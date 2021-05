¡Estos son los zapatos que están pisando fuerte!

El coronavirus también cambió las reglas a la hora de caminar; y con ello, las prioridades a la hora de elegir los zapatos. Los trabajadores ya no se movilizan a la oficina y para todos aumentó el tiempo de permanencia en casa, lo que hace que prime el deseo por lo cómodo y funcional.



Según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), se estima que el 75 % de las ventas del año pasado en todo el sector fueron aportadas por el segmento del confort.



(Estudio de la Unesco revela acoso constante a mujeres periodistas)

Facebook Twitter Linkedin

Las plataformas de tacón ancho “son la mejor opción para las que no nos resistimos al encanto de esos centímetros de más. Foto: Anabella

Para la diseñadora de calzado Rossy Sánchez, creadora de la marca de lujo Anabella, “se impone una imagen diaria cuidada pero cómoda para desempeñarse en labores y compromisos desde casa o para salir a la calle y que esos cambios de espacios puedan hacerse sin implicar un cambio de look, sino llevando uno que se adapte a ambas situaciones”.



En el 2021, la movilidad llevada al vestuario y al calzado se conoce como 'two mile wear' o estilo cómodo, con prendas como sudaderas, buzos de capota y abrigos cálidos para usar en casa. Catalina Marín, experta de tendencias del diseño de WGSN, asegura que “los consumidores, influenciados por los cambios de vida, prefieren las mules y sandalias por ser versátiles y fáciles de usar”.(Lea el especial: Ellas, al borde del abismo por la pandemia)

Para las amantes de las alturas

Loafers, clogs, slippers o mules. Todas son siluetas de calzado que llevan al mismo destino: la sofisticación de las chancletas, el emblema del look para estar en casa y comodín de las mujeres que buscan la comodidad sin extrañar sus vertiginosos stilettos.



Zina María Saldarriaga, directora creativa de la marca caleña Josh Shoes and Accesories, asegura que “la transición más fuerte la han vivido las amantes de las alturas; los espacios para lucir los tacones y plataformas se han reducido, llevándolas a buscar alternativas sofisticadas, cómodas y versátiles como los clásicos Oxford, loafers y slippers cuyas versiones han sorprendido con suelas robustas y perfiles desde los clásicos puntiagudos hasta los vanguardistas de punta cuadrada”.



Rossy Sánchez sostiene que las cuñas o las plataformas de tacón ancho “son la mejor opción para las que no nos resistimos al encanto de esos centímetros de más. Acompañan looks relajados pero elegantes, con pantalones de denim, vestidos ligeros, faldas amplias y frescas, son versátiles”.



(Además: La glamurosa gala del Metropolitan Museum sería el 13 de septiembre).



El tacón sensato (con elevación de entre 3 y 5 cm) adquiere un lugar protagónico. “Es un estilo básico y transformable en zapatos joyas con incrustaciones, apliques y moños extragrandes. Se llevan con vestido romántico, traje sastre, boyfriend jeans y favorecen a las no tan altas, pues su punta afilada da longitud”, dice Mónica Valbuena, diseñadora de Lucinda.

Actualice sus zapatillas

La buena noticia para las que ya se habían bajado de los tacones a los tenis es que estos cobran vigencia con propuestas que conjugan siluetas de zapatos formales con materiales de alta calidad y las míticas suelas de caucho del calzado deportivo. “En el caso de Anabella, los tenis son de piel italiana, y sus detalles de cortes de los Oxford les dan un aire elegante a pesar de ser un modelo casual”, dice Sánchez.



Precisamente, en la calidad radicará el éxito de las zapatillas deportivas, que según la experta de WGSN incluirán acentos en colores lila y arena (para todo el 2021 y el 2022) y acabados metálicos y cierres giratorios. “Estos detalles responden a los nuevos trayectos urbanos, donde es importante el diseño modular y duradero”, afirma Catalina Marín.



(Le sugerimos: Moda reciclada de lujo: una respuesta a la crisis).

Facebook Twitter Linkedin

Las zapatillas deportivas conb acabados metálicos y cierres giratorios. Foto: Lucinda

Buen cuidado para una larga vida

Límpielos. Para darles larga vida, Rossy Sánchez indica: “Lo primero por hacer al quitárnoslos es retirar con un cepillo suave todos los elementos físicos que puedan estar incrustados en la suela (piedras, algún pequeño elemento o suciedad) y luego, pasar toallas húmedas de las que se usan para la higiene de los bebés, pues no contienen sustancias abrasivas”.



Ventílelos. La diseñadora recomienda asear con pañitos húmedos el interior de los zapatos para eliminar restos de sudor. Luego, dejarlos al aire antes de guardarlos en el clóset.



(Siga leyendo: La apuesta de Arturo Calle para incursionar en la moda femenina).



Almacénelos en lugares secos. Es importante que la luz no sea directa “para evitar que se oxiden los pigmentos y el cuero tenga variaciones de color”, dice la directora creativa de Josh.



A la sombra. Si se mojan (en caso de lluvia, por ejemplo), séquelos a la sombra; el sol directo endurece el cuero y lo cuartea.



PILAR BOLÍVAR

Más información

¿Dónde están las mujeres en Wikipedia en español?ONU: 26% de las mujeres latinoamericanas no decide sobre su cuerpo