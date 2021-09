Ideas para que le saque provecho a la Feria del Hogar

Esta semana y hasta el 19 de septiembre están abiertas las puertas de la tradicional Feria del Hogar, en Corferias, con una variada oferta de productos para el hogar y como plataforma de negocios para microempresarios, mipymes y emprendedores del país, en las categorías de: utensilios de cocina, electrodomésticos, moda, decoración, Navidad, mascotas, joyas y accesorios, belleza, muebles, colchones y lencería para el hogar.



(Además: El arte de crear un espacio organizado y productivo)

Esta edición le apuesta a seguir la reactivación económica. “Se realizará en un momento cuando es fundamental apoyar e impulsar la reactivación de los empresarios y emprendedores del país”, dice Marcela Sánchez, jefa de proyecto de la Feria del Hogar, en Corferias.

Facebook Twitter Linkedin

Feria del Hogar 2021 Foto: Milton Díaz

(Le puede interesar: ‘Ikigai’, el concepto japonés que le da sentido a la vida)



Para esta nueva edición 2021, la feria se ha preparado y se ha adaptado a las nuevas costumbres, estilos de vida y composición de esos nuevos hogares, y nuevos tipos de familia, tanto convencionales como modernos, para ofrecer diversidad en un espacio en el que todos pueden construir siempre un lugar ideal e inspirador.



Para optimizar el tiempo de feria y sacarles el mejor provecho a sus compras, le recomendamos tener en cuenta.

Algunas tendencias

1. Muebles ideales

Una vez elija su espacio, procure que los muebles tengan la mayor practicidad posible y, sobre todo, no se fije tanto en el diseño, sino en la calidad y lo cómodo que pueda sentirse, en especial con la silla o el colchón que decida utilizar, pues en ellos pasará horas. Recuerde tomar las medidas antes de ir a la feria.



(Vea: Mercedes Salazar y Finlandek lanzan una colección para el hogar)



2. Decoración

Si busca un espacio agradable a la vista e inspirador, opte por escoger muebles que se adapten al color del mobiliario que ya tiene. También, por colores claros y cálidos para pintar las paredes, ya que aumentan la concentración, y si desea, una obra de arte de su gusto para aumentar su inspiración.



3. Lo nuevo

Los muebles en línea recta quedaron atrás; las formas redondeadas y las curvas pronunciadas ocuparon su lugar. Algunos, con colores vibrantes y otros, con tonos más opacos. Unos, con líneas onduladas, y otros, con líneas más lisas. Unos, un poco más pequeños; otros, más imponentes.



4. Diferentes colores

A través de los años, la paleta cromática para diseños de interiores ha ido cambiando. Ya no es tan común utilizar un solo color en todo un espacio; hoy, los decoradores optan por las mezclas. El gris es uno de los colores favoritos de todos, puede seguir combinándose con tonos pasteles, oscuros e intensos. Es decir, lo ideal es tener contrastes, tanto entre las paredes como entre los mobiliarios.



5. Evite acumular

Al reinventar su hogar, persiga tres valores: equilibrio, sostenibilidad y bienestar. Cree una casa sostenible. Elija cada objeto con el corazón, así no verá la necesidad de cambiarlos continuamente y evitará comprar, desechar y repetir el ciclo.



(No se pierda: Historias del Cosmos: el día sin sombra)



6. La composición

La composición es lo mismo que el orden. Es importante que la organización y ubicación de los muebles sea lo más funcional posible. Se recomienda una opción minimalista, ya que ayuda a la concentración, pues solo se dispone de los objetos que en verdad se necesitan.



7. Respete su espacio

En cuanto sea posible, evite usar su espacio de trabajo para realizar otras funciones. Para esto procure separarlo físicamente de otras áreas y afrontar este lugar con la misma actitud que si estuviera en su oficina verdadera, cumpliendo con los horarios y dedicando cantidad y calidad de atención.



8. Antes de salir

Lleve claro lo que necesita, tome las medidas necesarias de los espacios y piense en los colores posibles. Hoy más que nunca es vital tener la casa organizada y limpia, pues se ha convertido en oficina, aula, restaurante, gimnasio, etcétera.