La compañía de ropa Seven Seven lanza Espacio 7, un lugar que busca expandir la experiencia de la marca en un lugar diferente. Allí harán presencia 36 marcas colombianas que se destacan por propuestas diversas de diseño, talento y productos 100% colombianos y procesos de producción cada vez más conscientes.

(Vea: México reclama a empresa Shein por apropiación de diseño maya).

Este Pop-Up Store busca darle mayor visibilidad a las marcas locales y el ecosistema de moda a través de conexiones entre el sector retail y las marcas independientes.



“El objetivo es ofrecer el universo completo de moda, que los clientes puedan encontrar en un solo lugar todos los elementos para construir su estilo personal y además, conectarlos con el ecosistema completo de diseño colombiano que convive con el arte y la cultura”, asegura Luisa Romero, directora de Mercadeo de Seven Seven.



El Espacio 7 está disponible en la Carrera 13 # 81 - 37 en Bogotá y en la Casa CoN en Medellín. Allí los clientes pueden acceder a vestuario como pantalones, sacos, underwear y swimwear.



(Vea: El diseñador Miguel Becerra fue galardonado en EE. UU. por su colección).



A su vez, zapatos, carteras, cinturones, aretes y collares en diferentes técnicas y materiales. Asimismo, calcetines, lentes, accesorios para la cabeza y demás. También productos para el cuidado personal como jabones, cremas corporales y productos de skin care.



Junto a ello, objetos para el hogar como materas, cojines, velas y demás.



Espacio 7 está abierto en Bogotá desde el 24 de mayo y en Medellín, desde el 26 de mayo, en los horarios de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., de lunes a domingo y los festivos desde las 10:00 a.m., hasta las 8:00 p.m. Ambos Pop-Ups contarán con instalaciones del artista plástico Paulo Licona, quien, a través de su obra alusiva a las piñatas, utiliza el color como hilo conductor de la diversidad de marcas que componen el universo de estilo Espacio 7.



(Vea: Victoria's Secret lanza su 'tienda del futuro' en Parque la Colina).



"Tenemos preparada una agenda de eventos en ambas ciudades, de la mano con las marcas participantes y exponentes de los campos creativos y de emprendimiento, para que quienes quieran hacer parte de Espacio 7 se conecten de alguna manera con los procesos creativos de las marcas y se inspiren con el talento local, tendremos algunos talleres y actividades alrededor del skin care, de los aromas, las velas y más. Además, tendremos disponible un merch especial mientras dure Espacio 7”, explica Romero.



PORTAFOLIO