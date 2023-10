¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 15 de octubre?

Frase de la semana: “La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios”. Stephen Hawking.

Libra



El Diablo



El Diablo te invita a observar tus apegos emocionales y a ser consciente de esas dinámicas en tu relación de pareja o con tu jefe que no te dan paz. Es momento de darte cuenta de que hay algo que te hace sufrir; descubre si estás entregando tu poder, si estás poniéndote en una posición de sumisión, si te callas algo que necesitas decir por miedo a perder o, si, por el contrario, estás abusando de tu poder y tratando de manera despectiva a los demás. Obsérvalo para que puedas cambiarlo.



Escorpio



Ocho de Copas



La energía de esta semana te invita a rendirte ante las situaciones que puedan presentarse. No luches contra lo que la vida te muestra, por el contrario, permite que las señales que necesitas recibir lleguen a ti para indicarte el camino. Tu corazón te enseñará de esa manera que elección tomar con respecto a una relación o un trabajo que piden un cambio. No estás solo, este proceso es necesario para liberar cargas y ayudarte a conectar con la verdad de tu ser. Detrás de esto hay una gran liberación.



Sagitario



Diez de Bastos



La energía de este arcano te invita a soltar tus expectativas con respecto a proyectos o sueños que has venido gestando hace tiempo. Muchas veces las cosas no resultan como lo habías imaginado y, aunque lo sigas intentando, continúan apareciendo obstáculos en tu camino. Tal vez llegó el momento de parar y revaluar tus deseos. Es un tiempo en el que la vida te está enviando señales, tan solo tienes que escucharlas y sabrás que camino tomar y a qué estás dispuesto a renunciar.



Capricornio



Seis de Copas



El Seis de Copas te pide volver a ti y cultivar el amor hacia ti mismo y hacia los demás. Elegir el amor parece obvio, sin embargo, muchas veces te olvidas de él y prefieres ponerte corazas o perpetuar un conflicto. Pero si haces silencio y te escuchas, sabrás qué quiere tu corazón en este momento, para qué está dispuesto y con quién desea compartir este momento de la vida. Haz lo que sea más amoroso para ti y dile no a esos compromisos y vínculos que ya no vibran contigo.



Acuario



Reina de Espadas



La Reina de Espadas te invita a poner límites en ciertos vínculos (familiares o de amistad) en los que terminas cediendo o dando mucho más de lo que recibes. Cuando dices sí por compromiso o para darles gusto a otros, entregas tu poder y te olvidas de ti. Eso no es amoroso contigo, de hecho, el verdadero amor no exige sacrificio alguno. Observa qué creencias no te permiten expresar lo que sientes o te hacen sentir culpable cuando no cumples con las expectativas ajenas.



Piscis



Tres de Bastos



Durante esta semana puedes estar muy creativo, nuevas ideas empiezan a llegar a ti y comienzas a tener más claridad sobre lo que realmente quieres hacer en un futuro. Mantente positivo y permite que esa energía de creación fluya a través de ti. Poco a poco ponte en acción, busca ayuda si es necesario y toca puertas de posibles aliados. Disfruta el proceso y no permitas que las dudas te detengan. También es un buen momento para disfrutar de tu sexualidad y reconectar con el placer.

Aries



La Emperatriz



Esta semana te invita a explorar tus pasiones y a hacer lo que más te gusta, ya que de esa manera se expande tu ser y vuelves a sentir ganas de manifestar todo lo que anhelas. Aprovecha este tiempo para estar contigo, pasa un tiempo en la naturaleza si es posible, date unas cortas vacaciones y consiéntete mucho. Cuando vuelves a ti, todo se aclara y la vida se siente más liviana. No te preocupes por el futuro, vive cada momento con la certeza de que estás siendo protegido.



Tauro



Caballero de Espadas



Es momento de ponerte en acción. Deja las dudas atrás y enfoca tu energía y tus pensamientos en eso que deseas manifestar. Hazlo con certeza y sin obsesionarte con el resultado. La vida te invita a hacer tu parte y a dejar el resto en manos de Dios. Es clave que tu mente te apoye en este proceso, así que obsérvala y desecha pensamientos que te llenan de miedo y paralizan tu actuar. Es una semana ideal para viajar, para hacer un trasteo o para descubrir nuevos lugares.



Géminis



Seis de Bastos



El Seis de Bastos te invita a conectar con tu energía sexual, a descubrir su poder de creación y la manera en la que te ayuda a entrar en contacto contigo mismo



y con tus pasiones. Es un buen momento para concretar un nuevo proyecto o crear algo completamente diferente. Permite que tu genialidad se exprese sin límites y que las ideas vengan a ti. Además, es clave observar en qué momentos la rabia se hace presente y por qué. Observa de qué te está protegiendo para que puedas transformarla.



Cáncer



El Colgado



El Colgado te invita a ver las cosas de otra manera. No se trata de paralizarte o de sentir que no puedes hacer nada, se trata de cambiar tus puntos de vista y de darte cuenta de que necesitas parar un tiempo antes de ponerte en acción. El acto de colgarse es un acto meditativo que solo los rebeldes se animan a hacer, pues de esa manera se liberan de sus proyecciones y de imposiciones familiares para encontrarse con ellos mismos. Conecta con tu ser interior, pues allí están todas las respuestas que necesitas.



Leo



Caballero de Oros



El Caballero de Oros te invita a bajarle a la ansiedad y a habitar, cada vez más, el momento presente. Intenta bajar el ritmo, ve más despacio y descubre la belleza que habita en todo lo que haces cuando actúas desde un lugar de relajación y confianza. También es un buen momento para cambios de casa, viajes cortos o el inicio de nuevos proyectos. No aceleres las cosas, cultiva la paciencia y ten certeza del resultado. Poco a poco se llega a la meta. Ser consciente de tu respiración te apoyará en este tiempo.



Virgo



El Mundo



El Mundo te invita a celebrar todo lo que has conquistado y a dar gracias por todas las bendiciones que tienes en tu vida a través de tu trabajo, tus seres queridos y la manifestación de tus sueños. Cuando das gracias y te enfocas en el presente, aumentas tu capacidad de atraer abundancia, tu camino se aclara y te das cuenta de la protección que estaba escondida detrás de una enfermedad, una separación o el supuesto fracaso de un proyecto. Reconoce que todo ha sido para tu bien.

Fases lunares

Cuarto menguante: 6 de octubre.



Luna nueva: 14 de octubre.



Cuarto creciente: 21 de octubre.



Luna llena: 28 de octubre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial