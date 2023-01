Aunque muchos prefieren evitar hacer actividad física en momentos en los que se sienten tristes, ansiosos, deprimidos o simplemente desanimados, hacer ejercicio puede ayudarle a sentirse mejor, según lo han indicado los expertos.

“Estar activos nos ayuda a eliminar toxinas, perder peso y muchas otras cosas que nos permiten vernos mejor. Pero el ejercicio también es muy bueno para nuestro estado de ánimo”, explica el portal ‘Quien’, haciendo referencia a Pau Rivera, experta en pilates.

Expertos recomiandan ejercicios como pilates o yoga. Foto: iStock

Según Rivera, hacer ejercicios como pilates, como actividad restaurativa y regenerativa, o core, que combina de ballet, yoga y pilates, le pueden ayudar a “tener fuerza para que tu cuerpo funcione bien en tu día a día”.



Pero estas no son las únicas actividades que le pueden ayudar. Como lo señaló la Clínica Mayo en su portal web, “gracias al ejercicio se pueden prevenir y mejorar diversos problemas de salud, como hipertensión arterial, diabetes y artritis”, señalan.



Además, indicaron que “los beneficios psicológicos y físicos del ejercicio también mejoran el estado de ánimo y reducen la ansiedad”, dado que al hacer actividad física su cuerpo libera endorfinas que lo hacen sentir bien, quita de su mente de las preocupaciones, le permite ganar confianza, tener más interacción social y enfrentar los problemas de manera saludable.



También señalan que “en algunas investigaciones se ha observado que la actividad física, como por ejemplo las caminatas regulares - no solo los programas formales de ejercicio - puede ayudar a mejorar el estado de ánimo” y resaltan que, aunque la actividad física y el ejercicio no son lo mismo, ambos son muy beneficiosos para la salud, no solo física sino mental.

