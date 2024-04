El Taróscopo para este 7 de abril

Frase de la semana: “Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú”. - T.Harv-Eker.

Conozca lo que le depara a su signo:

Aries

Rey de Espadas

El Rey de Espadas te invita a soltar el control y a permitirte relajar tu cuerpo y tu mente. Si sientes que estás cometiendo errores, está bien, recuerda que el crecimiento viene a través de la experiencia y la aceptación de nuestras imperfecciones. Si las cosas parecen estar fuera de tu control, tal vez sea una señal de que necesitas dejar de luchar contra la corriente y confiar en el flujo natural de la vida. En lugar de preocuparte por el futuro confía en que estás exactamente donde necesitas estar.

Tauro

Ocho de Oros

La energía de esta semana te invita a sumergirte en el presente y apreciar la belleza que te rodea en cada instante. Reconoce la simplicidad y la grandeza de la vida, encontrando satisfacción en tareas cotidianas como limpiar tu casa, pasear a tu perro o preparar una comida. Estas actividades mundanas pueden transformarse en experiencias sagradas cuando las realizas con dedicación y amor, sin esperar un reconocimiento externo. Es momento de fluir con la vida y avanzar a tu ritmo, disfrutando cada momento.

Géminis

Cuatro de Bastos

Es posible que nuevas oportunidades surjan en tu camino y que la luz empiece a disipar la oscuridad. El Cuatro de Bastos señala una oportunidad para participar en algo más grande que tú. Es el momento perfecto para sumarte a proyectos importantes que te nutran y te llenen de energía. Date la oportunidad de trabajar en grupo, liderar proyectos creativos o consolidar una obra en la que has estado trabajando. Es un periodo para brillar y hacer una diferencia en el mundo que te rodea.

Cáncer

Caballero de Espadas

El Caballero de Espadas te recuerda que cubrir tus heridas con una armadura solo retrasa su curación. La lucha constante genera estrés y bloquea el flujo del amor en tu vida. Es momento de dejar de pelear y de abrirte a recibir el cuidado que necesitas. Deja de resistirte a lo que está sucediendo ahora, ya sea en tus relaciones personales o en el ámbito laboral. Acepta que las cosas han cambiado y confía en que estos cambios son para un bien mayor, aunque aún no los comprendas completamente.

Leo

Seis de Espadas

El Seis de Espadas te invita a examinar las expectativas impuestas por otros. Esas voces que te dicen que debes esforzarte más o alcanzar metas más altas pueden estar generando una carga energética que dificulta tu capacidad para ser compasivo contigo mismo. Si sientes que la vida se ha convertido en una lucha, es posible que sea el momento de liberarte del peso de estas expectativas. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieres, más allá de lo que otros esperan de ti.

Virgo

Seis de Bastos

El Seis de Bastos te invita a reconocer y celebrar todo lo que has logrado gracias a tu disciplina y amor propio. Es el momento de darle la bienvenida al éxito con alegría y compartirlo con tus seres queridos, sin esconder tu brillo. Pero también es importante que aceptes este momento tal y como es, sin intentar retenerlo o aferrarte a él, recordando que todo cambia en un instante. Celebra tus logros y luego sigue adelante aceptando lo que la vida tenga preparado para ti.

Libra

Caballero de Bastos

Al reconocerte y habitar plenamente el momento presente, comprendiendo que tu poder emana de la divinidad que te atraviesa, te vuelves verdaderamente soberano. Desde esta consciencia, puedes moverte con determinación, sabiendo qué camino tomar y qué nuevas aventuras emprender. La vida te impulsa a comprender que el único tiempo real es el ahora, y el único espacio relevante es el que ocupas en este momento. Recuerda que no viniste a imitar a otros, sino a ser tú mismo en todo tu esplendor.

Escorpio

Ocho de Espadas

El Ocho de Espadas te invita a observar la ansiedad que puede estar dominando tu mente y los dolores de cabeza que puedas estar experimentando. Sin embargo, la emoción principal que este arcano resalta es la culpa. Cuando la culpa te abruma, se convierte en una carga muy pesada. No te castigues a ti mismo, recuerda que eres perfecto tal como eres, y que cometer errores es parte de la experiencia humana. Aprende de ellos y sigue adelante, liberando el peso de la culpa de tu corazón.

Sagitario

Siete de Bastos

La energía de esta semana te pide examinar el estrés que has estado llevando contigo en los últimos meses. Es posible que te hayas visto abrumado por numerosos proyectos y responsabilidades. Sin embargo, tu energía vital y tu cuerpo te están pidiendo parar. Es hora de soltar cargas y permitirte disfrutar más de la vida. Libérate de todo lo que ya no resuene contigo y recuerda que está bien decir no. No necesitas esforzarte ni luchar constantemente. Permítete relajarte y simplemente ser.

Capricornio

Paje de Copas

Esta semana estás comenzando a comprender muchos de los movimientos emocionales que has experimentado durante el inicio del año. Te das cuenta de que las limitaciones que parecían encerrarte eran tan solo una ilusión. Ahora, la puerta está abierta para que algo realmente nuevo ingrese en tu vida. Es natural sentir inseguridad ante los cambios, pero no permitas que eso te impida experimentar la dulzura y alegría de este momento. Abraza la libertad y ábrete al amor en todas sus formas.

Acuario

El Arcano sin Nombre

El Arcano XIII te invita a dejar ir, a permitirte sentir cualquier dolor, tristeza o dificultad que puedas estar experimentando, aceptando la vida tal como es en este momento. Te encuentras en un período de profunda transformación, en el que lo más importante es mirar hacia adentro y rendirte al proceso para acceder a dimensiones más profundas de tu ser. Libérate de máscaras, condicionamientos sociales y creencias familiares que ya no te sirven. Es el momento de ser más auténtico que nunca.

Piscis

La Justicia

La Justicia te recuerda que ante las dificultades de la vida siempre tienes la posibilidad de elegir. Puedes adoptar una mentalidad de víctima o puedes tomar responsabilidad y crecer a través de los desafíos que se te presentan en el camino. No se trata de luchar ni de evitar las situaciones incómodas. Estas experiencias están allí por una razón, para enseñarte algo importante sobre la vida. Acéptalas y abrázalas con amor, permitiendo que cada momento te ayude a descubrirte a ti mismo.

POR TAROTALEXA

@tarotalexaesencial

Para EL TIEMPO