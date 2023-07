Todos los seres humanos y sociedades podemos beneficiarnos del poder del silencio, pues su práctica, al transformarnos individualmente, puede trasformar las sociedades.

“Sin silencio no hay espíritu. El silencio es el que da la cualidad verdaderamente humana al pensamiento y a la acción. Nos permite descubrir que, por encima de la afinidad intelectual o sentimental, hay algo más hondo entre los humanos: la comunión espiritual”, dice a EL TIEMPO el sacerdote católico, filósofo, teólogo y escritor español Pablo d’Ors, autor de la publicación Biografía del silencio y de otros 12 libros.

Las marchas silenciosas, en su opinión, son más poderosas e impactantes que aquellas conducidas por las arengas, gritos, la ira, el odio, el resentimiento o la rabia “porque de la violencia solo puede salir violencia y del silencio voluntario, solo puede salir escucha, respeto, aceptación y atención. Eso es amor”.



Con las marchas silenciosas y no violentas, por ejemplo, Gandhi empleó la mejor estrategia contra el Imperio británico y lo venció, convencido de que el mundo puede sacudirse y cambiar de forma pacífica y que la fuerza no proviene, precisamente, de una capacidad física, sino del espíritu humano.



“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo” afirmaba Gandhi, pues en su opinión, para una persona no violenta, todo el mundo es familia y porque “la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” para construir el bienestar colectivo.



En países como Holanda, multitudinarias marchas silenciosas han logrado grandes resultados tanto en la defensa de derechos fundamentales como en la expresión colectiva del dolor frente a una tragedia.



En América Latina, los estudiantes mexicanos realizaron, contra viento y marea, la famosa marcha del silencio del 13 de septiembre de 1968 para probarle al gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz-Ordaz (1964-1970) que no eran provocadores.

En volantes, los estudiantes expresaron que el silencio era “más elocuente que las palabras que acallaron las bayonetas” y lograron una victoria en la reapertura del diálogo y en la democratización de su país, según historiadores.

Silencio constructivo

“No cabe una construcción social que no pase por la construcción personal: sé tú el cambio que quieres para tu país”, afirma d’Ors, quien fundó la Red de meditadores Amigos del Desierto, al referirse a la polarización social y política que vive Colombia en la actualidad.



“El retiro es la necesidad fundamental del hombre contemporáneo”, se afirma en la plataforma digital de la Red de Meditadores, el primer movimiento espiritual creado dentro del cristianismo en 2014 en homenaje a los padres y madres del desierto.



La Red está compuesta por “un millar de personas que se reúnen semanalmente en unos 70 grupos en España, Italia y Latinoamérica” con el objetivo principal de profundizar y difundir la tradición contemplativa, según d’Ors, que estudió filosofía en Roma, Praga y Viena y se doctoró en Italia.

“Vivimos aturdidos por tantos mensajes, palabras, imágenes y estímulos externos que necesitamos digerirlos y procesarlos y nada mejor que el silenciamiento interior para conseguirlo”, sostiene.



Confiesa que los primeros frutos que cosechó con ese silenciamiento fueron “una mayor claridad y coraje”. “A veces no actuamos porque no vemos con claridad. ¿Cuántas veces dejamos de hacerlo porque estamos confundidos y no encontramos una salida?”, pregunta.



“Antes de actuar hay que mirar, contemplar y dejar que la realidad te toque”, sin violencia, pero con consciencia para tomar la mejor decisión posible, sugiere.

El silencio es uno de los temas que más manifestaciones ha tenido a lo largo de los siglos, según el historiador francés Alan Corbin (1936), profesor emérito de historia del siglo XX en la Universidad de París y autor de La historia del silencio, del Renacimiento a nuestros días, una obra que aborda el tratamiento dado al silencio a lo largo de los siglos y que recopila el pensamiento de pensadores y literatos al respecto.



El abordaje de temas relacionados con el silencio “impregna toda la historia humana: hindúes, budistas, taoístas, pitagóricos y, claro está, cristianos, católicos y, tal vez aún más, ortodoxos…”, escribió Corbin en su libro.



Para los budistas, por ejemplo, “el silencio nutre la sabiduría”, pues la mente, “la loca de la casa” como la calificaba Santa Teresa, cubre la realidad y, para conocer su verdadera naturaleza, son necesarios, además del silencio, la inteligencia y la observación.

Más que ausencia de ruido

Para ejercer individualmente el silencio que construye lo social, d’Ors sostiene que solo hace falta practicarlo, en quietud y respirando conscientemente, unos 25 minutos diarios. Borrar de la mente todas las palabras y dejar una sola para facilitar el silenciamiento interior o meditación.



“El silencio no es la simple ausencia de ruido, sino de ego. Lo que nos regala no es otra cosa que la realidad. Y la realidad rige, por lo que bien podemos identificarla, con la voluntad de Dios”, precisa.



El filósofo, pensador y escritor suizo Max Picard (1888-1965) escribió El mundo del silencio (1948), un libro que ofrecía recuperar el sentido, el lenguaje y el diálogo cuando aún se sentían los rugidos y la ferocidad de la Segunda Guerra Mundial. Picard planteó en su obra reflexiones originales sobre el silencio y subrayó su importancia en la vida del ser humano.

