¿Qué hacer para solucionar conflictos entre parejas? Hay muchas teorías y análisis sobre qué se debe hacer para llevar una pelea a buen término ya que las dificultades en el día a día son normales.



La pareja conformada por Susan Clarke y CrisMarie Campell publicó el libro ‘La belleza del conflicto para parejas’, en el que hablan del ‘método 5-5-5’ para solucionar los conflictos de manera acertada.



¿De qué se trata? De permitir que uno de los integrantes de la pareja use cinco minutos para decir lo que tiene que decir, lo que siente, lo que quiere reprochar mientras la otra persona escucha.



Los otros cinco minutos serán para que la otra persona también exprese sus sentimientos. La idea es que los otros cinco minutos se dediquen a un diálogo sincero entre ambos y así evitar que el conflicto se crezca.



Susan Clarke dijo a 'NBC News' que lo importante es que sea ‘5-5-5’ y no un ‘5-5-45’, indicando que se debe mantener en 15 minutos la discusión y no extenderla hasta que se vuelva un asunto incontrolable.



La experta aseguró que en este método es importante que los integrantes de la pareja admitan la incomodidad que genera enfrentar la discusión para permitir, sin interrupciones, que la otra persona use sus cinco minutos para expresar sus sentimientos.



