La Organización Mundial de la Salud recomienda comer tres raciones de frutas y dos de verdura al día para mantenernos saludables. Lo anterior incluye evitar el consumo de grasas saturadas, conservantes y colorantes artificiales, pues algunos podrían ser dañinos para nuestra salud.



Entre estos alimentos encontramos a las debatidas frutas deshidratadas, que en su contenido cuentan con conservantes, enzimas, nutrientes y en algunos casos acrilamidas, un compuesto por el que analistas no se ponen de acuerdo si puede o no aumentar el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer.



El estudio Toxicology and carcinogenesis studies of acrylamide del programa nacional de toxicología en Estados Unidos expone que el consumo de este compuesto puede aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, sin embargo, otros como el Dietary acrylamide and human cancer: a systematic review of literature exponen que las pruebas son inconsistentes y no se puede asegurar la relación.

Frutas deshidratadas Foto: iStock

Lo cierto es que los estudios y la comunidad científica se inclinan por la hipótesis de que el consumo de acrilamida en grandes cantidades puede ser riesgoso para la salud, por ello, algunos gobiernos alrededor del mundo han puesto limites para el compuesto.



Es el caso de la Defensa de los alimentos seguros para Europa (EFSA) que emitió restricciones en el uso de alimentos quemados excesivamente, pues es en ellos en donde la acrilamida incrementa exponencialmente. Contrario a Europa, Colombia no tiene regulaciones ni limitaciones respecto al compuesto.



La EFSA expone que los alimentos que cuentan con mayores niveles de acrilamidas son las papas fritas, las galletas, el pan, algunos cereales, aceitunas negras en lata y el café, sin embargo, el organismo reconoce que es casi imposible eliminar el compuesto de nuestra dieta, por lo que, se debe evitar el consumo excesivo y optar por otros alimentos que lo tengan en pocas cantidades.



En el caso de los frutas deshidratadas, en donde los niveles de acrilamida dependen de cómo se fabrique y qué tanta exposición calórica tenga, pero en general se recomienda el consumo de este alimento pues conservan los nutrientes, vitaminas y antioxidantes de una fruta fresca, pero con menos contenido hídrico.



Aunque las frutas secas presentan mayores cantidades de calorías, el contenido de nutrientes de estas sigue siendo similar al de las frutas frescas, según la Fundación Internacional de Frutos Secos y Frutas Deshidratadas (INC)



Son ricas en ácido fólico, que ayuda al cuerpo a producir células nuevas; vitaminas del grupo B, que sirven a mejorar el metabolismo; vitamina K, que promueve la coagulación de la sangre y vitamina C, que aunque tiene menor impacto que las otras, ayuda al crecimiento y desarrollo adecuado.



El estudio Viewpoint: dried plum, an emerging functional food that may effectively improve bone health de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos concluyó que la ciruela fresca o seca, es la fruta más efectiva para revertir la pérdida ósea.



