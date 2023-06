La psicóloga, autora y editora Cortney S.Warren, quien se especializó en la Universidad de Harvard indicó que: “el sentido de seguridad en sí mismos nos hace más capaces de navegar por los conflictos y ser vulnerables con los demás, principalmente porque las personas con confianza no buscan validación externa”.

De igual manera, aseguró que las personas con confianza y seguras de sí mismas, pueden incorporar algunas frases motivacionales en sus labores diarias, que también ayudan a mejorar la comunicación.

Un estudio de la Universidad de Harvard, destacó algunas de las mejores frases motivacionales que impulsan a las personas a creer en sí mismas y alcanzar las metas.

Fundada en 1636 como Harvard College y nombrada así por su primer benefactor, el clérigo puritano John Harvard, es la institución de educación superior más antigua de los Estados Unidos. Foto: iStock

Frases motivacionales para fortalecer la confianza

No: expertos de la Universidad de Harvard aseguran que esta palabra se puede convertir en una frase de gran asertividad, pues hace referencia a la capacidad de las personas al momento de poner límites. Poniendo de referencia el libro de Manuel J. Smith: ‘cuando digo no, me siento culpable’ y en su contenido se explora la importancia de saber decir “no” en las relaciones interpersonales.

No me siento cómodo (a) con eso: de igual forma, la institución asegura que las personas sean capaces de comunicar sus necesidades de forma respetuosa, mencionando la importancia de la responsabilidad afectiva, al momento de mencionar situaciones o conversaciones incómodas.

De igual manera, la Universidad de Harvard indica que “la confianza es un componente fundamental para el éxito personal y profesional”, por lo que “mantener la confianza en uno mismo puede ser un desafío en momentos de incertidumbre y dificultades”.

Confía en ti mismo. Eres más capaz de lo que piensas: la Universidad de Harvard mencionó que de forma frecuente las personas subestiman sus propias habilidades, por lo que, la autoconfianza es la mejor clave para superar los desafíos.



La confianza en uno mismo es el primer secreto del carisma: el estudio indica que el carisma es una de las cualidades más importantes en las personas con confianza en sí mismas, ya que esta cualidad ayuda a transmitir seguridad en las diferentes situaciones.

El estudio realizado por psicólogos y sociólogos de la Universidad de Harvard, tiene como principal objetivo reflexionar sobre la importancia de la confianza y seguridad en sí mismo, puesto que contar con estas cualidades ayudan a crecer las capacidades y fortalezas en las personas, ayudándoles a alcanzar sus objetivos y superar obstáculos.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

