, ácido fólico y riboflavina.



Además, un estudio denominado 'Antioxidants and health benefits of strawberries' afirmó que "las fresas son una buena fuente de antioxidantes naturales y enzimas antioxidantes que brindan protección

Naranja

Las naranjas tienden a ser consumidas en la mañana, es decir, a la hora del desayuno, pues contienen alto nivel de vitamina C y B1, potasio, fibra, ácido fólico y polifenoles vegetales, según Healthline, red de líneas de salud que ofrecen información médica.



Además, afirma que esta fruta "puede reducir el riesgo de varias afecciones como los cálculos renales y la anemia".

Piña

No se puede afirmar que tomar agua de cáscara de piña sea malo, pero no es una estrategia para perder peso. Foto: iStock

La piña ofrece componentes como los ácidos orgánicos; el yodo; el fósforo; el potasio; algunos minerales; el calcio; la bromelina, la cual contiene enzimas digestivas y vitaminas A y C, según el portal de Salud y medicina.



Es una de las frutas más consumidas, pues se caracteriza por ofrecer beneficios que ayudan a bajar de peso, ya que contiene poca cantidad de calorías.



Además, ayuda a "reducir el volumen corporal por ser un diurético natural que facilita la eliminación de toxinas y líquidos del organismo, también tiene efectos anticelulíticos, favorece la cicatrización de la piel y le aporta elasticidad y brillo", según el medio anteriormente mencionado.

Patilla

Esta fruta tiene gran cantidad de agua, teniendo en cuenta que también contiene potasio y vitamina A, B y C.



Además, quienes la consumen con frecuencia no deberían preocuparse por la cantidad de azúcar, dado que Jennifer McDaniel, nutrióloga oficial y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética, citada por el New York Times, aclaró que "ese es un malentendido, porque el azúcar contenido, gramo por gramo, es mucho menor que en otras frutas".

Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que las frutas y verduras ofrecen beneficios como el crecimiento y desarrollo de los niños, una vida más larga, una mejor salud mental, menor riesgo de sufrir de obesidad, ayuda a disminuir los riesgos de padecer de cáncer y diabetes, además de mejorar el sistema inmunológico.

