Alrededor de la religión y las iglesias existen cientos de teorías conspirativas que han ayudado a mitificar la historia de estas creencias e instituciones, una de ellas —no tan conocida— es la del cronovisor del Vaticano.



Esta sostiene que la Iglesia Católica posee un dispositivo tecnológico secreto llamado "cronovisor", que permite la visualización y grabación de eventos históricos pasados, presentes e incluso futuros. Le contamos qué tan real es.

Según la misma teoría, el cronovisor sería una tecnología de avanzada, desarrollada por científicos y técnicos secretos del Vaticano en colaboración con otras instituciones y gobiernos.



Sus adeptos creen que el cronovisor tiene la capacidad de sintonizar eventos del pasado, permitiendo la observación de momentos históricos clave, como la vida de Jesús de Nazaret, la caída de la Atlántida, la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, entre otros.



Además, algunos defensores de esta teoría sostienen que el cronovisor también puede predecir el futuro y obtener información sobre eventos que aún no han ocurrido.



Entre los eventos que se han atribuido como parte del alcance de este artefacto está la vida de Simón Bolívar, pues durante varios años los internautas han compartido un video que se presume proviene del cronovisor.



Se trata de un clip en el que se ve una figura parecida a la que se conoce hoy en día del libertador, en lo que pareciera ser un discurso de la época.

SIMÓN BOLIVAR EN 1820 CAPTADO POR CRONOVISOR DEL VATICANO EN 1953 pic.twitter.com/w6svYJY0SQ — isabel lopez Lopez (@isabelvalenibi) April 10, 2023

En los videos que afirman que esta es una pieza del mítico visor incluso aseguran que las imágenes serían de 1820, y habrían sido captadas por la Santa Sede en 1953.



Sin embargo, varias veces se ha desmentido la información, pues el video en realidad corresponde a una actuación del fallecido actor Mariano Álvarez, en una miniserie de televisión sobre Bolívar en 1983.

Por otra parte, las historias sobre las imágenes que habría captado el cronovisor del Vaticano llegan incluso al inicio mismo de los tiempos, pues en internet ronda una fotografía de un supuesto Jesús de Nazaret proveniente de esta tecnología.Los usuarios incluso afirman que la foto tendría autor: un sacerdote llamado Marcello Pellegrino, a quien atribuyen la autoría del artefacto también.

El padre Marcello Pellegrino supuestamente fotografió a Jesús con su invento, el cronovisor pic.twitter.com/wSRr4F1tKe — miguelmena (@miguelmenaa) July 19, 2020

No obstante, de esta instantánea tampoco hay base sólida alguna que permita suponer que es real, por lo que podría tratarse de un cuadro antiguo, e incluso una película de época, como en el caso de Bolívar.



En ese sentido, esta teoría se basa, principalmente, en afirmaciones sin pruebas concretas y testimonios de personas anónimas. No hay evidencia científica, histórica o documental que respalde la existencia de esta tecnología o su uso por parte de la Iglesia Católica.



El Vaticano, por su parte, ha negado en reiteradas ocasiones la existencia del cronovisor y ha calificado esta teoría como una especulación sin fundamento. La posición oficial de la Iglesia Católica es que no posee tecnologías de este tipo y que no ha utilizado el cronovisor para ningún propósito.



De hecho, la teoría del cronovisor del Vaticano ha sido ampliamente criticada y desacreditada por la comunidad científica y los expertos en historia y tecnología. Se considera una teoría conspirativa sin base sólida y se incluye dentro de las muchas otras teorías infundadas que circulan en internet y en la cultura popular.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

