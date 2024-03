El taróscopo de hoy 10 de marzo de 2024

F

rase de la semana: “La “La primera y mejor victoria es conquistarse a sí mismo”. Platón

Piscis

El Mundo

La energía de esta semana augura el cierre de un ciclo importante en tu vida y la apertura de algo nuevo y emocionante. Es el momento de celebrar tus éxitos y reconocer todo lo que has logrado. El Mundo te ofrece la oportunidad de hacerlo distinto, de una manera más libre, auténtica, gozosa y abundante. Ábrete a nuevas oportunidades y experiencias en el trabajo y el amor, y permite que la vida te sorprenda. Gran momento para estudiar eso que siempre has querido o viajar al exterior.

Acuario

Caballero de oros

Es hora de ser pragmático y de enfocar tu energía hacia la manifestación de tus sueños, pero con paciencia y sin acelerar el proceso. El caballero de oros te pide habitar el momento presente e ir a tu ritmo, honrando tu camino y soltando las expectativas que otros hayan proyectado sobre ti. Es un tiempo clave para crear nuevos proyectos y para abrirte a una mayor abundancia en tu vida. Además, este arcano te invita a cuidar más de ti y de tu cuerpo. Abre espacios para el descanso.

Aries

Tres de bastos

El tres de bastos te invita a expandir tus horizontes y a explorar nuevas oportunidades. Confía en tu capacidad para tomar decisiones desde tu intuición y avanzar hacia tus metas con determinación. No temas aventurarte fuera de tu zona de confort y descubrir una nueva manera de hacer las cosas. Es el momento de hacer lo que más amas, de realizar viajes cortos que eleven tu vibración y de conectar con tu energía sexual de creación. No pienses tanto, diviértete más, te lo mereces.

Tauro

La Emperatriz

La energía de esta semana te invita a conectar con la abundancia que te rodea y a activar tu creatividad. Es momento para habitar el presente, volver a sentir pasión por lo que haces y nutrir tus proyectos con nuevas ideas y colaboraciones. Confía en tu intuición y en tu capacidad para manifestar tus deseos en el mundo material. Disfruta el proceso sin afanes para que puedas ver florecer tus frutos de maneras que aún ni te imaginas. Si puedes, pasa un tiempo en la naturaleza.

Géminis

Reina de oros

La reina de oros te recuerda que la estabilidad y la seguridad material que anhelas son posibles para ti, así que no te desesperes, no es momento de tirar la toalla. Por el contrario, gestiona tus recursos de manera inteligente y práctica, y busca oportunidades para manejar mejor tus deudas o realizar una inversión a largo plazo. Confía en que la energía de la abundancia te acompaña y recuerda que tu valor no está determinado por cuánto dinero tienes. Todo puede mejorar, confía.

Cáncer

Nueve de oros

Es posible que estés atravesando un período en el que comienzas a recoger la cosecha de los frutos sembrados. Has trabajado mucho y es el momento de tomarte un tiempo para apreciar lo que has logrado, dar gracias y disfrutar de los regalos que la vida te hace a cada instante. Confía en tu capacidad para seguir prosperando y hacer realidad cada uno de los sueños que están en tu corazón. Es un lindo momento para conectar con tu cuerpo y gestar vida o nuevos proyectos.

Leo

La Estrella

La energía de este arcano abre las puertas a un período de esperanza, renovación, salud y claridad. Es un buen momento para dejar atrás las preocupaciones del pasado y los dolores por lo que no fue, para enfocarte en el presente, en lo que sí hay y en todo lo que puedes hacer con lo que tienes. Trabaja el amor propio, confía en tu buena estrella y mantén viva la fe en ti mismo y en tus sueños. En muy poco, nuevas oportunidades se abrirán para ti. El universo está conspirando a tu favor.

Virgo

El caballero de espadas

Es posible que estés comenzando un período de acción, claridad mental y determinación en tu trabajo o en tus relaciones más cercanas. El caballero de espadas te invita a enfrentar los desafíos que aparezcan en tu camino con coraje y a resolver los problemas con inteligencia y empatía. Si pones tu mente al servicio de tu corazón, no habrá nada que te detenga. La meditación es tu gran aliada esta semana ya que te ayudará a mantener tu mente tranquila y enfocada en lo esencial.

Libra

El Sol

El Sol quiere conectarte con la alegría, la vitalidad y el éxito. Es hora de dejar brillar tu luz y compartir tu felicidad y tus conocimientos con el mundo que te rodea. Confía en tu capacidad para atraer la prosperidad y para consolidar una relación que es importante para ti o para iniciar una nueva. Este arcano te invita a trabajar con la ley del espejo y a reconocer que todo lo que ves en los demás también está en ti. Tal vez haya algo que sanar en la relación con tus hermanos.

Escorpión

Ocho de bastos

El ocho de bastos señala una semana de mucho movimiento, cambio y acción. Es hora de dejar atrás el pasado y avanzar con determinación hacia la consolidación de esos proyectos en los que has venido trabajando hace tiempo. Confía en tu instinto y en tu capacidad de adaptación. Es un buen momento para tocar puertas, rodearte de personas que te acompañen a cumplir tus sueños y crear asociaciones en las que los límites estén muy claros. Los viajes están muy bien aspectados.

Sagitario

Dos de copas

El dos de copas te invita a aceptar lo que siente tu corazón. Reconoce si estás enamorado, si deseas comprometerte con alguien o si necesitas expresar un amor que parece estallar en tu corazón. Se abre un período de conexión, armonía y nuevas relaciones en el que todo es posible. Es momento para cultivar relaciones significativas y fortalecer los lazos emocionales con aquellos que te rodean. Confía en tu capacidad para crear vínculos profundos y sinceros con los demás.

Capricornio

Cinco de copas

Es posible que te encuentres enfrentando desafíos emocionales que te tengan intranquilo o ansioso. Permítete sentir, pero no te quedes atrapado en el pesimismo. Este arcano te pide tomar decisiones y actuar en coherencia con lo que siente tu corazón. Si quieres que algo cambie, es clave tomar acción: o dejas ir algo del pasado o vas en búsqueda de eso que más quieres. Quedarte en donde estás es paralizante, así que elige lo que sea más amoroso para ti y para todos los involucrados.

FASES LUNARES

Cuarto menguante: 3 de marzo.

Luna nueva: 10 de marzo.

Cuarto creciente: 17 de marzo.

Luna llena: 25 de marzo.

MARÍA ALEXANDRA CABRERA

TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial