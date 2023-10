¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 22 de octubre?

Frase de la semana: “Somos peligrosos cuando no somos conscientes de nuestra responsabilidad de cómo nos comportamos, pensamos y sentimos”. Marshall Rosenberg, psicólogo.

Libra



La Papisa



Es un buen momento para revisar situaciones en la relación con tu madre o tu abuela que aún no se han resuelto. La Papisa te invita a indagar en patrones repetitivos en tu linaje materno, en decretos sobre lo femenino que se han venido cargando de generación en generación y en posibles secretos que necesitan salir a la luz. Es el tiempo de ir profundo para ver lo que aún no ha sido visto y sanar tu propia relación con la energía femenina. Haz el proceso con calma y paciencia. Confía.



Escorpio



Ocho de Bastos



Es tiempo de fluir, de entregarte a la guía divina y de dejarte sorprender por la vida. Durante esta semana agradece por todo lo que te ha sucedido, pues gracias a eso ahora te encuentras en un lugar emocional más libre y amoroso. Permite que tu creatividad se exprese sin límites para que vuelvas a emocionarte con proyectos o colaboraciones que para ti son muy importantes. Tu energía sexual también está muy despierta, escúchala y deja que su magnetismo se exprese auténticamente.



Sagitario



Paje de Copas



Tu corazón está sanando y, poco a poco, te pide tomar una importante decisión para tu vida emocional. Durante este tiempo has estado procesando mucha información, y ahora es clave abrirte a perdonar el pasado y tomar responsabilidad sobre lo sucedido. Puedes elegir ver esto como un castigo o como una oportunidad de libertad, amor y honestidad contigo mismo. Elige si está listo para abrir tu corazón de nuevo o si necesitas más tiempo. No hay un camino correcto, tú sabes la respuesta.



Capricornio



El Emperador



El Emperador te invita a confiar en tu poder personal y en tu capacidad para manifestar la vida que deseas. Cuentas con todos los recursos para romper cualquier condicionamiento familiar o social que te esté frenando en este momento. No te dejes asustar por acontecimientos externos o personas que aparentan tener más poder que tú, recuerda que tu mente es poderosa y que, únicamente, tus propios pensamientos pueden hacerte daño. Vuelve a ti y confía en la fuerza divina que te habita.



Acuario



La Casa Dios



A veces las cosas no resultan como lo tenías planeado, hay relaciones que llegan a su fin o proyectos y sueños que no terminan de concretarse. Pero esto no es un castigo ni tú eres culpable de nada, por el contrario, la vida te está dando la oportunidad de hacerlo de otra manera. Detrás de lo que llamas crisis hay una liberación y muchas bendiciones escondidas. No pelees con lo que pasó, entrégate y confía en que todo es para tu provecho. Cuando aceptas y dejas de resistirte, eliges la paz.



Piscis



Seis de Oros



El Seis de Oros te invita a dejar el orgullo a un lado y a pedirles ayuda a tus seres queridos cuando sea necesario. Su energía te invita a disfrutar de la vida y a compartir tus tesoros, aunque las cosas, en apariencia, no se estén dando como esperabas. La energía del dinero está contigo, pero necesitas dejar de preocuparte por el futuro y tener la certeza de que nada te ha de faltar si haces lo que amas. Es un buen momento para postularte a becas o premios que le den un impulso a tu carrera.

Aries



El Colgado



Esta semana te invita a pensar antes de actuar. No es momento de tomar grandes decisiones ni de emprender nuevos proyectos. Es un tiempo en el que la vida te pide parar y estar en contacto con tu ser interno. Aléjate de las opiniones de los demás e intenta permanecer en un estado de quietud que te ayude a cultivar la confianza y la claridad que necesitas en los próximos días. Aprovecha esta energía para fortalecer tu camino espiritual y cambiar la mirada sobre esos asuntos que aun te quitan la paz.



Tauro



Ocho de Copas



El Ocho de Copas te invita a perdonar situaciones del pasado que aun pesan en tu corazón. Es tiempo de dejar ir el dolor y la culpa, y de comprender el propósito oculto detrás de lo que sucedió. Intenta no proyectar tu dolor en los demás y hacerte responsable de tus emociones. Este es un momento de mucha sanación, el cual puede traerte una gran liberación y paz si así lo deseas. Elige cerrar este ciclo y continua tu camino, estás listo para algo nuevo y hermoso. No atrases la dicha.



Géminis



Cuatro de Oros



La energía del dinero te acompaña para que puedas cumplir tus sueños, así que no te aferres al dinero, inviértelo con sabiduría y ponlo al servicio del plan de tu alma. ¿Qué deseas de corazón? Utiliza el dinero para ese viaje que anhelas, para invertir en un proyecto importante, para donar a una causa que está en tu corazón o para tu propia educación. Si tienes deudas, es un buen momento para sanar tu relación con ellas y crear un plan que te permita vivir con mayor libertad financiera.



Cáncer



Cuatro de Espadas



El Cuatro de Espadas te invita a descansar y a volver a ti. Es un gran momento para observar los pensamientos que eliges alimentar y los cuales te llenan de miedo y confusión. Esta semana, para un poco y cultiva la presencia plena. Lleva la atención a la respiración, escucha los sonidos y huele los olores a tu alrededor, siente tu cuerpo y observa qué va cambiando en ti. Presta atención a las absurdas dinámicas de tu mente y te darás cuenta en qué disipas tu atención y tu energía.



Leo



As de Bastos



Tu poder creativo está en aumento, nuevas ideas pueden a llegar a ti y proyectos emocionantes pueden presentarse en tu camino. Aprovecha esta energía para conectar con tus sueños más profundos y darte el permiso de llevar a cabo eso que realmente anhelas. No permitas que las dudas te detengan o que la necesidad de controlar un resultado empañe el proceso. Ponte en acción con fe y suelta la necesidad de saber qué sucederá en el futuro. Recuerda que eres el cocreador de tu destino.



Virgo



Dos de Copas



Es una linda semana para cultivar la relación que tienes con tus seres más cercanos y, por supuesto, contigo mismo. Pasa tiempo con esas personas que amas, escucha lo que necesitan y date el permiso de expresar lo que sientes, de pedir ayuda o de confirmarles que cuentan contigo. Dedícale tiempo a tu pareja, demuéstrale cuanto te importa y abre espacios en los que puedan encontrarse desde un lugar auténtico. Es un tiempo para escuchar a tu corazón y dejar fluir tus emociones.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 6 de octubre.



Luna nueva: 14 de octubre.



Cuarto creciente: 21 de octubre.



Luna llena: 28 de octubre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial