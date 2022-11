El rábano es una hortaliza que suele ser muy utilizada en ensaladas por su sabor intenso, que es ligeramente picante y amargo. Además, es muy rico en vitaminas y minerales. Aporta muy poco contenido calórico por lo que es ideal para realizar recetas saludables.

Existen varios tipos, entre ellas está el rábano japones o también es conocido como daikon que es alargado y cilíndrico y tiene un color blando; Los rabanitos que son característicos de occidente por su piel de color rojo, morado, rosado o blanco, y los rábanos negros o de invierno, que los caracteriza su piel de color negro.



Beneficios del rábano

Según el portal web ‘El poder del consumidor’, esta hortaliza tiene un alto contenido de agua, por lo cual su aporte calórico es bastante bajo. Además, contiene vitamina C, la cual es antioxidante y ayuda a restaurar tejidos y vasos sanguíneos.



Esta vitamina también ayuda a aumentar el nivel inmunológico del cuerpo y mantener dientes y huesos fuertes.



En cuanto a minerales, el rábano contiene potasio y yodo. El yodo es necesario para que la tiroides, la cual regula el metabolismo y el crecimiento, tenga un buen funcionamiento.



Por su parte, el potasio es necesario para que el cuerpo pueda funcionar normalmente, ya que ayuda a la función de los nervios, a la contracción de los músculos y a que el ritmo cardíaco se mantenga constante.

Información nutricional por 100 g de rábanos



Calorías: 14 kcal



Calcio: 40 mg



Hierro: 1,3 mg



Yodo: 16 mg



Magnesio: 11 mg



Zinc: 0,13 mg



Vitamina C: 20 mg

