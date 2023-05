Todos los seres humanos, a través de su experiencia a lo largo de su vida, han podido ir construyendo una serie de conductas que le permiten relacionarse y comunicarse con sus iguales. Así mismo, le posibilita la oportunidad de expresar sentimientos y emociones.



Existen una serie de habilidades, que le brindan a las personas la posibilidad de analizar por qué alguien se comportó o reaccionó de cierta manera a un comentario o acción y tener un comportamiento frente a esto. Esto se denomina Inteligencia Emocional.

¿Qué es la Inteligencia Emocional?

Según el portal ‘Médico Plus’, es “la habilidad socioemocional que permite analizar los sentimientos y emociones propias y ajenas. Se trata, pues, del conjunto de habilidades psicológicas que permiten procesar los sentimientos de cada uno y de los que lo rodean a través del entendimiento, control y modificación de las emociones”.



En 1995, Daniel Goleman publicó el libro ‘Emotional Intelligence’ - Inteligencia emocional- en el cual se hace referencia a las inteligencias múltiples mencionadas por el psicólogo Howard Gardner, quien propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia, que cada persona puede poseer tipos de inteligencia diferentes y que por lo tanto, no es suficiente tener un IQ alto para tener éxito en las relaciones personales y laborales.

¿Qué tipos de inteligencia emocional existen?



Primero que todo es necesario saber que la inteligencia emocional se divide en dos grupos la intrapersonal y la interpersonal, que hacen parte de los siete tipos de inteligencia emocional.



La primera de ellas se refiere a la inteligencia emocional personal que se aplica en cada quien y que le permite a cada individuo procesar y entender las emociones dentro de sí.



Por otra parte, la intrapersonal se aplica a cómo se analizan las emociones de las personas que se encuentran alrededor. Esta es importante a la hora de relacionarse con los demás y el establecimiento de vínculos, para formar relaciones sanas que encuentren un equilibrio entre las metas personales y los objetivos de grupo.



El tercer tipo es la gestión del estrés. Según el portal 'Crehana', el estrés juega un papel fundamental en cómo una persona puede manejar una situación. Entre más inteligencia emocional tenga un individuo, mejor va a ser su respuesta ante situaciones de estrés. Esta habilidad alcanza su máximo nivel con las estrategias adecuadas, que se adquieren a través de la práctica de los otros tipos de inteligencias.

​

El cuarto tipo tiene que ver con las habilidades de adaptación y tiene que ver con la flexibilidad que una persona debe tener al enfrentarse a situaciones de cambio, ya sean laborales o personales y que las reacciones a este no comprometan el rendimiento en ninguno de los dos.



El quinto es el estado de ánimo positivo. El asesor estadounidense Reuven Bar-On fue uno de los que también se adentró en estados conceptos de inteligencia emocional y definió este tipo de inteligencia como una disposición de la vida emocional que se prolonga en el tiempo. Si bien todas las personas tienen distintos estados de ánimo por diferentes situaciones, que pueden ser negativos o positivos, una persona que mantiene un buen ánimo es que maneja una excelente inteligencia emocional.



El portal ‘Psicología y mente’ reseña estos dos tipos de inteligencia emocional:



La autoconciencia emocional que hace referencia a la capacidad que tienen algunas personas de conocerse a sí mismos y de esta forma ser conscientes de lo que están sintiendo en cada momento que viven.



Por último, la autorregulación emocional, la cual es capaz de reprimir los impulsos por demostrar ciertas emociones, que algunas veces pueden ser perjudiciales para sí mismo o para otros. Esto no significa reprimirlas, sino el saber modularlas.

