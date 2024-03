El taróscopo de hoy 24 de marzo de 2024

Frase de la semana: “Lo que te duele, te bendice”. Rumi.

PISCIS

Reina de Oros

La Reina de Oros te invita a compartir tus tesoros con el mundo y a darte cuenta de que es posible florecer y sentir gozo incluso en los momentos de mayor incertidumbre o dolor. Su energía te pide cambiar hábitos y estructuras de vida que ya cumplieron su ciclo para que comiences a honrarte, a cuidar más de tu salud y tu cuerpo, y a sentirte con fuerza vital para manifestar esos deseos que vienen de tu alma. Reconoce tu valor porque cuando lo haces, otros también pueden hacerlo.

ARIES

La Rueda de la Fortuna

La Rueda de la Fortuna te recuerda que lo único constante en esta vida, son los cambios. Su presencia indica un período de cierre y aperturas de ciclos muy interesante, así que no te apegues al pasado, suelta el control y confía en los flujos de la vida. Mantén una mente abierta y flexible para adaptarte a estas transformaciones y entiende que, aunque no lo comprendas del todo, es justo lo que tu alma ha elegido experimentar en este tiempo. Aprovecha las oportunidades que se presenten.

TAURO

Cinco de Bastos

La energía del Cinco de Bastos te invita a hacerlo diferente. Es el momento de soltar cargas y de darte cuenta de aquellas estructuras y hábitos que sigues manteniendo por miedo al cambio y que no te sirven más. Sé consciente de cuán drenado y estresado puedes estar y anímate a buscar nuevos caminos. Recuerda que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas que te honre más y que también abra espacio para el descanso y el placer. La totalidad te espera, tan solo tienes que elegirla.

GÉMINIS

El Emperador

El Emperador te invita a confiar en tu poder personal, a poner límites y a recordar que donde pones tu atención, pones tu energía. Aunque este arcano parece muy estructurado y centrado, también es un gran rebelde, porque se anima a vivir la vida en coherencia con el pedido de su corazón. Este es un gran período para observar tus mecanismos mentales y cambiar sistemas de creencias que no te ayudan a verte como realmente eres. Recuerda que todo es posible cuando te enfocas en lo que quieres.

CÁNCER

Paje de Espadas

Es posible que en los últimos días te hayas sentido muy ansioso y que tengas mucho miedo a tomar una decisión vital que sabes que no puedes seguir aplazando. Pero las respuestas no las encontrarás en el mundo exterior, la salida es hacia adentro. El Paje de Espadas te invita a conectar con tu voz interior, a meditar, a tener espacios de introspección o de escritura automática que te ayuden a revelar lo que realmente te pide tu ser en este momento. Date tiempo para estar contigo mismo.

LEO

Rey de Copas

La energía del Rey de Copas te invita a entregarte a un poderoso proceso de sanación emocional. Ya estás listo para tocar la herida y ver situaciones del pasado que antes eran tan dolorosas que ni siquiera te atrevías a enfrentarlas. Es tiempo de tomar responsabilidad sobre tu bienestar y animarte a ser vulnerable. Busca ayuda si es necesario. Es un gran momento para hacer terapia y permitir que las emociones fluyan, que el corazón libere viejos dolores y se abra de nuevo al amor.

VIRGO

El Carro

Comienzas un período de integración en el que es necesario salir de las contradicciones internas, y darte cuenta de que todo es posible y que todo lo que amas habla de ti. Es un buen momento para soltar el control y darte cuenta de que la vida te está invitando a fluir. Lo importante es que puedas escucharte y permitirte todo lo que este momento el alma te está pidiendo. Comprométete con esa vida plena, exitosa y emocionante que quieres tener. El reiki o el balance de chakras puede ayudarte.

LIBRA

Nueve de Copas

El Nueve de Copas te recuerda que es hora de volver a conectar contigo y darte cuenta de que, aunque has realizado un gran trabajo interior, todavía hay situaciones que es importante soltar, perdonar y sanar. Así que no te detengas. Recuerda que el hecho de haber trabajado mucho un tema no significa que lo hayas liberado del todo. La vida te apoya para continúes realizando este proceso desde la confianza y el amor propio. No te apresures, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos.

ESCORPIÓN

El Sol

Esta semana te invita a conectar con tu inocencia. Es un hermoso período en el que puedes volver a sentir qué era lo que te motivaba cuando eras un niño, y qué es eso que quieres entregar al mundo. El Sol te anima a conectar con tus dones y reconocer que tienes todo para inspirar a otras personas. Cuando logras ver la luz en el otro, estás reconociendo la tuya, y es en el trabajo con los demás que te expandes y te haces grande. También es un gran momento para activar tu abundancia.

SAGITARIO

Cuatro de Copas

La energía de esta semana te invita a ir hacia adentro. Es el momento de detenerte y volver a ti para conectar con todas las posibilidades que te habitan. Puede que te sientas abrumado por tantas responsabilidades y que percibas que tu enfoque actual en temas laborales o emocionales te está pesando y ya no es coherente contigo. Antes de tomar una decisión apresurada, tómate tu tiempo, escucha tu corazón y date cuenta de los nuevos caminos que se abren ante ti. Afina tu intuición.

CAPRICORNIO

Tres de Espadas

Es posible que lleves un tiempo creyendo que la única forma de sobrevivir y de protegerte consiste en esconder tus sentimientos para no ser herido, pero el Tres de Espadas te recuerda que esa es una trampa del ego y que es el momento de sentir, de llorar y de permitir el dolor. Llorar libera y te posibilita ser más amoroso contigo. Este es un gran periodo de sanación en el que a través de las emociones vas a poder comprender muchas cosas de tu historia y de lo que anhelas realmente.

ACUARIO

La Papisa

La Papisa te recuerda que en este periodo no hay nada más importante que encontrar tu propia verdad y conectar con eso que te hace vibrar. No es momento de poner la atención en el mundo externo ni de buscar respuestas afuera. Es el tiempo de conectar con tu energía femenina, ser más dulce contigo mismo y permitirte sentir paz y confianza. La Papisa también te llama a ordenar algo con tu linaje femenino, con tu madre o abuela. Hay algo que es necesario decir y que no puede esperar más.

FASES LUNARES

Cuarto menguante: 3 de marzo.

Luna nueva: 10 de marzo.

Cuarto creciente: 17 de marzo.

Luna llena: 25 de marzo.

MARÍA ALEXANDRA CABRERA

TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial