Etiqueta para WhatsApp: consejos para mantener los buenos modales al enviar mensajes

Cuando tratamos de entender la popularidad de WhatsApp las razones sobran: su disponibilidad, fácil accesibilidad y su sencillez han permitido su uso en todos los rincones del mundo.



Por eso no es extraño que la hayamos adoptado ampliamente en nuestro mundo laboral y personal. Se contempla que esta aplicación cuenta con más de 2.900 millones de usuarios activos en todo el mundo, convirtiéndola en una de las más populares.



(Le puede interesar: ¡A deslumbrar en estas fiestas con exceso de brillo, plateado y metalizados!)

Sin embargo, cualquier persona que tenga activa la aplicación de WhatsApp ha experimentado en algún momento molestias ya sea por la insistencias de mensajes de una persona o un grupo.



En el mundo de la etiqueta y los buenos modales existen reglas básicas que pueden ayudar a darle un mejor manejo a esta útil aplicación para convertirla en una herramienta de uso sano y benéfico para nosotros y nuestros contactos.

La experta en protocolo Jihan Chaar recomienda, tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de entablar una conversación vía WhatsApp:

1. Respetar horarios. Si no se tiene confianza con el destinatario, lo mejor es no enviar mensajes después de un horario que no se considere prudente.

2. No reenvíe mensajes sin autorización. No propague mensajes, cerciórese primero de pedir autorización y no comparta rumores. Lo mejor es ser selectivo al momento de reenviar la información, algo que también contribuye a evitar la difusión de datos falsos o de dudosa procedencia, como cadenas masivas.

Facebook Twitter Linkedin

Si no se tiene confianza con el destinatario, lo mejor es no enviar mensajes después de un horario que no se considere prudente Foto: iStock

3. Escriba toda la información en un mensaje. Esto le permitirá no ser invasivo al momento de escribirle a otra persona, la recomendación de la experta es escribir toda la idea en un solo mensaje. Esto evita que se produzcan más notificaciones para el destinatario.

4. Si es una urgencia, llame. No des por contado que los demás están siempre a la disposición del WhatsApp y por lo tanto deben responder inmediatamente a los mensajes.

5. Si está en una reunión no conteste mensajes si no son urgentes. Esto permitirá el correcto desarrollo del encuentro.

6. Mantenga su celular en silencio en reuniones y lugares como iglesias ,museos, teatros, etc.

7. Si se decide a enviar notas de voz, procure que estas sean cortas y concisas.



Por último, tenga siempre en cuenta que sus contactos tienen una vida y no siempre están disponibles. No cree suposiciones en su mente sobre por qué no le responden y vuélvase selectivo con la información que comparte en WhatsApp y, lo más importante, siempre dele importancia y atención a la persona que tiene en frente.





REDACCIÓN VIDA DE HOY

Lea también