La historia de Roberto Cavalli, el icónico diseñador italiano que revolucionó la moda

El modisto italiano Roberto Cavalli, conocido por sus estampados de animales y su estilo llamativo que lo convirtió en el favorito de la 'jet set' internacional durante décadas, falleció el viernes a los 83 años, informaron medios locales.

Según la agencia de noticias italiana Ansa, el diseñador de moda murió en su casa de Florencia tras una larga enfermedad.

¿Quién era Roberto Cavalli?

Cavalli empezó a ser conocido en la década de 1970, cuando estrellas como Sophia Loren y Brigitte Bardot llevaban sus prendas que dejaban al descubierto la piel y que décadas después lucieron celebridades como Kim Kardashian o Jennifer López.

Era conocido por su uso del cuero estampado y los vaqueros y siempre apostó por el factor sorpresa en sus diseños.

Roberto Cavalli fundó su marca en 1970. Foto:EFE Compartir

Nacido el 15 de noviembre de 1940 en Florencia, el principal centro de marroquinería de Italia, empezó a pintar camisetas para ganar dinero mientras estudiaba arte.

En los años 1970 abrió una tienda en Saint Tropez, punto de reunión de la 'jet set' internacional, y presentó su colección en París.

En los años 1980, los diseños exóticos y reconocibles de Cavalli desentonaban con el look minimalista entonces de moda, pero el diseñador regresó con fuerza una década después con unos vaqueros desgastados que resultaron ser un éxito.

Final de la pasarela de Roberto Cavalli primavera-verano 2023 Foto:Cortesía de la firma Compartir

Más tarde, su imperio de la moda se extendió a la decoración, el vino, los zapatos, las joyas e incluso una línea de vodka, cuyas botellas estaba enfundadas en piel de serpiente.

La primera vez que visitó Colombia

El 20 de octubre de 2010 la feria de moda Cali Exposhow recibió a Roberto Cavalli. El italiano presentó allí su última colección con el estilo que lo convirtióo en un ícono de la moda. Su visita y presentación fue la primera que hizo en Latinoamérica.

Cavalli, de 59 años en ese momento, no solo vistió a Shakira en el Mundial de Fútbol, sino en sus giras mundiales Tour de la mangosta y Fijación oral.

En diferentes ocasiones Cavalli fue el encargado de vestir a la cantante colombiana Shakira. Foto:Juan Diego Buitrago. EL TIEMPO Compartir

"Yo no escogí a Cali, Cali me escogió a mí y durante los últimos años me habían invitado insistentemente. Este año logré cuadrar unos días de vacaciones y aproveché para venir a conocer parte del país y presentar mi desfile. Estoy encantando de haberlo hecho", le dijo a EL TIEMPO el modisto en aquel momento.

Según dijo, "Colombia tiene cosas muy bellas en su paisaje, su naturaleza y su gente". Además, elogiaba a Shakira, con quien trabajó en muchas ocasiones. "Ella es una mujer encantadora y adorable. Es muy fácil trabajar con ella. Me encanta diseñarle ropa porque además es dueña de un bonito cuerpo y es consciente de cómo hacerlo lucir bien", dijo Cavalli en entrevista con este diario.

REDACCIÓN VIDA CON INFORMACIÓN DE AFP