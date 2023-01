¿Se siente cansado, triste o desmotivado? Una dosis de energía mañanera podría ser el ingrediente secreto para iniciar el día con pie derecho. ¿Y qué mejor manera de conseguir ese plus que con frases cargadas de positividad?



Las frases motivacionales, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no son un grupo de palabras vacías; todo lo contrario, en ellas reposa una fuente inigualable de positivismo, buenas energías e impulso para triunfar a nivel personal, social y profesional.

“Las frases inspiradoras tienen alcances y limitaciones. Todo eso hace parte de una dimensión del comportamiento que es muy importante y es la motivación, que actúa como un combustible del comportamiento”, señaló la psicóloga María Elena López en entrevista con EL TIEMPO y recalcó el poder que las palabras pueden llegar a tener en el accionar humano.



Si lo que busca es animar su día, llenarse de positivismo y cargarse de motivación, estas frases le ayudarán.

Frases para empezar bien el día

Frases de buenos días

No hay mejor manera de iniciar el día que despertarse y toparse con palabras que emanan positivismo. A veces el tradicional ‘buenos días’ no basta. En ocasiones, falta algo más que esas dos palabras no pueden expresar.

Eso bien lo sabe la ‘Revista Clara’, especialista en moda, belleza, tendencias y estilo de vida que compartió algunas frases para comenzar la mañana con el pie derecho.

Una frase de buenos días puede cambiar su ánimo. Foto: iStock

(Lea también: ¿Las frases inspiradoras sirven para estar positivo y sentirse bien?).

1. Buenos días. Con o sin sol, lo importante es la actitud que uno le pone.



2. Abre tu mente, extiende tus brazos y prepara tu corazón para recibir el mejor día: hoy.



3. ¡Buenos días! Hoy te deseo luz, paz y amor en tu vida.



4. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas.



5. Comenzar tu día con una sonrisa hará que tu destino se pinte de colores.



6. ¡Buenos días! Cuando menos te lo esperes, todo te sale bien. Hoy puede ser ese día.



7. Hoy es un nuevo día. Incluso si lo hiciste mal ayer, hoy lo puedes hacer bien.



8. Si el día amanece lluvioso, haz que brille el sol con tu sonrisa. Buenos días.



9. Que tu día sea lleno de color y armonía. ¡Buenos días!



10. Brilla como nadie más lo hará jamás. Buen día.

Frases positivas para alguien especial



El amor es un sentimiento que tiene infinidad de maneras para demostrarse. ¿Por qué no opta por empezar cautivando a esa persona especial con una frase tan romántica como contundente. Alegrar su día puede también alegrar el suyo. Anímese con las frases que le presentamos a continuación.

Anímese a alegrar el día de esa persona especial con una frase motivadora. Foto: iStock

(Siga leyendo: ¡Feliz Año! Frases para iniciar el 2023 con esperanza y buena energía).

1. ¿Qué es el amor? Es ver una estrella como tú cada mañana a mi lado.



2. Espero que cada mañana sonrías al despertar, una persona tan amable y dulce como tú merece toda la felicidad del mundo.



3. Buenos días, que el sol alumbre por tu ventana y te llene de felicidad.



4. Te deseo un buen día, y que compartas tu luz y tu sonrisa con todas las personas que te rodean.



5. Eres lo primero que agradezco cada vez que abro los ojos por la mañana, gracias por existir. ¡Qué tengas un bonito día!



6. Ojalá pudieras verte desde mis ojos cada mañana al despertar. Buenos días para ti, mi persona especial.



7. Verte siempre hace que mi vida mejore de manera monumental. Gracias por existir. ¡Buenos días!



8. Que hoy la vida haga todos tus sueños realidad.



9. Lo mejor de mi despertar hoy fue pensar en ti, que tengas un lindo día.



10. Espero que tengas un bonito día. El mío ya lo es con sólo acordarme de ti.

Frases positivas de reflexión

Los buenos pensamientos pueden hacer que una mañana buena se convierta en extraordinaria; sin embargo, ¿qué me dice de esos mensajes que invitan a la reflexión? No dude del poder de la palabra, estas sencillas frases que le presentamos a continuación podrían cambiar su día por completo.

Las palabras motivadoras pueden cambiar el ánimo y comportamiento de una persona. Foto: iStock

(De interés: Por qué aburrirse es bueno para el cerebro).

1. Eres más que capaz de hacer todo lo que te propongas. Sueña, ríe y cumple tus metas.



2. Hay un camino a tus pies, tu alegría es el mejor equipaje para recorrerlo.



3. La vida y el tiempo son los mejores maestros. La vida nos enseña a aprovechar el tiempo y el tiempo nos enseña a valorar la vida.



4. Para ser grande en la vida necesitas comenzar a hacer grandes cosas.



5. Haz de cada día una obra maestra.



6. El día está lleno de miles de opciones para disfrutar.



7. Debes estar dispuesto a ser un principiante cada una de tus mañanas.



8. Levántate y forja tú mismo tu camino. Ese será tu destino.



9. Bajo la dirección de tus sueños, avanza con confianza.



10. Que nadie te diga que no lo puedes lograr. Los límites los pones tú.

