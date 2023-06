Desde el viernes 16 de junio hasta el domingo 18, Farmatodo estará llevando a cabo su primera feria de Belleza y Bienestar en Bogotá.



El espacio, ubicado en el parqueadero de la Calle 94 con Carrera 13, a una cuadra del Parque de la 93, cuenta con más de 50 stands de marcas dedicadas a la dermocosmética, nutrición, belleza, vitaminas, alimentación sana, entre otros.



De 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los visitantes podrán vivir experiencias dedicadas al bienestar o adquirir productos en descuento, oportunos para el Día del Padre.

Carolina Martínez Navarro, gerente de Marketing de Farmatodo, explicó a EL TIEMPO que este espacio nació con el objetivo de llevar la experiencia de las tiendas tradicionales a otro nivel y otorgarle un valor agregado a los clientes.



"Queremos que la gente aprenda mucho más de los productos, que se instruyan de la mano de los proveedores y que se vaya diciendo 'wow, no sabía que esto se usaba de esta manera'", afirmó.



Es por esto que también cuentan con una nutrida agenda de charlas y talleres con expertos de diferentes categorías como el estilista Malejo Cangrejo, la influenciadora y empresaria del fitness, Silvy Araujo, y el médico especializado en medicina funcional, Carlos Jaramillo.



Tanto las conferencias, como la entrada a la feria, son gratuitas y pet friendly. 51 marcas tendrán el 30 % de descuento para todos los miembros Prime Farmatodo, la membresía que maneja el retail y para quienes no la tengan aplica el 20 % de descuento en marcas como Isdin, Sesderma, Cetaphil, Bioderma, Avene, entre otras.

​

Lea también: (Farmatodo venderá autopruebas para evaluar su nivel de vitaminas, hierro o su tiroides)



El objetivo, como señaló Martínez, es que los asistentes aprendan sobre los productos y no solo los adquieran.



"Muchos tomamos vitamina y no sabemos por qué y queremos empezar a instruir a la gente al rededor de ese tema también" agregó.

Para los padres también hay una oferta especial y puede hacer parte de los planes de festejo del fin de semana.



"Tenemos mucho de nutrición deportiva, todo el tema de vitaminas y suplementos, entonces hay muchos productos de bienestar y de belleza que también son para hombre. La familia puede salir a almorzar, venir acá y comprar su regalo", afirmó Martínez.

La agenda para el fin de semana

Con opciones para todos los gustos, la feria tiene una agenda con actividades que van desde el yoga facial hasta el cardio intenso.



Sábado 17 de junio



10:00 am a 10:30 am Taller “Cómo alimentar tu piel”



11:00 am a 12: pm Master Class por MD Makeup Studio



12:30 pm a 1:30 pm Master Class de maquillaje por Laura Pantoja de 'Natural Flawless Skin'



2:00 pm a 3:30 pm Charla “Alimentación y Metabolismo” del Dr Carlos Jaramillo +

firma de libros



4:00 pm a 4:45 pm Taller de Yoga



5:00 pm a 6:30 pm Charla “Hablemos del Bien-Estar” Taller por Leo Morán

(Masterchef 2016)



7:30 pm a 8:30 pm Taller la medicina del futuro al alcance de tu mano

Domingo 18 de junio



10:00 am a 11:30 am Masterclass funcional por Silvy Araújo - Clase de Power Hit.



12:00 m a 12:45 pm Taller "El yoga facial: un camino hacia tu belleza natural".



1:00 pm a 1:45 pm Taller “Tapping y Mindfulness”



2:00 pm a 3:00 pm Pecados capitales HairCare por Malejo Cangrejo



3:00 pm a 4:30 pm Taller Capilar por Jhon Navas



5:00 pm a 6:30 pm Charla “Nunca desperdicies una buena Crisis” por Nicole Reigner, ex jugadora profesional de fútbol.



7:00 pm a 8:00 pm Master Class por MD Makeup Studio





Antes de asistir debe inscribirse en este enlace para charlas y masterclass:

https://farmatodoex.qualtrics.com/jfe/form/SV_diMGDhrg0tw4fMG



Inscripciones Masterclass de maquillaje, taller de meditación, taller cómo alimentar tu piel, taller de yoga, taller de medicina, taller de yoga facial y taller de tapping y mindfulness: https://farmatodoex.qualtrics.com/jfe/form/SV_1zQsvYQymPfWAiq

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO