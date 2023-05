En los últimos años, la idea de emprender se ha convertido en el sueño de miles de personas que quieren ser su propio jefe, tener horarios más flexibles y trabajar en lo que les apasiona; sin embargo, muchos fracasan por errores comunes, como no considerar que un nuevo negocio no va a dar resultados inmediatos, la carga laboral será mayor y que la constancia es la verdadera causa del éxito.



Por esta razón, se realizó un listado con los errores más usuales del emprendedor que apenas inicia, según diferentes portales especializados.

Según la editorial estadounidense McGraw Hill Education, “evidentemente los errores que pueden cometer los emprendedores son muy diversos y además cada proyecto es un mundo; sin embargo, podemos hacer un ranking general”.

Errores al emprender:

- El optimismo se apodera del emprendedor en cuanto a los resultados.



- Ser individualista y no formar un equipo para delegar; pensar que solo hace las cosas mejor.



- El desconocimiento del sector económico en el que se mueve y no consultar con expertos. Además de no realizar un buen estudio de mercado.

(Lea también: ¿Cómo elegir el nombre de una cafetería y cuáles son los más recomendados?).

Facebook Twitter Linkedin

Si usted no conoce el sector económico, es difícil saber el precio de cada producto. Foto: iStock

- Olvidar al cliente y no invertir en publicidad o promoción de los productos.



- Considerar que nada necesita ser mejorado.



- No contar con un orden, plan de negocios o estrategias de acción.



- No estar conscientes de los gastos y tener más costos que ingresos.



- Empezar con poco capital y no tener presupuestos anuales o mensuales.



- Creer que trabajando menos logrará buenos resultados.



- Esperar crecimientos y resultados rápidos o inmediatos.

(Puede leer: Emprendimiento, negocios e innovación en Retail del Futuro, de cita en Cali).

Facebook Twitter Linkedin

Muchas personas piensan que por ser sus propios jefes van a trabajar menos tiempo. Foto: iStock

- Poner mal el precio de los productos.



- Ignorar las disposiciones legales para cada país.



- No tener clara la misión y proyección de la empresa.

Facebook Twitter Linkedin

No tener clara la misión y proyección de la empresa. Foto: iStock

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

¿Cómo elegir el nombre de una tienda de ropa y cuáles son los más recomendados?

Rappi, Habi, Frubana, Laika y Treinta entre las 10 startups destacadas del país

Rappi se ha convertido en una incubadora de emprendimientos en Colombia