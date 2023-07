Aunque se cree comúnmente que Albert Einstein era una de las mentes más brillantes de la historia, en la actualidad varias personas han logrado superar su coeficiente intelectual.



Hasta este momento, el título del hombre con el coeficiente más alto en mundo le pertenece a un nombre poco conocido: William James Sidis. Conozca más sobre su historia a continuación.

De acuerdo con el portal 'Science focus', William James Sidis, conocido como uno de los individuos más inteligentes que jamás haya existido, es ampliamente considerado como el paradigma de los niños prodigio.



Se cree que el padre del niño, un graduado en psicología de Harvard y amigo cercano de William James, fue el impulsor detrás de los asombrosos logros intelectuales de su hijo, según Abraham Sperling en el libro 'Psicología para Millones'.



El doctor Boris Sidis sostenía la creencia de despertar el interés por la actividad intelectual y el amor por el conocimiento desde los dos años de edad.



Según él, si se comenzaba lo suficientemente temprano y se trabajaba intensamente, un niño de diez años podría adquirir un conocimiento equivalente al de un graduado universitario.

William James Sidis.



Considerado como una de las personas más inteligentes de las que se tiene noticia. Tenía un cociente intelectual estimado de entre 255 y 300.



Cuenta Sperling que el padre del niño compartió su enfoque a través de artículos, alentando a otros padres a seguir sus métodos. Sin embargo, más adelante en su escrito afirma que William Sidis no fue hecho un prodigio por su padre, sino que nació para serlo.



Según los informes, Sidis mostró habilidades extraordinarias desde muy temprana edad. Se dice que podía leer el periódico a los 18 meses y logró ingresar a la Universidad de Harvard a los 11 años, graduándose a la temprana edad de 16 años.



Durante su vida, Sidis escribió varios estudios destacados. A los 8 años, creó un lenguaje construido llamado el 'Libro de Vendergoord'. También escribió 'The Animate And The Inanimate', una obra que aborda temas de cosmología y la reversibilidad de la segunda ley de la termodinámica, así como predicciones sobre los agujeros negros.

Sperling también compartió los detalles que le proporcionó Helena Sidis, hermana de William, acerca de su inteligencia. Según Helena, años antes de su muerte, su hermano Bill se había sometido a una prueba de inteligencia con un psicólogo.



En su momento, este explicó que la puntuación obtenida por William Sidis fue la más alta registrada. Según el psicólogo, su coeficiente intelectual se estimó entre 250 y 300.



Finalmente, Sperling explica que la inadaptación social que sufrió Sidis pudo atribuirse a diferentes circunstancias, como la exposición a publicidad excesiva y la falta de oportunidades para establecer relaciones sociales sanas, lo que contribuyeron a su situación.

Tenga en cuenta que la inteligencia es un concepto complejo y multifacético que no puede ser adecuadamente capturado por una sola medida o un mayor coeficiente intelectual, en este caso.



Así mismo, esta medida puede verse afectada por diversos factores, como el ambiente, el estado emocional, la motivación y la experiencia educativa. Incluso la forma en que se administra la prueba y se calcula el coeficiente puede influir en los resultados.

