El Espresso Martini es un cóctel clásico que ha ido ganando popularidad por su elaboración y calidad de sus ingredientes.



Para hacer esta preparación, solo se necesitan tres ingredientes: café, licor de café, y el vodka, por ejemplo, el premium francés Grey Goose.

Para Rafael de Matos, brand ambassador de Grey Goose Vodka y Bombay Sapphire Gin para Latinoamérica y el Caribe, en una cultura cafetera como lo es Colombia, “donde está el mejor café del mundo”, el Espresso Martini ha encajado por su sabor y calidad.

El experto explica que la marca utiliza únicamente dos ingredientes 100 % franceses en su composición: El trigo y el agua filtrada de piedra caliza de la población de Gensac, “en una única destilación continua, logrando que sea increíblemente suave y delicioso al tomarlo solo o en cócteles”.

"Hoy en día, Grey Goose se posiciona como el vodka premium más deseado en todo el mundo. No hay ningún consumidor que no reconozca esto como un hecho. Tomar Grey Goose no se trata solo del líquido excepcional, es un estilo de vida, una forma de ser parte de algo más grande", agregó.

​Matos visitará Colombia por segunda vez en menos de un año, esto debido a que el país ha llamado la atención de la marca.

Su objetivo será acercar Grey Goose a los ‘bartenders’ y consumidores, presentando este vodka como la opción más destacad para hacer cócteles.