La técnica de la ‘visualización’, por ejemplo, busca enfocar la mente en imágenes específicas, como es el caso de paisajes que inviten a la persona a sentirse segura o relajada. Foto: iStock

Otros autores españoles, como Carlos Barrón Mondragón, presidente fundador de la Asociación Despertar Consciente, creada hace casi 40 años, y Yolande Duran-Serrano han escrito libros bajo el título de El poder del silencio en la última década.



“El despertar de la consciencia es un hecho evidente que estamos viviendo en la actualidad”, afirma Barrón en su libro, publicado en 2019 por Independent Publisher, una plataforma digital mensual para editores libreros y autores independientes.



Durán-Serrano sostiene en su libro que “un poder inefable me tocó con su gracia y me despertó a la realidad. A este poder yo lo llamo silencio”.



Dos meses después de vivir este despertar espontáneo, producido por el silencio, el hijo de Yolande murió en un accidente automovilístico y frente a semejante tragedia personal, la autora escribió: “Si la muerte de mi hijo no se llevó la alegría y la paz que se había instalado en mí (al descubrir el poder del silencio), ya nada podrá hacerlo”.

Valorización del silencio

El poder del silencio ha sido valorado en la cultura oriental desde hace milenios como una forma activa del ser humano de mirarse hacia adentro para conocerse mejor. Estima que el que calla conserva el poder, mientras que el que habla queda atado a sus palabras y corre el riesgo de ser poco fiable.



En algunos países orientales el silencio le da una dimensión más amplia y profunda a la realidad. Se considera que al permitir que nos entendamos mejor a nosotros mismos, comprenderemos más al otro y, en consecuencia, al existir una compresión mutua, los resultados serán mejores en los negocios, la política y en todos los ámbitos de la vida humana.



Las pausas de silencio, por ejemplo, son empleadas hoy con buenos resultados en las ventas, procesos judiciales y las entrevistas de trabajo, entre otros campos y existen innumerables ejemplos al respecto.

Pero también hay muchas diferencias respecto a la comprensión del silencio. Para los estadounidenses, por ejemplo, “la rueda chillona consigue más grasa”, mientras que, para los japoneses, “un hombre silencioso es el mejor para escuchar”.

Según Donald Carbaugh, profesor de Comunicación en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, los finlandeses también valoran la privacidad, la reserva, el arte de escuchar y son felices en una callada actitud reflexiva. “Nadie dice nada, pero todo el mundo está pensando. El marco en torno al silencio puede ser muy positivo”, dijo en una entrevista con la BBC.



Los expertos sostienen que el ejercicio cotidiano del silencio ofrece, además de pensamientos más profundos, un mejor conocimiento de la realidad y un sentimiento de bienestar, el incremento de la creatividad y del respeto hacia los demás, entre otras cosas.

El físico alemán y premio Nobel Albert Einstein (1879-1955) reconoció el poder del silencio cuando admitió que se aislaba para aumentar su capacidad de creación y al afirmar que “pienso 99 veces y nada descubro, dejo de pensar, me sumerjo en el silencio y la verdad me es revelada”.



Los expertos dicen que el silencio es parte fundamental de la creación porque permite acceder a nuevas ideas, que necesitan de tiempo y de espacio para ser reconocidas.



En cuanto a una mejor percepción de la realidad, sostienen que prestamos más atención a todo lo que ocurre a nuestro alrededor cuando estamos en silencio y nos convertimos en mejores observadores y oyentes de la realidad. A eso unen el bienestar personal que da una pausa silenciosa.

En relación con el respeto por el otro, sostienen que el poder del silencio es evidente, sobre todo cuando se trata de homenajear a alguien o de exigir derechos con marchas silenciosas, que se respaldan con el poderoso simbolismo del silencio.



Para d’Ors, un desafío muy importante en la actualidad es el ejercicio de la lentitud, que está vinculado con el poder del silencio. Si aprendemos a estar quietos por un momento, sin las presiones del tiempo y a actuar más lenta y conscientemente, caminaremos hacia la plenitud, en su opinión.



El ejercicio lento de lo cotidiano, por ejemplo, nos ayuda a concentrarnos y a hacer bien lo que tenemos que hacer, lejos de las presiones de nuestra tradicional aglomeración de tareas como, por ejemplo, lavar los platos, tender camas, llevar los niños al colegio, trabajar, etc. “Cualquier actividad realizada con atención construye la vida interior”, según d’Ors.

Es decir, que la recomendación es actuar paso a paso, con conciencia y atención en cada una de nuestras tareas cotidianas para comenzar a construir una mejor sociedad a partir de nuestro propio conocimiento y fortalecimiento interior.



Para lograr que los hijos escuchen a sus padres en una época en que la tecnología invade la vida familiar, d’Ors recomienda, por ejemplo, hablar bajo para obligar al interlocutor a prestar atención y a ubicarse en lo que se le dice.



También, sugiere introducir pausas de silencio en la conversación para no atropellar y permitirle al otro que reciba lo que se le dice. “La lentitud que emplees demuestra que das algo de ti mismo”, afirma.

Los filósofos occidentales y orientales se han referido al poder del silencio y lo han señalado como un símbolo de sabiduría, como ese sol que madura los frutos del alma y como la primera piedra del templo de la filosofía, entre otras cosas.



“Escucha y serás sabio, porque el comienzo de la sabiduría es el silencio”, decía Pitágoras, filósofo y matemático griego y hoy, más que nunca, necesitamos de la sapiencia para sobrevivir en un planeta donde, según Jack Dorsey, cofundador de Twitter, “el mundo puede cambiarse con 140 caracteres”.

