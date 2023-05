Esteban Cortázar ha sido el diseñador más joven en debutar en las pasarelas de Nueva York. Con tan solo 18 años, en el 2002 presentó su primera colección en esa fashion week y de ahí en adelante su carrera se ha consolidado como una de las más exitosas de la moda colombiana, gracias a importantes acontecimientos como su paso por la dirección creativa de la casa Emanuel Ungaro, diferentes colaboraciones con marcas en Colombia y el mundo y por vestir a celebridades como la actriz Cate Blanchett y las cantantes Beyoncé y Rihanna.



Como parte de la celebración de sus primeros 20 años en la industria, el diseñador bogotano estuvo en la capital y en alianza con W Bogotá presentó en el país dos de sus últimos proyectos: la colaboración con Farfetch, con la cual revive su propuesta debut y los icónicos diseños usados por celebridades como Paris Hilton, Ashanti y Kim Cattrall, y la colección cápsula París Latino, en colaboración con el equipo de fútbol parisino Paris Saint-Germain.



En entrevista con EL TIEMPO, Esteban Cortázar recordó algunos momentos emblemáticos de su carrera y nos contó cómo vive el presente en la moda y sus planes a futuro.

¿Cómo recibe esta celebración de sus primeras dos décadas en la moda?



Me siento muy feliz de estar acá en la ciudad en donde nací, celebrando con todos los que han estado apoyándome a lo largo de estos 20 años. EL TIEMPO fue uno de los primeros periódicos que publicó algo sobre mí cuando era un adolescente, por lo que es muy especial estar acá hablando con ustedes y hacer un recorrido por mi carrera. Ustedes han sido parte de ella y cada vez que he tenido un triunfo, una pasarela o algo en el exterior interesante o grande, siempre han estado celebrándome. Estoy feliz de estar acá con mi familia y con mis amigos. A veces es importante parar, oler las rosas que uno ha cultivado y celebrar las diferentes etapas y capítulos que uno ha escrito en el libro de la vida. Hay que hacerlo para comenzar a escribir uno nuevo, que es lo que estoy haciendo ahora.

Después de ver esta cronología, tantos momentos y reconocimientos importantes en su carrera, ¿cuáles destaca como los más especiales?



Es difícil escogerlos, pero mi primer desfile en Nueva York fue el comienzo de muchas cosas. Fue un momento en el que era tan joven, tan espontáneo y tuve tanta atención. Sin duda nunca se me olvidará ese primer desfile y esas primeras piezas, que precisamente volví a lanzar en la colaboración con Farfetch. Y también destaco mi paso por la casa Ungaro. Me llevó a París, a Europa, y eso cambió mi vida. Pulió mi ojo, mi técnica, mi creatividad y conocimiento de la historia. Me subió de nivel a muy temprana edad y me dio mucha perspectiva. Hoy en día ver todo ese recorrido y ver que eso me pasó y que es parte de mi historia, es muy grande. Resalto esos momentos y muchos más, porque hay tantos…

Esteban Cortázar cumplió 20 años de carrera profesional. Foto: Cortesía Esteban Cortazar

También han pasado casi 20 años desde que Oprah Winfrey lo invitó a su programa. ¿Qué recuerdos tiene de esa vez?



A veces es importante parar, oler las rosas que uno ha cultivado y celebrar las diferentes etapas y capítulos que uno ha escrito en el libro de la vida

También fue increíble. La idea de estar en Oprah fue ‘wow’. Recuerdo cuando me subí al avión para viajar a Chicago, cuando el carro me recogió y llevó al hotel donde hospedaban a los invitados del show, cuando entré al estudio y el lugar donde tenía que esperar a Oprah. Yo no la conocía hasta que salí al escenario con ella. Al verla le dije que me encantaban sus zapatos. Creo que es la única vez que me he sentido nervioso a otro nivel, pero ella me hizo sentir tan cómodo, fue muy amable conmigo. Antes de empezar me tomó la mano y me dijo “no te preocupes, todo estará bien”.



Parte de su carrera ha estado marcada por varias colaboraciones y alianzas. ¿Cómo ve esto con respecto al futuro de la moda? ¿Seguirá siendo ese el camino?



Creo que al hacer colaboraciones hay muchas libertades para expresarme, aprender, trabajar con gente nueva, viajar, ir a diferentes lugares en el mundo. Cuando he hecho colaboraciones en Colombia me traen al país, y me pongo feliz porque voy a ver a mi familia y amigos. Acabé de hacer el Miami Ballet entonces estuve allá, también en Nueva York cuando hice el vestuario para el New York City Ballet. Me gusta de las colaboraciones que me dan la posibilidad de hacer las cosas a mi manera y no estar atado a un calendario de la moda. Y sí siento que se han vuelto gran parte del presente y del futuro de la moda. La idea de las colaboraciones es unir fuerzas y no lo veo como algo malo, porque hay gente a la que no le gusta tanto esa idea y yo soy de los que le encanta colaborar. Vendrán más colaboraciones chéveres y proyectos para la marca que me tienen muy emocionado.

Ha cumplido muchas metas y sueños. ¿Hay algo que todavía no haya hecho que le gustaría hacer?



Hay dos cosas que me gustaría hacer, una de ellas es parte de lo que viene. Nunca he tenido una tienda, por lo que estoy trabajando en eso. No la había pensado porque estaba muy enfocado en venderle a las diferentes grandes tiendas del mundo, y ahora me gustaría crear mi propio espacio de Esteban Cortázar. Y quiero también, eventualmente, hacer una colección de alta costura.



CAMILO VILLAMIL NAVARRO

PARA EL TIEMPO