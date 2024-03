Era la boda de su hermana, usó un vestido ‘mejor’ que el de ella y en redes la acabaron

la atacaron por utilizar "un vestido mejor" que el de su hermana en la boda de esta. Es bien sabido que, aunque no es obligatorio vestirse de cierta manera para eventos formales, en algunas ocasiones es recomendable seguir las reglas de etiqueta que se aconsejan para bodas , bautizos y eventos de ese estilo. Lo cual posiblemente motivó a que la historia de una internauta causara indignación en redes sociales, donde

a pesar de que un día antes la novia le dio su visto bueno al atuendo que su hermana utilizaría como asistente de su De acuerdo con el relato que ya circula en redes sociales, el problema se dio debido a que,que su hermana utilizaría como asistente de su unión nupcial , todo cambió cuando la vio enfundada en el vestido entallado.

Según la internauta, ella le preguntó a su hermana si no tenía problema en que llevara ese vestido y en un primer momento ella no tuvo inconvenientes, sin embargo, ya en el evento, la novia no paraba de lanzarle miradas fulminantes de desaprobación.

Incluso, la recién casada hizo un comentario expresando su sorpresa por ver a su hermana con el vestido negro de corte sirena, dejando en claro su indignación al respecto, misma que fue secundada por varios invitados a la fiesta y hasta usuarios de redes sociales.

Joven busca consuelo en redes sociales y la critican por su atuendo en la boda de su hermana

La historia que aparentemente fue extraída de una página llamada Weddingshaming provocó que diversos usuarios de Reddit comenzaran a posicionarse a favor de la novia al considerar que la hermana había elegido un vestido demasiado llamativo para el evento.

Este es el vestido con el que la internauta se presentó a la boda de su hermana. Foto:Reddit/weddingshaming

la reacción de la novia solo denotaba su propia inseguridad, ya que es evidente que Aunque también hubo quienes aseguraron que, ya que es evidente que en una boda la protagonista es la novia y no hay manera de que alguien termine opacándola.

Además, al ser familia, muchos consideraron que la forma de actuar de la recién casada no fue madura, ya que no solo le amargó la noche a su hermana, sino que no pudo disfrutar de su propia noche por estar sumida en "el coraje y la envidia".

En contraste, algunos usuarios de redes sociales apoyaron la actitud de la novia al asegurar que el vestido con transparencias y aberturas con el que asistió su hermana era ideal para una fiesta de Año Nuevo o una graduación, pero no para ser la invitada de una boda.