El consumo de frutas y verduras tiene diferentes impactos en el cuerpo. Esto depende de sus propiedades y la cantidad de vitaminas que contienen.



Algunos son considerados como superalimentos, siendo el caso del jengibre, una raíz que procede de una planta con flores originaria del sudeste asiático.



El jengibre puede tener numerosos beneficios para la salud gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antináuseas, también puede ayudar a perder peso, controlar la artritis, reducir los síntomas menstruales, entre otros, de acuerdo con el portal especializado en salud 'Healthline'.

Por su potencial para reducir la inflamación se dice que el jengibre puede desempeñar un papel en la pérdida de peso.



Además tiene un efecto termogénico, es decir, eleva la temperatura corporal y acelera el metabolismo, por lo que puede contribuir a la quema de calorías.



Se le suma que puede contribuir a la sensación de saciedad y reducir así el apetito, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Agricultura de China.



Es por esto que se ha relacionado a diferentes preparaciones con esta raíz con la posibilidad de adelgazar.



Sin embargo, esto no significa que sea un alimento milagroso para la pérdida de peso y es importante que tenga presente que las dietas extremas o el consumo excesivo de ciertos alimentos suelen tener consecuencias negativas y efectos rebote, por eso debe recurrir a consulta con un especialista antes de añadir o eliminar algún alimento de su dieta.



Pero esto no quiere decir que no sea beneficioso su consumo, por el contrario, el jengibre es una buena opción para incluir en sus comidas.

El jengibre puede tener numerosos beneficios para la salud gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antináuseas, entre otras. Foto: iStock

Beneficios del consumo de jengibre

"No sólo es delicioso. El gingerol, un componente natural de la raíz de jengibre, favorece la motilidad gastrointestinal, es decir, la velocidad a la que los alimentos salen del estómago y continúan el proceso digestivo. Comer jengibre favorece una digestión eficiente, por lo que los alimentos no permanecen tanto tiempo en el intestino", afirma Emma Slattery, dietista clínica de Johns Hopkins Medicine.



A esto se le suma que su consumo en infusiones ayuda a aliviar gripas y resfriados. Como tónico también aporta a la circulación, pues se puede utilizar en masajes y suma en la prevención de enfermedades del corazón y vasos sanguíneos.



Igualmente, puede ayudar a reducir el dolor de las personas con artrosis y a proteger al cerebro de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple, de acuerdo con la revisión científica de 'Healthline'.

